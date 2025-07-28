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Очень жарко: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 27.07.2025
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Очень жарко: погода в Крыму в понедельник
Очень жарко: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Очень жарко: погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода на полуострове по-прежнему будет определяться влиянием Азорского антициклона. Сохранится вынос сухого тропического воздуха, что обусловит... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-28T00:01
2025-07-27T18:49
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В понедельник погода на полуострове по-прежнему будет определяться влиянием Азорского антициклона. Сохранится вынос сухого тропического воздуха, что обусловит очень жаркую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем +36...+38.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24, днем +34...+36 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +24...+26 градусов, днем +33...+35.В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250726/kak-perezhit-zharu-bez-vreda-dlya-zdorovya-pyat-pravil-1138474888.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Очень жарко: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник до +40 градусов и без осадков

00:01 28.07.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖаркая погода
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В понедельник погода на полуострове по-прежнему будет определяться влиянием Азорского антициклона. Сохранится вынос сухого тропического воздуха, что обусловит очень жаркую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +20…+25 градусов, на южном и восточном побережье до +28, днем +32…+37 градусов, в степных и предгорных районах воздух прогреется до +38…+40, в горах составит +28…+30 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем +36...+38.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24, днем +34...+36 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +24...+26 градусов, днем +33...+35.
В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
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Форосский пляж - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
26 июля, 20:20
Как пережить аномальную жару в Крыму без вреда для здоровья: пять правил
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Очень жарко: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 28 июля
22:12День Военно-Морского Флота и пожары в Крыму – главное за день
22:00Крымский мост: обстановка вечером в воскресенье
21:43В девяти микрорайонах Керчи на два дня ограничат подачу воды
21:31Незарегистрированные пчелы жили у пасечников в Бахчисарайском районе
21:14300 человек примут участие в крымском чемпионате по массажу
20:54Ждать ли ослабления жары в Крыму на следующей неделе
20:32Над Ленобластью отражена атака дронов на промышленные и военные объекты
20:1472 дрона ликвидировали за день над Азовским морем и восемью регионами РФ
20:05Спасатели остановили огонь в 100 метрах от Феодосии
19:57Пожар на трассе Симферополь – Евпатория ликвидирован
19:51Какие инфекции туристы чаще всего привозят из-за границы
19:31Почему пить спиртное в жару смертельно опасно
19:10Как крымские медики справляются с наплывом туристов
18:52К чему приведет раскол в Армении власти и церкви – мнение священника
18:31В Башкирии опрокинулся автобус с 40 пассажирами – пострадали 20 человек
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