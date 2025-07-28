https://crimea.ria.ru/20250728/novyy-ultimatum-trampa-i-ataka-khakerov-na-aeroflot-glavnoe-za-den-1148305205.html

Новый ультиматум Трампа и атака хакеров на "Аэрофлот": главное за день

Новый ультиматум Трампа и атака хакеров на "Аэрофлот": главное за день - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Новый ультиматум Трампа и атака хакеров на "Аэрофлот": главное за день

Заявления президента США Дональда Трампа о незаинтересованности в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и о сокращении срока для достижения перемирия... РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T21:52

2025-07-28T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Заявления президента США Дональда Трампа о незаинтересованности в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и о сокращении срока для достижения перемирия по Украине. Атаки инфраструктуры "Аэрофлота" хакерскими группировками. Послы трех стран Африки приехали в Крым – какие договоренности достигнуты. В Крыму вновь оценили качество морской воды. Нашествие саранчи в Дагестане и на Украине – грозят ли вредители Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новые заявления Дональда ТрампаПрезидент США Дональд Трамп заявил, что крайний срок для достижения перемирия по Украине будет сокращен до 10 – 12 дней из-за "отсутствия прогресса в вопросе украинского урегулирования".Кроме того, он отметил, что не слишком заинтересован в переговорах с президентов РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. По словам американского лидера, он не ожидал развития ситуации по Украине таким образом и рассчитывал достичь соглашения, хотя возможности такого развития событий он не исключает.Хакерская атака на "Аэрофлот"Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила о вынужденном внесении корректировок в расписание полетов из-за сбоя в работе информационных систем – были отменены более 42 рейсов.В Кремле сообщения об атаках инфраструктуры "Аэрофлота" хакерскими группировками назвали достаточно тревожными.Позже в Генпрокуратуре России подтвердили, что сбой в работе информационной системы "Аэрофлота" возник в результате хакерской атаки.Послы трех стран Африки приехали в КрымПослы Чада, Гвинеи и Бурунди впервые посетили Крым с официальным визитом, чтобы ознакомиться с экономическим, промышленным и научным потенциалом региона. В понедельник дипломаты встретились с главой республики Сергеем Аксеновым.Аксенов отметил, что наш президент Владимир Путин большое внимание уделяет отношениям со странами Африки. Крым также старается выстраивать отношения с руководством тех государств, которые ведут дружественную политику по отношению к нашей стране.В ходе поездки дипломаты смогут ознакомиться с инвестиционным потенциалом и возможностями Крыма, а также в целом социально-экономической ситуацией на территории республики.Посол республики Гвинея в РФ Ньянкой Аба на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым и членами правительства республики заявил, что Гвинея заинтересована в налаживании морского сообщения с Крымом, а также развитии сотрудничества с российскими полуостровом в научной, туристической и других сферах.Посол Чада Адам Бешир Махамуд выразил мнение, что Крым представляет собой пример сопротивления силам Запада, стоящим на позициях неоколониализма. По его словам, сегодня Россия подвергается новым вызовам, но РФ и Крым как ее неотъемлемая часть успешно противостоят им.Роспотребнадзор оценил качество морской воды у берегов КрымаСпециалисты Роспотребнадзора исследовали 3797 проб морской воды на микробиологические показатели и 4467 проб на санитарно-химические показатели, выявлены незначительные отклонения."По результатам исследований удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 4,5%, по санитарно-химическим показателям – 0,1%. По паразитологическим показателям проб, не соответствующих нормативным требованиям, не выявлено", – подчеркнули в ведомстве.Кроме того, для мониторинга состояния почвы в зонах рекреации исследовано 269 проб на микробиологические показатели, 360 проб на паразитологические показатели и 2327 проб на санитарно-химические показатели. По результатам исследований 1 проба почвы не соответствовала нормативным требованиям по микробиологическим показателям.Грозит ли Крыму нашествие саранчиНа территории полуострова обследовано больше 48 тысяч гектаров земель, мест повышенной концентрации саранчи не обнаружено. Зафиксированы лишь единичные случаи, и то, по предварительным данным, это могут быть не саранчовые, а кузнечики.Ранее в социальных сетях распространились видео, где наблюдается нашествие перелетной саранчи, предположительно, в северной части Дагестана. Кроме того, о массовых налетах саранчи сообщается на Украине.Министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк рассказал, что в регионе численность саранчи значительно ниже эпизодического порога. Очаги, если и появляются, то устраняются в течение суток. По его словам, на полуострове действует эффективная система раннего обнаружения и оперативного реагирования, благодаря чему вредитель не успевает нанести ущерб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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