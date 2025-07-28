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Более 200 домов в Керчи останутся без газа – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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Более 200 домов в Керчи останутся без газа – адреса и сроки
Более 200 домов в Керчи останутся без газа – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Более 200 домов в Керчи останутся без газа – адреса и сроки
Во вторник в Керчи из-за ремонтных работ временно отключат газоснабжение по ряду адресов. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T09:27
2025-07-28T09:27
крым
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Во вторник в Керчи из-за ремонтных работ временно отключат газоснабжение по ряду адресов. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети".По данным компании, в течение дня газа не будет по ряду адресов на улицах Братьев Перепелицы, Петра Королева, Гайдара, Горького, Мирошника, Петра Королева, Бориса Тасуя, Фрунзе, Лейтенанта Бувина, Шевякова. Также частично газоснабжение будет отсутствовать в переулках Гвардейском, Гипсовом, Паши Ангелиной, Глиняном, Алебастровом, Фрунзе, Каховском, Лермонтова, Ломаном, Малом. Полный список отключенных домов опубликован в соцсетях администрации Керчи. На период работ абонентов просят перекрыть краны перед газовыми приборами.Как сообщалось, в понедельник в девяти микрорайонах Керчи ограничат водоснабжение из-за проведения работ по реконструкции разводящих сетей. Ограничение касается микрорайонов Луч, Промбаза, завода Войкова, 3-й Самострой, Джанкой-Каменка, Стройгородок, Опасное, Капканы, Аджимушкай.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В села Сакского района вернули газ после ремонта на станцииВ Крыму будут разрабатывать новые месторождения газаКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию
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РИА Новости Крым
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Более 200 домов в Керчи останутся без газа – адреса и сроки

"Крымгазсети": в Керчи 29 июля более 200 домов временно останутся без газоснабжения

09:27 28.07.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектГаз
Газ - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Во вторник в Керчи из-за ремонтных работ временно отключат газоснабжение по ряду адресов. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети".

"29 июля с 8 до 17 часов в связи с техническим перевооружением шкафных регуляторных пунктов будет прекращена подача газа. Подключение газоснабжения будет производиться в этот же день, 29 июля, при наличии абонентов", – сказано в сообщении.

По данным компании, в течение дня газа не будет по ряду адресов на улицах Братьев Перепелицы, Петра Королева, Гайдара, Горького, Мирошника, Петра Королева, Бориса Тасуя, Фрунзе, Лейтенанта Бувина, Шевякова. Также частично газоснабжение будет отсутствовать в переулках Гвардейском, Гипсовом, Паши Ангелиной, Глиняном, Алебастровом, Фрунзе, Каховском, Лермонтова, Ломаном, Малом. Полный список отключенных домов опубликован в соцсетях администрации Керчи.
На период работ абонентов просят перекрыть краны перед газовыми приборами.
Как сообщалось, в понедельник в девяти микрорайонах Керчи ограничат водоснабжение из-за проведения работ по реконструкции разводящих сетей. Ограничение касается микрорайонов Луч, Промбаза, завода Войкова, 3-й Самострой, Джанкой-Каменка, Стройгородок, Опасное, Капканы, Аджимушкай.
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