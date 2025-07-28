https://crimea.ria.ru/20250728/bolee-200-domov-v-kerchi-ostanutsya-bez-gaza--adresa-i-sroki-1148286860.html

Более 200 домов в Керчи останутся без газа – адреса и сроки

Более 200 домов в Керчи останутся без газа – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Более 200 домов в Керчи останутся без газа – адреса и сроки

Во вторник в Керчи из-за ремонтных работ временно отключат газоснабжение по ряду адресов. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T09:27

2025-07-28T09:27

2025-07-28T09:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Во вторник в Керчи из-за ремонтных работ временно отключат газоснабжение по ряду адресов. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети".По данным компании, в течение дня газа не будет по ряду адресов на улицах Братьев Перепелицы, Петра Королева, Гайдара, Горького, Мирошника, Петра Королева, Бориса Тасуя, Фрунзе, Лейтенанта Бувина, Шевякова. Также частично газоснабжение будет отсутствовать в переулках Гвардейском, Гипсовом, Паши Ангелиной, Глиняном, Алебастровом, Фрунзе, Каховском, Лермонтова, Ломаном, Малом. Полный список отключенных домов опубликован в соцсетях администрации Керчи. На период работ абонентов просят перекрыть краны перед газовыми приборами.Как сообщалось, в понедельник в девяти микрорайонах Керчи ограничат водоснабжение из-за проведения работ по реконструкции разводящих сетей. Ограничение касается микрорайонов Луч, Промбаза, завода Войкова, 3-й Самострой, Джанкой-Каменка, Стройгородок, Опасное, Капканы, Аджимушкай.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В села Сакского района вернули газ после ремонта на станцииВ Крыму будут разрабатывать новые месторождения газаКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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