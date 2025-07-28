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Крымский мост - в очередях более 800 автомобилей
Крымский мост - в очередях более 800 автомобилей - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Крымский мост - в очередях более 800 автомобилей
На Крымском мосту в очередях стоят более 800 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T08:18
2025-07-28T08:18
2025-07-28T08:20
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
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керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очередях стоят более 800 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Со стороны Керчи перед досмотровыми комплексами стоят 315 транспортных средств. Ждать проезда приходится около часа.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, крым, керчь, тамань
Крымский мост - в очередях более 800 автомобилей
Крымский мост - с обеих сторон в очередях стоят более 800 автомобилей
08:18 28.07.2025 (обновлено: 08:20 28.07.2025)