Рейтинг@Mail.ru
Ждать ли ослабления жары в Крыму на следующей неделе - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250727/zhdat-li-oslableniya-zhary-v-krymu-na-sleduyuschey-nedele-1148262897.html
Ждать ли ослабления жары в Крыму на следующей неделе
Ждать ли ослабления жары в Крыму на следующей неделе - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Ждать ли ослабления жары в Крыму на следующей неделе
На территории Крыма на грядущей неделе сохранится жаркая и сухая погода, в середине неделе возможны грозы. Об этом свидетельствуют данные крымского... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T20:54
2025-07-27T20:38
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
крым
прогноз
крымский гидрометцентр
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0d/1147917558_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f1484f9adf2de0a1a69a1a42a76bb1ff.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. На территории Крыма на грядущей неделе сохранится жаркая и сухая погода, в середине неделе возможны грозы. Об этом свидетельствуют данные крымского гидрометцентра.В понедельник и вторник ночью ожидается от 20 до 25 градусов выше нуля, а днем – до +32…+37. Ветер восточный, юго-восточный от 5 до 13 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.В среду ночью синоптики прогнозируют от +19 до +24 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +31...+36. Ожидаются грозы. Ветер 6-11 метров в секунду, ночью сменит направление на юго-западный и к вечеру на северо-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17 м/с.В четверг и пятницу снова без осадков. Температура воздуха ночью +19...+24 градуса, днем +28...+33. Северо-западный ветер усилится, от 10 до 15 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250718/kak-krymchane-spravlyayutsya-s-zharoy-1148039946.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0d/1147917558_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0d793e135dc826b4fb4fc75b1ba35c8b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, новости крыма, крым, прогноз, крымский гидрометцентр, погода
Ждать ли ослабления жары в Крыму на следующей неделе

В Крыму на следующей неделе сохранится жаркая погода и ожидаются грозы

20:54 27.07.2025
 
© РИА Новости КрымСолнце над морем
Солнце над морем - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. На территории Крыма на грядущей неделе сохранится жаркая и сухая погода, в середине неделе возможны грозы. Об этом свидетельствуют данные крымского гидрометцентра.
В понедельник и вторник ночью ожидается от 20 до 25 градусов выше нуля, а днем – до +32…+37. Ветер восточный, юго-восточный от 5 до 13 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.
В среду ночью синоптики прогнозируют от +19 до +24 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +31...+36. Ожидаются грозы. Ветер 6-11 метров в секунду, ночью сменит направление на юго-западный и к вечеру на северо-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17 м/с.
В четверг и пятницу снова без осадков. Температура воздуха ночью +19...+24 градуса, днем +28...+33. Северо-западный ветер усилится, от 10 до 15 метров в секунду.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ртутный термометр на окне квартиры - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
18 июля, 06:37
Как крымчане справляются с жарой
 
Погода в КрымуКрымская погодаНовости КрымаКрымПрогнозКрымский гидрометцентрПогода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:54Ждать ли ослабления жары в Крыму на следующей неделе
20:32Над Ленобластью отражена атака дронов на промышленные и военные объекты
20:1472 дрона ликвидировали за день над Азовским морем и восемью регионами РФ
20:05Спасатели остановили огонь в 100 метрах от Феодосии
19:57Пожар на трассе Симферополь – Евпатория ликвидирован
19:51Какие инфекции туристы чаще всего привозят из-за границы
19:31Почему пить спиртное в жару смертельно опасно
19:10Как крымские медики справляются с наплывом туристов
18:52К чему приведет раскол в Армении власти и церкви – мнение священника
18:31В Башкирии опрокинулся автобус с 40 пассажирами – пострадали 20 человек
18:10Пошлины за регистрацию маломерных судов выросли: для кого и на сколько
17:52Три массовых ДТП произошли на трассе Симферополь – Евпатория
17:46Крым в огне: на полуострове тушат ландшафтные пожары
17:37Возле Феодосии авиация тушит лесной пожар на 3000 "квадратах"
17:30Как в Крыму сохраняют армянскую культуру и древние храмы
17:04Четверть миллиона заплатили отдыхающие в Крыму за нарушения на воде
16:434-летний ребенок пострадал в ДТП с двумя иномарками в Севастополе
16:16Около села Партизанское в предгорье Крыма авиация тушит ландшафтный пожар
16:0420 гектаров сухой травы горит возле трассы Симферополь – Евпатория
15:51Переговоры в Стамбуле и задержки поездов из-за атак дронов: топ недели
Лента новостейМолния