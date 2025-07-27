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Ждать ли ослабления жары в Крыму на следующей неделе
Ждать ли ослабления жары в Крыму на следующей неделе - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Ждать ли ослабления жары в Крыму на следующей неделе
На территории Крыма на грядущей неделе сохранится жаркая и сухая погода, в середине неделе возможны грозы. Об этом свидетельствуют данные крымского... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T20:54
2025-07-27T20:54
2025-07-27T20:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. На территории Крыма на грядущей неделе сохранится жаркая и сухая погода, в середине неделе возможны грозы. Об этом свидетельствуют данные крымского гидрометцентра.В понедельник и вторник ночью ожидается от 20 до 25 градусов выше нуля, а днем – до +32…+37. Ветер восточный, юго-восточный от 5 до 13 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.В среду ночью синоптики прогнозируют от +19 до +24 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +31...+36. Ожидаются грозы. Ветер 6-11 метров в секунду, ночью сменит направление на юго-западный и к вечеру на северо-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17 м/с.В четверг и пятницу снова без осадков. Температура воздуха ночью +19...+24 градуса, днем +28...+33. Северо-западный ветер усилится, от 10 до 15 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ждать ли ослабления жары в Крыму на следующей неделе
В Крыму на следующей неделе сохранится жаркая погода и ожидаются грозы
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. На территории Крыма на грядущей неделе сохранится жаркая и сухая погода, в середине неделе возможны грозы. Об этом свидетельствуют данные крымского гидрометцентра.
В понедельник и вторник ночью ожидается от 20 до 25 градусов выше нуля, а днем – до +32…+37. Ветер восточный, юго-восточный от 5 до 13 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.
В среду ночью синоптики прогнозируют от +19 до +24 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +31...+36. Ожидаются грозы. Ветер 6-11 метров в секунду, ночью сменит направление на юго-западный и к вечеру на северо-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17 м/с.
В четверг и пятницу снова без осадков. Температура воздуха ночью +19...+24 градуса, днем +28...+33. Северо-западный ветер усилится, от 10 до 15 метров в секунду.
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