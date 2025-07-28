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Четыре крымских курорта вошли в топ-10 самых экономных направлений РФ
Четыре крымских курорта вошли в топ-10 самых экономных направлений РФ - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Четыре крымских курорта вошли в топ-10 самых экономных направлений РФ
Бахчисарай, Керчь, Саки и Николаевка вошли в десятку самых экономных направлений среди российских городов в августе. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T15:00
2025-07-28T15:00
2025-07-28T15:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Бахчисарай, Керчь, Саки и Николаевка вошли в десятку самых экономных направлений среди российских городов в августе. Об этом свидетельствуют данные исследования отечественного сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру.Так, на первом месте находится поселок Дедеркой в Краснодарском крае, где средняя стоимость ночи отдыха 2789 рублей. Бахчисарай с ценником в 3143 рубля занимает четвертое место. Также в десятке рейтинга Керчь со стоимостью суточного проживания 3352 рублей, Саки – 3445 рублей и крымский курортный поселок Николаевка - 3475 рублей.Ранее Ялта и Феодосия вошли в тройку самых популярных у российских туристов направлений для отдыха с детьми в августе, еще три крымских города – в десятке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в лидерах – какие города выбирают туристы в августеОтдохнуть рядом с лесом и парком – Крым в топе направленийПять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июле
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, лето в крыму, бахчисарай, керчь, саки, николаевка
Четыре крымских курорта вошли в топ-10 самых экономных направлений РФ
Бахчисарай и Керчь вошли в топ-10 самых экономных курортов в августе
15:00 28.07.2025 (обновлено: 15:46 28.07.2025)