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Марийский балет покажет "Лебединое озеро" и "Жизель" в Симферополе - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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Марийский балет покажет "Лебединое озеро" и "Жизель" в Симферополе
Марийский балет покажет "Лебединое озеро" и "Жизель" в Симферополе - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Марийский балет покажет "Лебединое озеро" и "Жизель" в Симферополе
Артисты Марийского государственного театра оперы и балета представят "Лебединое озеро" и "Жизель" на сцене Государственного академического музыкального театра в РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Артисты Марийского государственного театра оперы и балета представят "Лебединое озеро" и "Жизель" на сцене Государственного академического музыкального театра в Симферополе.Зрителей ждет уникальное представление двух мировых балетных хитов: "Лебединое озеро" художника Бориса Голодницкого и "Жизель" в постановке заслуженного артиста России Константина Иванова. В прошлом году Марийский театр участвовал в Фестивале оперы и балета имени С. Прокофьева, который проходил в Крыму. Крымским зрителям были представлены "Ромео и Джульетта" в авторской постановке Константина Иванова, а также опера-фарс Прокофьева "Любовь к трем апельсинам".Марийский театр оперы и балета известен в России и за рубежом. Они выступали во Франции, Германии, Италии, Китаей и других странах. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сами себя наказали": почему Западу не удается заменить русский балет"Здания уже парят над землей": как возводят музей и театр в СевастополеИльдар Абдразаков стал руководителем театра оперы и балета в Севастополе
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, крым, новости крыма, республика марий эл, балет, культура
Марийский балет покажет "Лебединое озеро" и "Жизель" в Симферополе

Марийский балет покажет "Лебединое озеро" и "Жизель" в Симферополе

18:10 28.07.2025
 
© operaballet.netСцена из балета "Щелкунчик"
Сцена из балета Щелкунчик
© operaballet.net
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Артисты Марийского государственного театра оперы и балета представят "Лебединое озеро" и "Жизель" на сцене Государственного академического музыкального театра в Симферополе.

"Вслед за успешными выступлениями в Сочи, труппа Марийского государственного театра оперы и балета имени Эрика Сапаева, одна из ярких жемчужин российской культуры, посетит столицу Крыма – город Симферополь", – сообщили организаторы.

Зрителей ждет уникальное представление двух мировых балетных хитов: "Лебединое озеро" художника Бориса Голодницкого и "Жизель" в постановке заслуженного артиста России Константина Иванова.
© operaballet.netСцена из балета "Жизель"
Сцена из балета Жизель
© operaballet.net
Сцена из балета "Жизель"
В прошлом году Марийский театр участвовал в Фестивале оперы и балета имени С. Прокофьева, который проходил в Крыму. Крымским зрителям были представлены "Ромео и Джульетта" в авторской постановке Константина Иванова, а также опера-фарс Прокофьева "Любовь к трем апельсинам".
Марийский театр оперы и балета известен в России и за рубежом. Они выступали во Франции, Германии, Италии, Китаей и других странах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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