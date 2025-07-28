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Машина сбила насмерть велосипедиста в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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Машина сбила насмерть велосипедиста в Севастополе
Машина сбила насмерть велосипедиста в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Машина сбила насмерть велосипедиста в Севастополе
На трассе Ялта – Севастополь произошло ДТП, в результате которого погиб 23-летний водитель электровелосипеда, сообщает полиция Севастополя. РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T21:31
2025-07-28T21:31
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происшествия
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля – РИА Новости Крым. На трассе Ялта – Севастополь произошло ДТП, в результате которого погиб 23-летний водитель электровелосипеда, сообщает полиция Севастополя.По предварительной информации, трагедия произошла в понедельник около 17:35 на 79км+150м автодороги Ялта – Севастополь (Лабораторное шоссе). Молодой мужчина, управляя электровелосипедом марки Kugoo, двигался по дороге с односторонним движением, нарушив требования дорожных знаков. На встречной полосе произошло столкновение с автомобилем Nissan под управлением 43-летнего водителя.На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю на дорогах Крыма в дорожно-транспортных происшествиях погиб один человек, еще 29, в том числе 8 детей, получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три массовых ДТП произошли на трассе Симферополь – Евпатория4-летний ребенок пострадал в ДТП с двумя иномарками в СевастополеНа трассе "Таврида" в Крыму эвакуатор врезался в Nissan – пострадали трое
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РИА Новости Крым
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4.7
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Машина сбила насмерть велосипедиста в Севастополе

На трассе Ялта – Севастополь машина насмерть сбила велосипедиста

21:31 28.07.2025
 
© Полиция СевастополяМашина сбила насмерть велосипедиста в Севастополе
Машина сбила насмерть велосипедиста в Севастополе
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля – РИА Новости Крым. На трассе Ялта – Севастополь произошло ДТП, в результате которого погиб 23-летний водитель электровелосипеда, сообщает полиция Севастополя.
По предварительной информации, трагедия произошла в понедельник около 17:35 на 79км+150м автодороги Ялта – Севастополь (Лабораторное шоссе). Молодой мужчина, управляя электровелосипедом марки Kugoo, двигался по дороге с односторонним движением, нарушив требования дорожных знаков. На встречной полосе произошло столкновение с автомобилем Nissan под управлением 43-летнего водителя.
© Полиция СевастополяМашина сбила насмерть велосипедиста в Севастополе
Машина сбила насмерть велосипедиста в Севастополе
© Полиция Севастополя
Машина сбила насмерть велосипедиста в Севастополе

"В результате дорожного происшествия водитель электровелосипеда получил травмы, несовместимые с жизнью", – уточнили в МВД.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что за минувшую неделю на дорогах Крыма в дорожно-транспортных происшествиях погиб один человек, еще 29, в том числе 8 детей, получили ранения.
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