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Опасная погода: затяжное штормовое объявлено в Крыму - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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Опасная погода: затяжное штормовое объявлено в Крыму
Опасная погода: затяжное штормовое объявлено в Крыму - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Опасная погода: затяжное штормовое объявлено в Крыму
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на период с 29 июля по 1 августа из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщает главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T13:42
2025-07-28T13:42
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новости крыма
пожар
штормовое предупреждение
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пожарная безопасность
гу мчс рф по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на период с 29 июля по 1 августа из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.На территории всего полуострова с начала мая установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.В понедельник погода на полуострове по-прежнему определяется влиянием антициклона. Сохраняется вынос сухого тропического воздуха, что обуславливает очень жаркую погоду, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре. За минувшую неделю в Крыму произошло более 170 пожаров, при этом 130 из них – возгорание сухой растительности, девять – лесные пожары. Такие большие цифры связаны с жаркой погодой и неосторожностью людей, говорят в МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пережить аномальную жару в Крыму без вреда для здоровья: пять правилЖдать ли ослабления жары в Крыму на следующей неделеБолее 170 пожаров за неделю: в Крыму горят леса и степь
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крым, новости крыма, пожар, штормовое предупреждение, пожароопасный сезон в крыму, пожарная безопасность, гу мчс рф по республике крым
Опасная погода: затяжное штормовое объявлено в Крыму

МЧС: штормовое предупреждение о жаре объявлено в Крыму с 29 июля по 1 августа

13:42 28.07.2025
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Шимановском районе Амурской области
Лесной пожар в Шимановском районе Амурской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Игорь Агеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на период с 29 июля по 1 августа из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 июля – 1 августа в западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – сказано в сообщении.

На территории всего полуострова с начала мая установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
В понедельник погода на полуострове по-прежнему определяется влиянием антициклона. Сохраняется вынос сухого тропического воздуха, что обуславливает очень жаркую погоду, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре. За минувшую неделю в Крыму произошло более 170 пожаров, при этом 130 из них – возгорание сухой растительности, девять – лесные пожары. Такие большие цифры связаны с жаркой погодой и неосторожностью людей, говорят в МЧС.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымНовости КрымаПожарШтормовое предупреждениеПожароопасный сезон в КрымуПожарная безопасностьГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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