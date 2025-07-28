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Часть многоэтажки обрушилась в Астрахани

Часть многоэтажки обрушилась в Астрахани - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Часть многоэтажки обрушилась в Астрахани

Часть подъезда многоквартирного дома обрушилась в Астрахани, ведутся поиски возможных пострадавших. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T12:02

2025-07-28T12:02

2025-07-28T12:10

астрахань

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Часть подъезда многоквартирного дома обрушилась в Астрахани, ведутся поиски возможных пострадавших. Об этом сообщили в МЧС России.Позже в МЧС уточнили, что обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания. Как сообщалось, при обрушении части многоэтажного дома в Саратове погибли семь человек. Взрыв газовоздушной смеси произошел 25 июля в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова, в результате чего произошло разрушение углового подъезда. Предварительной причиной обрушения могла стать утечка газа.После происшествия Следком России по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В связи с трагедией в регионе объявлен режим ЧС регионального уровня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

астрахань

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрахань, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, россия