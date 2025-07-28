Рейтинг@Mail.ru
Групповой удар по Украине – "Кинжалы" уничтожили аэродром и цеха с БПЛА - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250728/gruppovoy-udar-po-ukraine--kinzhaly-unichtozhili-aerodrom-i-tsekha-s-bpla-1148291450.html
Групповой удар по Украине – "Кинжалы" уничтожили аэродром и цеха с БПЛА
Групповой удар по Украине – "Кинжалы" уничтожили аэродром и цеха с БПЛА - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Групповой удар по Украине – "Кинжалы" уничтожили аэродром и цеха с БПЛА
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной групповой удар по военной инфраструктуре Украины, в результате которого поражены аэродром и несколько... РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T13:24
2025-07-28T13:24
россия
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
аэропорт
беспилотник (бпла, дрон)
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147153765_0:238:1280:958_1920x0_80_0_0_1e653043f0f575b877735a533d02897d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной групповой удар по военной инфраструктуре Украины, в результате которого поражены аэродром и несколько военных складов. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.В оборонном ведомстве добавили, что также в результате нанесенного удара поражен склад комплектующих для производства БПЛА.Ранее сообщалось, что армия России за неделю нанесла десять групповых ударов, в том числе три высокоточным оружием, по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также территориальным центрам комплектования ВСУ и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев раскрыл роль Черноморского флота в противостоянии НАТОАрмия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНРПрименим все средства: Патрушев об ответе на агрессию против Калининграда
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147153765_202:149:1280:958_1920x0_80_0_0_99ae781eefa869bf17adf5f7c88d850f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, аэропорт, беспилотник (бпла, дрон), гиперзвуковые ракеты "кинжал"
Групповой удар по Украине – "Кинжалы" уничтожили аэродром и цеха с БПЛА

Армия России нанесла групповой удар "Кинжалами" по военной инфраструктуре Украины

13:24 28.07.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной групповой удар по военной инфраструктуре Украины, в результате которого поражены аэродром и несколько военных складов. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которого поражены инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что также в результате нанесенного удара поражен склад комплектующих для производства БПЛА.
Ранее сообщалось, что армия России за неделю нанесла десять групповых ударов, в том числе три высокоточным оружием, по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также территориальным центрам комплектования ВСУ и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Патрушев раскрыл роль Черноморского флота в противостоянии НАТО
Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР
Применим все средства: Патрушев об ответе на агрессию против Калининграда
 
РоссияНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФАэропортБеспилотник (БПЛА, дрон)Гиперзвуковые ракеты "Кинжал"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52Рухнувшая многоэтажка в Астрахани была признана аварийной
13:48Послы трех стран Африки приехали в Крым
13:42Опасная погода: затяжное штормовое объявлено в Крыму
13:24Групповой удар по Украине – "Кинжалы" уничтожили аэродром и цеха с БПЛА
13:17Тревожная информация – Песков о сообщении про атаку хакеров на "Аэрофлот"
13:03Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР
12:55Обрушение части жилого дома в Астрахани – что известно к этому часу
12:38Более 170 пожаров за неделю: в Крыму горят леса и степь
12:15Под Симферополем ландшафтный пожар едва не перешел на населенный пункт
12:02Часть многоэтажки обрушилась в Астрахани
11:47За неделю на дорогах Крыма погиб один человек и 29 пострадали
11:35"Новый Херсонес" со дня открытия посетили более 3 млн человек
11:19Шесть населенных пунктов Крыма остались без света из-за аварий
11:08Крымский мост сейчас - проезда ждут более 1300 авто
10:59ВСУ атаковали Херсонскую область – погиб мирный житель
10:41"Аэрофлот" отменил более 40 пар рейсов из-за системного сбоя
10:11Роспотребнадзор оценил качество морской воды у берегов Крыма
10:07Три агента Киева планировали диверсии на Кубани 0:48
09:37Новое землетрясение произошло на Камчатке
09:27Более 200 домов в Керчи останутся без газа – адреса и сроки
Лента новостейМолния