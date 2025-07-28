Опасная погода: затяжное штормовое объявлено в Крыму
МЧС: штормовое предупреждение о жаре объявлено в Крыму с 29 июля по 1 августа
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Шимановском районе Амурской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на период с 29 июля по 1 августа из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 июля – 1 августа в западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – сказано в сообщении.
На территории всего полуострова с начала мая установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
В понедельник погода на полуострове по-прежнему определяется влиянием антициклона. Сохраняется вынос сухого тропического воздуха, что обуславливает очень жаркую погоду, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре. За минувшую неделю в Крыму произошло более 170 пожаров, при этом 130 из них – возгорание сухой растительности, девять – лесные пожары. Такие большие цифры связаны с жаркой погодой и неосторожностью людей, говорят в МЧС.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: