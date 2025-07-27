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Ждать ли ослабления жары в Крыму на следующей неделе

Ждать ли ослабления жары в Крыму на следующей неделе - РИА Новости Крым, 27.07.2025

Ждать ли ослабления жары в Крыму на следующей неделе

На территории Крыма на грядущей неделе сохранится жаркая и сухая погода, в середине неделе возможны грозы. Об этом свидетельствуют данные крымского... РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T20:54

2025-07-27T20:54

2025-07-27T20:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. На территории Крыма на грядущей неделе сохранится жаркая и сухая погода, в середине неделе возможны грозы. Об этом свидетельствуют данные крымского гидрометцентра.В понедельник и вторник ночью ожидается от 20 до 25 градусов выше нуля, а днем – до +32…+37. Ветер восточный, юго-восточный от 5 до 13 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.В среду ночью синоптики прогнозируют от +19 до +24 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +31...+36. Ожидаются грозы. Ветер 6-11 метров в секунду, ночью сменит направление на юго-западный и к вечеру на северо-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17 м/с.В четверг и пятницу снова без осадков. Температура воздуха ночью +19...+24 градуса, днем +28...+33. Северо-западный ветер усилится, от 10 до 15 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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