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Новый законопроект о НАБУ и САП: чего на самом деле боится Зеленский - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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Новый законопроект о НАБУ и САП: чего на самом деле боится Зеленский
Новый законопроект о НАБУ и САП: чего на самом деле боится Зеленский - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Новый законопроект о НАБУ и САП: чего на самом деле боится Зеленский
Запад хочет избавиться от главы киевского режима Владимира Зеленского, но действует очень осторожно, чтобы не навредить проекту "Украина – анти-Россия". Поэтому РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T20:52
2025-07-28T20:10
радио "спутник в крыму"
мнения
андрей никифоров
украина
сша
европа
владимир зеленский
протесты
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Запад хочет избавиться от главы киевского режима Зеленского – мнение
Запад хочет избавиться от главы киевского режима Зеленского – мнение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Запад хочет избавиться от главы киевского режима Владимира Зеленского, но действует очень осторожно, чтобы не навредить проекту "Украина – анти-Россия". Поэтому митинги в защиту НАБУ и САП, будучи слабой попыткой госпереворота "а-ля майдан", ни к чему не привели. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.По мнению Никифрова, Запад вынужден дозировать свои средства борьбы с Зеленским и его кликой."Украина как проект "анти-Россия", как средство ослабления РФ Западу по-прежнему нужен. И им надо извлечь этого персонажа (Зеленского – ред.) и его окружение из этого проекта так, чтобы самому проекту не навредить. В этом тонкость той работы, которая Западом уже проводится", – сказал Никифоров.Эта осторожность не дала превратиться срежиссированным акциям на Украине в очередную цветную революцию со сносом власти, как того хотелось бы некоторым спонсорам Киева, считает политолог.Таким образом решили не упускать шанс избавиться от Зеленского после того, как тот попытался взять под контроль спонсируемые Западом антикоррупционные структуры НАБУ и САП, заметил эксперт. Однако речь здесь не в праведном гневе западных спонсоров, борющихся с коррупцией на Украине, уверен он."Поскольку то, что у Зеленского рыло в пуху, без всяких антикоррупционных систем известно. К тому же, речь, конечно, не только о Зеленском, а о целой группе людей, которая вместе с ним осуществляет верховную власть на Украине", – заметил Никифоров.Он подчеркнул, что неподконтрольные Киеву структуры НАБУ и САП, якобы призванные бороться с коррупцией на Украине, в действительности создавались для осуществления внешнего воздействия на высшие эшелоны украинской власти.Поэтому попытка Зеленского ограничить их полномочия не что иное, как борьба за большую свою независимость, как минимум, а по большому счету – за выживание, сказал эксперт.Сомнений в этом не останется, если внимательно проанализировать информационное поле, которое сегодня активно засеивает Запад, готовя подходящую почву, заметил он."Мы видим, что опять выдвигается совершенно не новая фигура его возможного сменщика – Залужного (Валерий, экс-главком ВСУ). В прессе прямо заявляется, что Зеленский уже проблема и его необходимо сместить. Появляется стервятник глобального плана Херш (Сеймур, американский журналист – ред.), который публикует разного рода кулуарные разговоры, где разговор напрямую идет о том, что надо в ближайшие месяцы от Зеленского избавиться. То есть процесс пошел. Посмотрим, насколько глубоко он зайдет", – сказал эксперт.В этой связи он считает, что голосование за законопроект о НАБУ и САП в Верховной раде Украины 31 июля не станет чем-то историческим для Зеленского и Украины."Украинская политическая система достаточно эластичная, и там в случае, если не проходит какой-то нужный вопрос, его ставят на голосование еще раз, потом еще и еще – столько, сколько необходимо, чтоб этот вопрос прошел. И если принято решение о том, чтобы отыграть назад, то назад отыграют", – сказал Никифоров.И предположил, что возможны проволочки, затягивание процесса, которым Зеленский будет шантажировать своих спонсоров. "Ну а куда ему деваться. Он, по-видимому, уже ощущает, что дни его сочтены", – выразил мнение гость эфира.Но если Зеленский совсем уж надоест западным спонсорам, то это будет сделано в два щелчка, а не посредством долгих схем, уверен Никифоров.Ранее руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), политический эксперт и социолог Наталья Киселева высказала мнение о том, что наглядно продемонстрировало решение главы киевского режима Владимира Зеленского отыграть назад ситуацию с урезанием полномочий антикоррупционных органов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские страсти: грозит ли Киеву новый "майдан"Сдал назад: Зеленский отменяет свое решение об антикоррупционных органах"Мы сейчас ничьи": в Раде предрекли скорое исчезновение Украины
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мнения, андрей никифоров, украина, сша, европа, владимир зеленский, протесты
Новый законопроект о НАБУ и САП: чего на самом деле боится Зеленский

