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Групповой удар по Украине – "Кинжалы" уничтожили аэродром и цеха с БПЛА
Групповой удар по Украине – "Кинжалы" уничтожили аэродром и цеха с БПЛА - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Групповой удар по Украине – "Кинжалы" уничтожили аэродром и цеха с БПЛА
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной групповой удар по военной инфраструктуре Украины, в результате которого поражены аэродром и несколько... РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T13:24
2025-07-28T13:24
2025-07-28T13:24
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всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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беспилотник (бпла, дрон)
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной групповой удар по военной инфраструктуре Украины, в результате которого поражены аэродром и несколько военных складов. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.В оборонном ведомстве добавили, что также в результате нанесенного удара поражен склад комплектующих для производства БПЛА.Ранее сообщалось, что армия России за неделю нанесла десять групповых ударов, в том числе три высокоточным оружием, по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также территориальным центрам комплектования ВСУ и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев раскрыл роль Черноморского флота в противостоянии НАТОАрмия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНРПрименим все средства: Патрушев об ответе на агрессию против Калининграда
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россия, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, аэропорт, беспилотник (бпла, дрон), гиперзвуковые ракеты "кинжал"
Групповой удар по Украине – "Кинжалы" уничтожили аэродром и цеха с БПЛА
Армия России нанесла групповой удар "Кинжалами" по военной инфраструктуре Украины