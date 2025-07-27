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Сражаются дерзко и героически: Путин о морских офицерах и матросах на СВО - РИА Новости Крым, 27.07.2025
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Сражаются дерзко и героически: Путин о морских офицерах и матросах на СВО
Сражаются дерзко и героически: Путин о морских офицерах и матросах на СВО - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Сражаются дерзко и героически: Путин о морских офицерах и матросах на СВО
Верховный главнокомандующий Российской Федерации, президент Владимир Путин в соем поздравлении с Днем ВМФ вспомнил всех, кто придал России статус великой... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T09:41
2025-07-27T10:02
владимир путин (политик)
вмф
герои сво
андрей белоусов
армия и флот
подводный флот россии
арктический флот
северный флот
военно-морской флот рф
тихоокеанский флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Верховный главнокомандующий Российской Федерации, президент Владимир Путин в соем поздравлении с Днем ВМФ вспомнил всех, кто придал России статус великой морской державы, а также рассказал о будущем Военно-Морского Флота.По словам Владимира Путина, военно-морским силам принадлежит сегодня важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите ее законных интересов в Мировом океане. По мнению лидера страны, и сегодня, и в перспективе они способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач, оснащены передовой военной техникой, обладают современными системами управления, разведки и связи:"Набирает мощь и морская составляющая ядерной триады России. В ее основе – группировка атомных подводных лодок, которая уверенно наращивает свой потенциал".В речи он вспомнил о новых военных кораблях, которые были недавно построены и сейчас строятся. Это крейсер "Князь Пожарский", две субмарины проекта "Борей-А" и шесть многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М"."В этом году утверждена новая Стратегия развития Военно-Морского Флота России. Впервые в истории она рассчитана на длительный период – до 2050 года. И это прямое свидетельство нашей уверенности в своих силах и возможностях", - убежден президент.Владимир Путин также отдельно упомянул о тех флотских моряках и офицерах, которые героически сражаются в зоне СВО.В свою очередь министр обороны Российской Федерации Андрея Белоусов также упомянул, что матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы и прапорщики, офицеры ВМФ с зоне СВО действует четко и грамотно."Уверен, что военнослужащие Военно-Морского Флота и в дальнейшем будут совершенствовать свои профессиональные навыки, способствовать укреплению обороноспособности государства. Особую признательность выражаю ветеранам, чья доблестная служба является примером для молодого поколения защитников Отечества", - поздравил он с праздником всех, кто имеет отношение к российскому Военно-Морскому Флоту.
https://crimea.ria.ru/20250727/den-voenno-morskogo-flota-rossii-1139173087.html
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владимир путин (политик), вмф, герои сво, андрей белоусов, армия и флот, подводный флот россии, арктический флот, северный флот, военно-морской флот рф, тихоокеанский флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Сражаются дерзко и героически: Путин о морских офицерах и матросах на СВО

Путин и Белоусов поздравили россиян с Днем Военно-Морского Флота

09:41 27.07.2025 (обновлено: 10:02 27.07.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДень ВМФ в городах России. Новороссийск
День ВМФ в городах России. Новороссийск - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Верховный главнокомандующий Российской Федерации, президент Владимир Путин в соем поздравлении с Днем ВМФ вспомнил всех, кто придал России статус великой морской державы, а также рассказал о будущем Военно-Морского Флота.
"Со времен Петра Первого флот был и остается достоянием и гордостью Отечества, а представители военного морского сословия заслуженно пользуются особым почётом и искренним уважением нашего народа. Давно известно, что флотские всегда за Родину и честь", - сказано в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
По словам Владимира Путина, военно-морским силам принадлежит сегодня важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите ее законных интересов в Мировом океане. По мнению лидера страны, и сегодня, и в перспективе они способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач, оснащены передовой военной техникой, обладают современными системами управления, разведки и связи:
"Набирает мощь и морская составляющая ядерной триады России. В ее основе – группировка атомных подводных лодок, которая уверенно наращивает свой потенциал".
В речи он вспомнил о новых военных кораблях, которые были недавно построены и сейчас строятся. Это крейсер "Князь Пожарский", две субмарины проекта "Борей-А" и шесть многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М".
"В этом году утверждена новая Стратегия развития Военно-Морского Флота России. Впервые в истории она рассчитана на длительный период – до 2050 года. И это прямое свидетельство нашей уверенности в своих силах и возможностях", - убежден президент.
Владимир Путин также отдельно упомянул о тех флотских моряках и офицерах, которые героически сражаются в зоне СВО.
"Сражаются дерзко, героически – за правду и справедливость, за безопасное, суверенное будущее нашего народа. Мужество более чем 50 тысяч матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 военных моряков удостоены звания Героя России", - сказал президент России.
В свою очередь министр обороны Российской Федерации Андрея Белоусов также упомянул, что матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы и прапорщики, офицеры ВМФ с зоне СВО действует четко и грамотно.
"Уверен, что военнослужащие Военно-Морского Флота и в дальнейшем будут совершенствовать свои профессиональные навыки, способствовать укреплению обороноспособности государства. Особую признательность выражаю ветеранам, чья доблестная служба является примером для молодого поколения защитников Отечества", - поздравил он с праздником всех, кто имеет отношение к российскому Военно-Морскому Флоту.
День ВМФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
07:46
День Военно-Морского Флота России
 
Владимир Путин (политик)ВМФГерои СВОАндрей БелоусовАрмия и флотПодводный флот РоссииАрктический флотСеверный флотВоенно-морской флот РФТихоокеанский флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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