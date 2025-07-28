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Обрушение части жилого дома в Астрахани – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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Обрушение части жилого дома в Астрахани – что известно к этому часу
Обрушение части жилого дома в Астрахани – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Обрушение части жилого дома в Астрахани – что известно к этому часу
На месте обрушения части жилого дома в Астрахани создан оперативный штаб, по предварительным данным, три человека пострадали, 15 эвакуированы. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T12:55
2025-07-28T13:00
астрахань
происшествия
новости
игорь бабушкин
россия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. На месте обрушения части жилого дома в Астрахани создан оперативный штаб, по предварительным данным, три человека пострадали, 15 эвакуированы. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Часть подъезда многоквартирного дома обрушилась в Астрахани, ведутся поиски возможных пострадавших, сообщали в МЧС России ранее.На место происшествия прибыл губернатор региона Игорь Бабушкин.По его данным, эвакуированы 15 человек. Сейчас на месте работают спасатели – 96 человек личного состава и более 28 единиц техники. Привлекаются дополнительные силы и средства, причины инцидента устанавливаются.В МЧС России позже уточнили, что, по предварительным данным, три человека пострадали. Для жильцов открыт пункт временного размещения.Как сообщалось, при обрушении части многоэтажного дома в Саратове погибли семь человек. Взрыв газовоздушной смеси произошел 25 июля в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова, в результате чего произошло разрушение углового подъезда. Предварительной причиной обрушения могла стать утечка газа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК возбудил дело после обрушения этажей дома в СаратовеВзрыв в многоэтажке в центре Курска – что известноВ Новороссийске введен режим ЧС после взрыва газа в жилой многоэтажке
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РИА Новости Крым
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астрахань, происшествия, новости, игорь бабушкин, россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Обрушение части жилого дома в Астрахани – что известно к этому часу

Три человека пострадали при обрушении части жилого дома в Астрахани - МЧС

12:55 28.07.2025 (обновлено: 13:00 28.07.2025)
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкВ Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома
В Астрахани обрушилась часть подъезда жилого дома
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. На месте обрушения части жилого дома в Астрахани создан оперативный штаб, по предварительным данным, три человека пострадали, 15 эвакуированы. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
Часть подъезда многоквартирного дома обрушилась в Астрахани, ведутся поиски возможных пострадавших, сообщали в МЧС России ранее.
На место происшествия прибыл губернатор региона Игорь Бабушкин.

"В данный момент создан оперативный штаб, в состав которого вошли все оперативные службы, в том числе сотрудники министерства здравоохранения. Информации о пострадавших нет", - написал Бабушкин в своем Telegram-канале.

По его данным, эвакуированы 15 человек. Сейчас на месте работают спасатели – 96 человек личного состава и более 28 единиц техники. Привлекаются дополнительные силы и средства, причины инцидента устанавливаются.
В МЧС России позже уточнили, что, по предварительным данным, три человека пострадали. Для жильцов открыт пункт временного размещения.
Как сообщалось, при обрушении части многоэтажного дома в Саратове погибли семь человек. Взрыв газовоздушной смеси произошел 25 июля в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова, в результате чего произошло разрушение углового подъезда. Предварительной причиной обрушения могла стать утечка газа.
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АстраханьПроисшествияНовостиИгорь БабушкинРоссияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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