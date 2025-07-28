Рейтинг@Mail.ru
Часть многоэтажки обрушилась в Астрахани - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250728/chast-mnogoetazhki-obrushilas-v-astrakhani-1148289477.html
Часть многоэтажки обрушилась в Астрахани
Часть многоэтажки обрушилась в Астрахани - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Часть многоэтажки обрушилась в Астрахани
Часть подъезда многоквартирного дома обрушилась в Астрахани, ведутся поиски возможных пострадавших. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T12:02
2025-07-28T12:10
астрахань
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148289553_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_5522fb756d8ec7d7c6217833aedd5c2c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Часть подъезда многоквартирного дома обрушилась в Астрахани, ведутся поиски возможных пострадавших. Об этом сообщили в МЧС России.Позже в МЧС уточнили, что обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания. Как сообщалось, при обрушении части многоэтажного дома в Саратове погибли семь человек. Взрыв газовоздушной смеси произошел 25 июля в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова, в результате чего произошло разрушение углового подъезда. Предварительной причиной обрушения могла стать утечка газа.После происшествия Следком России по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В связи с трагедией в регионе объявлен режим ЧС регионального уровня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
астрахань
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148289553_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_c44c6e4e0646bb479f1347515cd4d7fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
астрахань, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, россия
Часть многоэтажки обрушилась в Астрахани

В Астрахани обрушился подъезд многоэтажного жилого дома

12:02 28.07.2025 (обновлено: 12:10 28.07.2025)
 
© МЧС РоссииОбрушение многоэтажного дома в Астрахани
Обрушение многоэтажного дома в Астрахани
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Часть подъезда многоквартирного дома обрушилась в Астрахани, ведутся поиски возможных пострадавших. Об этом сообщили в МЧС России.
"На улице Ляхова, 6, обрушилась часть подъезда многоквартирного дома. Сотрудники МЧС России разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших", - говорится в сообщении.
Позже в МЧС уточнили, что обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания.
Как сообщалось, при обрушении части многоэтажного дома в Саратове погибли семь человек. Взрыв газовоздушной смеси произошел 25 июля в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова, в результате чего произошло разрушение углового подъезда. Предварительной причиной обрушения могла стать утечка газа.
После происшествия Следком России по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В связи с трагедией в регионе объявлен режим ЧС регионального уровня.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
АстраханьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52Рухнувшая многоэтажка в Астрахани была признана аварийной
13:48Послы трех стран Африки приехали в Крым
13:42Опасная погода: затяжное штормовое объявлено в Крыму
13:24Групповой удар по Украине – "Кинжалы" уничтожили аэродром и цеха с БПЛА
13:17Тревожная информация – Песков о сообщении про атаку хакеров на "Аэрофлот"
13:03Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР
12:55Обрушение части жилого дома в Астрахани – что известно к этому часу
12:38Более 170 пожаров за неделю: в Крыму горят леса и степь
12:15Под Симферополем ландшафтный пожар едва не перешел на населенный пункт
12:02Часть многоэтажки обрушилась в Астрахани
11:47За неделю на дорогах Крыма погиб один человек и 29 пострадали
11:35"Новый Херсонес" со дня открытия посетили более 3 млн человек
11:19Шесть населенных пунктов Крыма остались без света из-за аварий
11:08Крымский мост сейчас - проезда ждут более 1300 авто
10:59ВСУ атаковали Херсонскую область – погиб мирный житель
10:41"Аэрофлот" отменил более 40 пар рейсов из-за системного сбоя
10:11Роспотребнадзор оценил качество морской воды у берегов Крыма
10:07Три агента Киева планировали диверсии на Кубани 0:48
09:37Новое землетрясение произошло на Камчатке
09:27Более 200 домов в Керчи останутся без газа – адреса и сроки
Лента новостейМолния