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Часть многоэтажки обрушилась в Астрахани
Часть многоэтажки обрушилась в Астрахани - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Часть многоэтажки обрушилась в Астрахани
Часть подъезда многоквартирного дома обрушилась в Астрахани, ведутся поиски возможных пострадавших. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T12:02
2025-07-28T12:02
2025-07-28T12:10
астрахань
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Часть подъезда многоквартирного дома обрушилась в Астрахани, ведутся поиски возможных пострадавших. Об этом сообщили в МЧС России.Позже в МЧС уточнили, что обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания. Как сообщалось, при обрушении части многоэтажного дома в Саратове погибли семь человек. Взрыв газовоздушной смеси произошел 25 июля в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова, в результате чего произошло разрушение углового подъезда. Предварительной причиной обрушения могла стать утечка газа.После происшествия Следком России по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В связи с трагедией в регионе объявлен режим ЧС регионального уровня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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астрахань, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, россия
Часть многоэтажки обрушилась в Астрахани
В Астрахани обрушился подъезд многоэтажного жилого дома
12:02 28.07.2025 (обновлено: 12:10 28.07.2025)