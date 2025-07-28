https://crimea.ria.ru/20250728/mariyskiy-balet-pokazhet-lebedinoe-ozero-i-zhizel-v-simferopole-1148291624.html

Марийский балет покажет "Лебединое озеро" и "Жизель" в Симферополе

Марийский балет покажет "Лебединое озеро" и "Жизель" в Симферополе - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Марийский балет покажет "Лебединое озеро" и "Жизель" в Симферополе

Артисты Марийского государственного театра оперы и балета представят "Лебединое озеро" и "Жизель" на сцене Государственного академического музыкального театра в РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T18:10

2025-07-28T18:10

2025-07-28T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Артисты Марийского государственного театра оперы и балета представят "Лебединое озеро" и "Жизель" на сцене Государственного академического музыкального театра в Симферополе.Зрителей ждет уникальное представление двух мировых балетных хитов: "Лебединое озеро" художника Бориса Голодницкого и "Жизель" в постановке заслуженного артиста России Константина Иванова. В прошлом году Марийский театр участвовал в Фестивале оперы и балета имени С. Прокофьева, который проходил в Крыму. Крымским зрителям были представлены "Ромео и Джульетта" в авторской постановке Константина Иванова, а также опера-фарс Прокофьева "Любовь к трем апельсинам".Марийский театр оперы и балета известен в России и за рубежом. Они выступали во Франции, Германии, Италии, Китаей и других странах. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сами себя наказали": почему Западу не удается заменить русский балет"Здания уже парят над землей": как возводят музей и театр в СевастополеИльдар Абдразаков стал руководителем театра оперы и балета в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, крым, новости крыма, республика марий эл, балет, культура