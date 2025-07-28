https://crimea.ria.ru/20250728/krymskiy-most---v-ocheredyakh-bolee-800-avtomobiley-1148285835.html

Крымский мост - в очередях более 800 автомобилей

Крымский мост - в очередях более 800 автомобилей - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Крымский мост - в очередях более 800 автомобилей

На Крымском мосту в очередях стоят более 800 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T08:18

2025-07-28T08:18

2025-07-28T08:20

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

крым

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очередях стоят более 800 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Со стороны Керчи перед досмотровыми комплексами стоят 315 транспортных средств. Ждать проезда приходится около часа.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, крым, керчь, тамань