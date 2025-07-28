Рейтинг@Mail.ru
Киев на поле боя потерял больше 1300 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250728/kiev-na-pole-boya-poteryal-bolshe-1300-boevikov-za-sutki-1148294700.html
Киев на поле боя потерял больше 1300 боевиков за сутки
Киев на поле боя потерял больше 1300 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Киев на поле боя потерял больше 1300 боевиков за сутки
Вооруженные силы РФ за сутки продвинулись и закрепились на отдельных участках фронта, освободили два населенных пункта в ДНР и ликвидировали 1340 боевиков... РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T14:04
2025-07-28T14:04
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0d/1128704828_0:128:2599:1589_1920x0_80_0_0_d6c080ef3655e816d3cb44bb51b3116a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за сутки продвинулись и закрепились на отдельных участках фронта, освободили два населенных пункта в ДНР и ликвидировали 1340 боевиков киевского режима. Такие данные опубликовали в Минобороны России в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Храповщина, Кондратовка, Юнаковка и Андреевка Сумской области. На Харьковском ударили по противнику в районах населенных пунктов Амбарное и Меловое. ВСУ потеряли свыше 165 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили более 250 военнослужащих, 18 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и семь складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Щербиновка, Катериновка, Северск, Часов Яр, Александро-Шультино и Константиновка. Противник потерял до 270 военнослужащих.Группировка войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка ДНР. Также нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоукраинка, Удачное, Чунишино, Муравка и Димитров ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили более 395 военнослужащих.Воины группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Червоное, Темировка Запорожской области и Сосновка Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 205 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" ударили по формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены свыше 55 военнослужащих, три автомобиля и шесть станций РЭБ. Поражены склад боеприпасов и два склада материальных средств.Вооруженные силы РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах.Средствами ПВО за сутки сбиты реактивный снаряд HIMARS производства США и 203 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сражаются дерзко и героически: Путин о морских офицерах и матросах на СВОГрупповой удар по Украине – "Кинжалы" уничтожили аэродром и цеха с БПЛАПрименим все средства: Патрушев об ответе на агрессию против Калининграда
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0d/1128704828_155:0:2443:1716_1920x0_80_0_0_fd3d28d474403b7ae82ae8f5a4f87ec6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости
Киев на поле боя потерял больше 1300 боевиков за сутки

Армия России ликвидировала за сутки 1340 боевиков киевского режима по всей линии фронта

14:04 28.07.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПотери ВСУ
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за сутки продвинулись и закрепились на отдельных участках фронта, освободили два населенных пункта в ДНР и ликвидировали 1340 боевиков киевского режима. Такие данные опубликовали в Минобороны России в понедельник.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Храповщина, Кондратовка, Юнаковка и Андреевка Сумской области. На Харьковском ударили по противнику в районах населенных пунктов Амбарное и Меловое. ВСУ потеряли свыше 165 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили более 250 военнослужащих, 18 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и семь складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Щербиновка, Катериновка, Северск, Часов Яр, Александро-Шультино и Константиновка. Противник потерял до 270 военнослужащих.
Группировка войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка ДНР. Также нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоукраинка, Удачное, Чунишино, Муравка и Димитров ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили более 395 военнослужащих.
Воины группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Червоное, Темировка Запорожской области и Сосновка Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 205 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Днепр" ударили по формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены свыше 55 военнослужащих, три автомобиля и шесть станций РЭБ. Поражены склад боеприпасов и два склада материальных средств.
Вооруженные силы РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах.
Средствами ПВО за сутки сбиты реактивный снаряд HIMARS производства США и 203 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сражаются дерзко и героически: Путин о морских офицерах и матросах на СВО
Групповой удар по Украине – "Кинжалы" уничтожили аэродром и цеха с БПЛА
Применим все средства: Патрушев об ответе на агрессию против Калининграда
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:45Воздушную тревогу объявили в Севастополе
15:30Трамп хочет сократить отведенные на урегулирование по Украине 50 дней
15:10Крымский мост закрыт для проезда
15:00Четыре крымских курорта вошли в топ-10 самых экономных направлений РФ
14:48Гвинея заинтересована в открытии морского сообщения с Крымом
14:29Африканский дипломат назвал Крым примером сопротивления Западу
14:04Киев на поле боя потерял больше 1300 боевиков за сутки
13:52Рухнувшая многоэтажка в Астрахани была признана аварийной
13:48Послы трех стран Африки приехали в Крым
13:42Опасная погода: затяжное штормовое объявлено в Крыму
13:24Групповой удар по Украине – "Кинжалы" уничтожили аэродром и цеха с БПЛА
13:17Тревожная информация – Песков о сообщении про атаку хакеров на "Аэрофлот"
13:03Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР
12:55Обрушение части жилого дома в Астрахани – что известно к этому часу
12:38Более 170 пожаров за неделю: в Крыму горят леса и степь
12:15Под Симферополем ландшафтный пожар едва не перешел на населенный пункт
12:02Часть многоэтажки обрушилась в Астрахани
11:47За неделю на дорогах Крыма погиб один человек и 29 пострадали
11:35"Новый Херсонес" со дня открытия посетили более 3 млн человек
11:19Шесть населенных пунктов Крыма остались без света из-за аварий
Лента новостейМолния