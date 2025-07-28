https://crimea.ria.ru/20250728/obrushenie-chasti-zhilogo-doma-v-astrakhani--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1148290528.html

Обрушение части жилого дома в Астрахани – что известно к этому часу

Обрушение части жилого дома в Астрахани – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Обрушение части жилого дома в Астрахани – что известно к этому часу

На месте обрушения части жилого дома в Астрахани создан оперативный штаб, по предварительным данным, три человека пострадали, 15 эвакуированы. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T12:55

2025-07-28T12:55

2025-07-28T13:00

астрахань

происшествия

новости

игорь бабушкин

россия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. На месте обрушения части жилого дома в Астрахани создан оперативный штаб, по предварительным данным, три человека пострадали, 15 эвакуированы. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Часть подъезда многоквартирного дома обрушилась в Астрахани, ведутся поиски возможных пострадавших, сообщали в МЧС России ранее.На место происшествия прибыл губернатор региона Игорь Бабушкин.По его данным, эвакуированы 15 человек. Сейчас на месте работают спасатели – 96 человек личного состава и более 28 единиц техники. Привлекаются дополнительные силы и средства, причины инцидента устанавливаются.В МЧС России позже уточнили, что, по предварительным данным, три человека пострадали. Для жильцов открыт пункт временного размещения.Как сообщалось, при обрушении части многоэтажного дома в Саратове погибли семь человек. Взрыв газовоздушной смеси произошел 25 июля в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова, в результате чего произошло разрушение углового подъезда. Предварительной причиной обрушения могла стать утечка газа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК возбудил дело после обрушения этажей дома в СаратовеВзрыв в многоэтажке в центре Курска – что известноВ Новороссийске введен режим ЧС после взрыва газа в жилой многоэтажке

астрахань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрахань, происшествия, новости, игорь бабушкин, россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)