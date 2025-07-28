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Нашествие саранчи в Дагестане и на Украине: грозят ли вредители Крыму
Нашествие саранчи в Дагестане и на Украине: грозят ли вредители Крыму - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Нашествие саранчи в Дагестане и на Украине: грозят ли вредители Крыму
В Крыму обследовано больше 48 тысяч гектаров земель, мест повышенной концентрации саранчи не обнаружено. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель филиала РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T17:13
2025-07-28T17:13
2025-07-28T17:13
россия
украина
дагестан
россельхозцентр
саранча
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля – РИА Новости Крым. В Крыму обследовано больше 48 тысяч гектаров земель, мест повышенной концентрации саранчи не обнаружено. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель филиала Россельхозцентра в Крыму Андрей Алексеенко.В социальных сетях распространяются видео, где наблюдается нашествие перелетной саранчи, предположительно, в северной части Дагестана. Кроме того, о массовых налетах саранчи сообщается на Украине. В Крыму успокоили, что полуострову такая ситуация не грозит.По его словам, в республике фиксируются лишь единичные случаи, и то, по предварительным данным, это могут быть не саранчовые, а кузнечики. Он подчеркнул, что здесь все такие ситуации на строгом контроле и своевременно принимаются меры реагирования.Министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк также отметил, что поводов для тревоги нет. В регионе действует эффективная система раннего обнаружения и оперативного реагирования, благодаря чему вредитель не успевает нанести ущерб.Глава Минсельхоза также пояснил, что в Крыму сценарий, аналогичный Дагестану или Украине, маловероятен.Нашествие саранчи в Дагестане и Украине21 июля украинские СМИ сообщали, что нашествие саранчи в Днепропетровской области Украины создало серьезную угрозу для урожая. Отмечалось, что насекомые уже нанесли ущерб посевам в Одесской и Винницкой областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Больше всего от саранчи пострадали посевы подсолнечника. В понедельник, 28 июля, украинские соцсети сообщили, что нашествие саранчи на Украине дошло до Киева.В социальных сетях также распространяются видео из Дагестана, тоже с перелетной саранчой. В регионе уже провели обработку 33 тысяч гектаров посевных площадей, однако из-за действующих ограничений процедура не проводится на федеральных землях, природоохранных зонах и вблизи водных объектов, например, Аграханского залива. По информации Россельхозцентра, из-за этого есть вероятность залета в республику азиатской саранчи из регионов Северного Каспия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявили более 20 новых карантинных фитосанитарных зонГрозит ли Крыму нашествие саранчиВ Крыму установили карантин по амброзии на площади более 450 гектаров
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россия, украина, дагестан, россельхозцентр, саранча, экология
Нашествие саранчи в Дагестане и на Украине: грозят ли вредители Крыму
Крыму не грозит нашествие перелетной саранчи из Дагестана и Украины – эксперты
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля – РИА Новости Крым. В Крыму обследовано больше 48 тысяч гектаров земель, мест повышенной концентрации саранчи не обнаружено. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель филиала Россельхозцентра в Крыму Андрей Алексеенко.
В социальных сетях распространяются видео, где наблюдается нашествие перелетной саранчи, предположительно, в северной части Дагестана. Кроме того, о массовых налетах саранчи сообщается на Украине. В Крыму успокоили, что полуострову такая ситуация не грозит.
"Мониторинг саранчи у нас начинается еще осенью, перед уходом в зиму. Весной мы следим за отрождением, если оно есть, и вносим данные в таблицы по источникам. Сегодня мы уже обследовали 48 тысяч гектаров по всему Крыму – саранчовых не обнаружено", – сообщил Алексеенко.
По его словам, в республике фиксируются лишь единичные случаи, и то, по предварительным данным, это могут быть не саранчовые, а кузнечики. Он подчеркнул, что здесь все такие ситуации на строгом контроле и своевременно принимаются меры реагирования.
Министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк также отметил, что поводов для тревоги нет.
"Саранча в Крыму есть всегда, но ее численность значительно ниже эпизодического порога. Очаги, если и появляются, то устраняются в течение суток. Ситуация под постоянным контролем", – заверил он в комментарии РИА Новости Крым.
В регионе действует эффективная система раннего обнаружения и оперативного реагирования, благодаря чему вредитель не успевает нанести ущерб.
"Во-первых, у нас системный контроль. Во-вторых, быстрая реакция – мы сразу подавляем очаги. В-третьих, в Крыму крайне мало необработанных земель. Саранча не может спокойно зимовать – после откладывания яиц поля обрабатываются, и она погибает, – пояснил Кратюк.
Глава Минсельхоза также пояснил, что в Крыму сценарий, аналогичный Дагестану или Украине, маловероятен.
"Саранча движется туда, где больше влаги и зеленой растительности. У нас таких условий сейчас нет. Ситуация контролируемая и стабильна", –заключил он.
Нашествие саранчи в Дагестане и Украине
21 июля украинские СМИ сообщали, что нашествие саранчи в Днепропетровской области Украины создало серьезную угрозу для урожая. Отмечалось, что насекомые уже нанесли ущерб посевам в Одесской и Винницкой областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Больше всего от саранчи пострадали посевы подсолнечника. В понедельник, 28 июля, украинские соцсети сообщили, что нашествие саранчи на Украине дошло до Киева.
В социальных сетях также распространяются видео из Дагестана, тоже с перелетной саранчой. В регионе уже провели обработку 33 тысяч гектаров посевных площадей, однако из-за действующих ограничений процедура не проводится на федеральных землях, природоохранных зонах и вблизи водных объектов, например, Аграханского залива. По информации Россельхозцентра, из-за этого есть вероятность залета в республику азиатской саранчи из регионов Северного Каспия.
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