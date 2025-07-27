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В девяти микрорайонах Керчи на два дня ограничат подачу воды - РИА Новости Крым, 27.07.2025
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В девяти микрорайонах Керчи на два дня ограничат подачу воды
В девяти микрорайонах Керчи на два дня ограничат подачу воды - РИА Новости Крым, 27.07.2025
В девяти микрорайонах Керчи на два дня ограничат подачу воды
Девяти микрорайонам Керчи в понедельник ограничат водоснабжение почти на два дня из-за проведения работ по реконструкции разводящих сетей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T21:43
2025-07-27T20:45
керчь
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водоснабжение
вода крыма
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вода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Девяти микрорайонам Керчи в понедельник ограничат водоснабжение почти на два дня из-за проведения работ по реконструкции разводящих сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Ограничение коснется микрорайонов города: Луч, Промбаза, завода Войкова, 3-й Самострой, Джанкой-Каменка, Стройгородок, Опасное, Капканы, Аджимушкай, перечислили на предприятии.Работы планируется завершить ориентировочно к 22:00 понедельника, 28 июля, после чего будет проводиться заполнение системы для дальнейшей стабилизации водоснабжения. Полное восстановление подачи воды ожидается ориентировочно к 21:00 вторника, 29 июля, подчеркнули в "Воде Крыма".И порекомендовали населению и предприятиям иметь двухсуточный запас воды. На время проведения работ будет организован подвоз воды спецтранспортом. График подвоза будет размещен дополнительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии отремонтировали один из самых аварийных участков водоводаКрымские водохранилища: на сколько хватит запасов воды14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму
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В девяти микрорайонах Керчи на два дня ограничат подачу воды

В Керчи на два дня ограничат подачу воды в нескольких микрорайонах города

21:43 27.07.2025
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Девяти микрорайонам Керчи в понедельник ограничат водоснабжение почти на два дня из-за проведения работ по реконструкции разводящих сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
"В связи с проведением 28 июля 2025 года работ в рамках реализации объекта "Реконструкция разводящих сетей в г. Керчи" по переподключению магистральных водоводов Ду-500мм и Ду-250 мм, а также по переподключению внутриквартальных сетей по ул. Генерала Петрова с 05:00 28.07.2025 будет ограничено водоснабжение", – сказано в сообщении.
Ограничение коснется микрорайонов города: Луч, Промбаза, завода Войкова, 3-й Самострой, Джанкой-Каменка, Стройгородок, Опасное, Капканы, Аджимушкай, перечислили на предприятии.
Работы планируется завершить ориентировочно к 22:00 понедельника, 28 июля, после чего будет проводиться заполнение системы для дальнейшей стабилизации водоснабжения. Полное восстановление подачи воды ожидается ориентировочно к 21:00 вторника, 29 июля, подчеркнули в "Воде Крыма".
И порекомендовали населению и предприятиям иметь двухсуточный запас воды. На время проведения работ будет организован подвоз воды спецтранспортом. График подвоза будет размещен дополнительно.
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