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Крымский мост сейчас: со стороны Кубани большая очередь

Крымский мост сейчас: со стороны Кубани большая очередь - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Крымский мост сейчас: со стороны Кубани большая очередь

На Крымскому мосту в понедельник утром в очереди стоят более 600 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T06:01

2025-07-28T06:01

2025-07-28T06:01

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. На Крымскому мосту в понедельник утром в очереди стоят более 600 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.На выезд из Крыма в очереди стоят 86 транспортных средств.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы проходили очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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