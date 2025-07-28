https://crimea.ria.ru/20250728/opasnaya-pogoda-zatyazhnoe-shtormovoe--obyavleno-v-krymu-1148292369.html

Опасная погода: затяжное штормовое объявлено в Крыму

Опасная погода: затяжное штормовое объявлено в Крыму - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Опасная погода: затяжное штормовое объявлено в Крыму

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на период с 29 июля по 1 августа из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщает главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T13:42

2025-07-28T13:42

2025-07-28T13:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на период с 29 июля по 1 августа из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.На территории всего полуострова с начала мая установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.В понедельник погода на полуострове по-прежнему определяется влиянием антициклона. Сохраняется вынос сухого тропического воздуха, что обуславливает очень жаркую погоду, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре. За минувшую неделю в Крыму произошло более 170 пожаров, при этом 130 из них – возгорание сухой растительности, девять – лесные пожары. Такие большие цифры связаны с жаркой погодой и неосторожностью людей, говорят в МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пережить аномальную жару в Крыму без вреда для здоровья: пять правилЖдать ли ослабления жары в Крыму на следующей неделеБолее 170 пожаров за неделю: в Крыму горят леса и степь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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