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Африканский дипломат назвал Крым примером сопротивления Западу - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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Африканский дипломат назвал Крым примером сопротивления Западу
Африканский дипломат назвал Крым примером сопротивления Западу - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Африканский дипломат назвал Крым примером сопротивления Западу
Крым представляет собой пример сопротивления силам Запада, стоящим на позициях неоколониализма. Об этом заявил посол Чада Адам Бешир Махамуд на встрече с главой РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T14:29
2025-07-28T14:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Крым представляет собой пример сопротивления силам Запада, стоящим на позициях неоколониализма. Об этом заявил посол Чада Адам Бешир Махамуд на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым в Симферополе.По его словам, сегодня Россия подвергается новым вызовам, но РФ и Крым как ее неотъемлемая часть успешно противостоят им."Сегодня осуществляется массированная негативная пропаганда против России и Крыма, звучит очень много лжи. Но мы здесь (в Крыму – ред.), и мы видим, что в реальности все совершенно не так. Нам рассказывали, что тут терроризируют жителей, что везде военные и здесь все плохо, но это совершенно не соответствует действительности. Здесь хорошо и спокойно", - добавил Махамуд.В Крым с официальным визитом прибыли чрезвычайные и полномочные послы Бурунди, Гвинеи и Чада в РФ. Целью визита является ознакомления с экономическим, промышленным и научным потенциалом региона, определение перспективных направлений сотрудничества. В понедельник дипломаты встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, африка, сергей аксенов, политика, россия, мнения, новости крыма
Африканский дипломат назвал Крым примером сопротивления Западу

Крым является примером сопротивления неоколониальным силам Запада – посол Чада в РФ

14:29 28.07.2025 (обновлено: 14:46 28.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВстреча Главы Республики Крым С. Аксёнова с Послами африканских государств в рамках визита делегации в Республику Крым
Встреча Главы Республики Крым С. Аксёнова с Послами африканских государств в рамках визита делегации в Республику Крым - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Крым представляет собой пример сопротивления силам Запада, стоящим на позициях неоколониализма. Об этом заявил посол Чада Адам Бешир Махамуд на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым в Симферополе.
"Африка очень доверяет России. Ваша страна демонстрирует силу в противостоянии неоколониализму, а Крым показывает пример сопротивления тем западным силам, которые стараются повлиять на ситуацию", – сказал дипломат.
По его словам, сегодня Россия подвергается новым вызовам, но РФ и Крым как ее неотъемлемая часть успешно противостоят им.
"Сегодня осуществляется массированная негативная пропаганда против России и Крыма, звучит очень много лжи. Но мы здесь (в Крыму – ред.), и мы видим, что в реальности все совершенно не так. Нам рассказывали, что тут терроризируют жителей, что везде военные и здесь все плохо, но это совершенно не соответствует действительности. Здесь хорошо и спокойно", - добавил Махамуд.
В Крым с официальным визитом прибыли чрезвычайные и полномочные послы Бурунди, Гвинеи и Чада в РФ. Целью визита является ознакомления с экономическим, промышленным и научным потенциалом региона, определение перспективных направлений сотрудничества. В понедельник дипломаты встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
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