https://crimea.ria.ru/20250728/chetyre-krymskikh-kurorta-voshli-v-top-10-samykh-ekonomnykh-napravleniy-rf-1148295544.html

Четыре крымских курорта вошли в топ-10 самых экономных направлений РФ

Четыре крымских курорта вошли в топ-10 самых экономных направлений РФ - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Четыре крымских курорта вошли в топ-10 самых экономных направлений РФ

Бахчисарай, Керчь, Саки и Николаевка вошли в десятку самых экономных направлений среди российских городов в августе. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T15:00

2025-07-28T15:00

2025-07-28T15:46

крым

новости крыма

туризм в крыму

внутренний туризм

лето в крыму

бахчисарай

керчь

саки

николаевка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111576/76/1115767646_0:242:2950:1901_1920x0_80_0_0_716fa7dc81159c677fae9cb58c0ccea6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Бахчисарай, Керчь, Саки и Николаевка вошли в десятку самых экономных направлений среди российских городов в августе. Об этом свидетельствуют данные исследования отечественного сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру.Так, на первом месте находится поселок Дедеркой в Краснодарском крае, где средняя стоимость ночи отдыха 2789 рублей. Бахчисарай с ценником в 3143 рубля занимает четвертое место. Также в десятке рейтинга Керчь со стоимостью суточного проживания 3352 рублей, Саки – 3445 рублей и крымский курортный поселок Николаевка - 3475 рублей.Ранее Ялта и Феодосия вошли в тройку самых популярных у российских туристов направлений для отдыха с детьми в августе, еще три крымских города – в десятке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в лидерах – какие города выбирают туристы в августеОтдохнуть рядом с лесом и парком – Крым в топе направленийПять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июле

крым

бахчисарай

керчь

саки

николаевка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, лето в крыму, бахчисарай, керчь, саки, николаевка