Запад хочет убрать Зеленского без вреда для проекта борьбы с Россией на Украине – мнение

20:52 28.07.2025
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Запад хочет избавиться от главы киевского режима Владимира Зеленского, но действует очень осторожно, чтобы не навредить проекту "Украина – анти-Россия". Поэтому митинги в защиту НАБУ и САП, будучи слабой попыткой госпереворота "а-ля майдан", ни к чему не привели. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.
Запад хочет избавиться от главы киевского режима Зеленского – мнение
20:52
По мнению Никифрова, Запад вынужден дозировать свои средства борьбы с Зеленским и его кликой.
"Украина как проект "анти-Россия", как средство ослабления РФ Западу по-прежнему нужен. И им надо извлечь этого персонажа (Зеленского – ред.) и его окружение из этого проекта так, чтобы самому проекту не навредить. В этом тонкость той работы, которая Западом уже проводится", – сказал Никифоров.
Эта осторожность не дала превратиться срежиссированным акциям на Украине в очередную цветную революцию со сносом власти, как того хотелось бы некоторым спонсорам Киева, считает политолог.
"Да, я считаю, что это была попытка государственного переворота... Не думаю, что были шансы, что что-то получится. Но Запад не стал выдумывать ничего нового, тем более для Украины, и просто включил технологию "майдана", обозначил ее", – отметил Никифоров.
Таким образом решили не упускать шанс избавиться от Зеленского после того, как тот попытался взять под контроль спонсируемые Западом антикоррупционные структуры НАБУ и САП, заметил эксперт. Однако речь здесь не в праведном гневе западных спонсоров, борющихся с коррупцией на Украине, уверен он.
"Поскольку то, что у Зеленского рыло в пуху, без всяких антикоррупционных систем известно. К тому же, речь, конечно, не только о Зеленском, а о целой группе людей, которая вместе с ним осуществляет верховную власть на Украине", – заметил Никифоров.
Он подчеркнул, что неподконтрольные Киеву структуры НАБУ и САП, якобы призванные бороться с коррупцией на Украине, в действительности создавались для осуществления внешнего воздействия на высшие эшелоны украинской власти.
Поэтому попытка Зеленского ограничить их полномочия не что иное, как борьба за большую свою независимость, как минимум, а по большому счету – за выживание, сказал эксперт.
"Но все эти выходки ему (Зеленскому – ред.) безнаказанно не пройдут. И, возможно, он уже пересек черту, за которой для него возврата нет", – заметил Никифоров.
Сомнений в этом не останется, если внимательно проанализировать информационное поле, которое сегодня активно засеивает Запад, готовя подходящую почву, заметил он.
"Мы видим, что опять выдвигается совершенно не новая фигура его возможного сменщика – Залужного (Валерий, экс-главком ВСУ). В прессе прямо заявляется, что Зеленский уже проблема и его необходимо сместить. Появляется стервятник глобального плана Херш (Сеймур, американский журналист – ред.), который публикует разного рода кулуарные разговоры, где разговор напрямую идет о том, что надо в ближайшие месяцы от Зеленского избавиться. То есть процесс пошел. Посмотрим, насколько глубоко он зайдет", – сказал эксперт.
В этой связи он считает, что голосование за законопроект о НАБУ и САП в Верховной раде Украины 31 июля не станет чем-то историческим для Зеленского и Украины.
"Украинская политическая система достаточно эластичная, и там в случае, если не проходит какой-то нужный вопрос, его ставят на голосование еще раз, потом еще и еще – столько, сколько необходимо, чтоб этот вопрос прошел. И если принято решение о том, чтобы отыграть назад, то назад отыграют", – сказал Никифоров.
И предположил, что возможны проволочки, затягивание процесса, которым Зеленский будет шантажировать своих спонсоров. "Ну а куда ему деваться. Он, по-видимому, уже ощущает, что дни его сочтены", – выразил мнение гость эфира.
Но если Зеленский совсем уж надоест западным спонсорам, то это будет сделано в два щелчка, а не посредством долгих схем, уверен Никифоров.

"Найдутся обвинения в коррупции, причем такие, которые очень быстро будут доказаны, независимо от того, свернет он (Зеленский – ред.) шею всем этим структурам или они ему свернут", – подытожил эксперт.

Ранее руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), политический эксперт и социолог Наталья Киселева высказала мнение о том, что наглядно продемонстрировало решение главы киевского режима Владимира Зеленского отыграть назад ситуацию с урезанием полномочий антикоррупционных органов.
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