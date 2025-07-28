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Крымский мост: информация об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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Крымский мост: информация об очередях и времени ожидания
Крымский мост: информация об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Крымский мост: информация об очередях и времени ожидания
Перед досмотровыми пунктами возле Крымского моста в очереди на выезд с полуострова проезда ждут почти 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T22:03
2025-07-28T22:03
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами возле Крымского моста в очереди на выезд с полуострова проезда ждут почти 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: информация об очередях и времени ожидания

Крымский мост – проезда ждут почти 500 автомобилей на выезде с полуострова

22:03 28.07.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами возле Крымского моста в очереди на выезд с полуострова проезда ждут почти 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 490 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – сказано в сообщении.
По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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