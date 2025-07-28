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Крымский мост сейчас: со стороны Кубани большая очередь - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас: со стороны Кубани большая очередь
Крымский мост сейчас: со стороны Кубани большая очередь - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Крымский мост сейчас: со стороны Кубани большая очередь
На Крымскому мосту в понедельник утром в очереди стоят более 600 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T06:01
2025-07-28T06:01
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. На Крымскому мосту в понедельник утром в очереди стоят более 600 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.На выезд из Крыма в очереди стоят 86 транспортных средств.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы проходили очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
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крымский мост, крым, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: со стороны Кубани большая очередь

Крымский мост сейчас - со стороны Кубани в очереди 640 машин

06:01 28.07.2025
 
© РИА Новости КрымПодъезд к Крымскому мосту
Подъезд к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. На Крымскому мосту в понедельник утром в очереди стоят более 600 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"По данным на 6 утра, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 640 транспортных средств. Время ожидания составляет около двух часов", - говорится в сообщении.

На выезд из Крыма в очереди стоят 86 транспортных средств.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы проходили очередь как можно быстрее.
По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТамань
 
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Заголовок открываемого материала
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