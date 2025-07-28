https://crimea.ria.ru/20250728/ochen-zharko-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1148262567.html

Очень жарко: погода в Крыму в понедельник

Очень жарко: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 27.07.2025

Очень жарко: погода в Крыму в понедельник

В понедельник погода на полуострове по-прежнему будет определяться влиянием Азорского антициклона. Сохранится вынос сухого тропического воздуха, что обусловит... РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-28T00:01

2025-07-28T00:01

2025-07-27T18:49

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В понедельник погода на полуострове по-прежнему будет определяться влиянием Азорского антициклона. Сохранится вынос сухого тропического воздуха, что обусловит очень жаркую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем +36...+38.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24, днем +34...+36 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +24...+26 градусов, днем +33...+35.В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250726/kak-perezhit-zharu-bez-vreda-dlya-zdorovya-pyat-pravil-1138474888.html

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феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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