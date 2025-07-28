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Киев на поле боя потерял больше 1300 боевиков за сутки

Киев на поле боя потерял больше 1300 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Киев на поле боя потерял больше 1300 боевиков за сутки

Вооруженные силы РФ за сутки продвинулись и закрепились на отдельных участках фронта, освободили два населенных пункта в ДНР и ликвидировали 1340 боевиков... РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T14:04

2025-07-28T14:04

2025-07-28T14:04

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за сутки продвинулись и закрепились на отдельных участках фронта, освободили два населенных пункта в ДНР и ликвидировали 1340 боевиков киевского режима. Такие данные опубликовали в Минобороны России в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Храповщина, Кондратовка, Юнаковка и Андреевка Сумской области. На Харьковском ударили по противнику в районах населенных пунктов Амбарное и Меловое. ВСУ потеряли свыше 165 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили более 250 военнослужащих, 18 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и семь складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Щербиновка, Катериновка, Северск, Часов Яр, Александро-Шультино и Константиновка. Противник потерял до 270 военнослужащих.Группировка войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка ДНР. Также нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоукраинка, Удачное, Чунишино, Муравка и Димитров ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили более 395 военнослужащих.Воины группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Червоное, Темировка Запорожской области и Сосновка Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 205 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" ударили по формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены свыше 55 военнослужащих, три автомобиля и шесть станций РЭБ. Поражены склад боеприпасов и два склада материальных средств.Вооруженные силы РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах.Средствами ПВО за сутки сбиты реактивный снаряд HIMARS производства США и 203 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сражаются дерзко и героически: Путин о морских офицерах и матросах на СВОГрупповой удар по Украине – "Кинжалы" уничтожили аэродром и цеха с БПЛАПрименим все средства: Патрушев об ответе на агрессию против Калининграда

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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