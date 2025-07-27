https://crimea.ria.ru/20250727/srazhayutsya-derzko-i-geroicheski-putin-o-morskikh-ofitserakh-i-matrosakh-na-svo-1148267255.html

Сражаются дерзко и героически: Путин о морских офицерах и матросах на СВО

Сражаются дерзко и героически: Путин о морских офицерах и матросах на СВО - РИА Новости Крым, 27.07.2025

Сражаются дерзко и героически: Путин о морских офицерах и матросах на СВО

Верховный главнокомандующий Российской Федерации, президент Владимир Путин в соем поздравлении с Днем ВМФ вспомнил всех, кто придал России статус великой... РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T09:41

2025-07-27T09:41

2025-07-27T10:02

владимир путин (политик)

вмф

герои сво

андрей белоусов

армия и флот

подводный флот россии

арктический флот

северный флот

военно-морской флот рф

тихоокеанский флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/19/1119837058_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_f21b15a5b4f93da47c521e246d8f08c4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Верховный главнокомандующий Российской Федерации, президент Владимир Путин в соем поздравлении с Днем ВМФ вспомнил всех, кто придал России статус великой морской державы, а также рассказал о будущем Военно-Морского Флота.По словам Владимира Путина, военно-морским силам принадлежит сегодня важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите ее законных интересов в Мировом океане. По мнению лидера страны, и сегодня, и в перспективе они способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач, оснащены передовой военной техникой, обладают современными системами управления, разведки и связи:"Набирает мощь и морская составляющая ядерной триады России. В ее основе – группировка атомных подводных лодок, которая уверенно наращивает свой потенциал".В речи он вспомнил о новых военных кораблях, которые были недавно построены и сейчас строятся. Это крейсер "Князь Пожарский", две субмарины проекта "Борей-А" и шесть многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М"."В этом году утверждена новая Стратегия развития Военно-Морского Флота России. Впервые в истории она рассчитана на длительный период – до 2050 года. И это прямое свидетельство нашей уверенности в своих силах и возможностях", - убежден президент.Владимир Путин также отдельно упомянул о тех флотских моряках и офицерах, которые героически сражаются в зоне СВО.В свою очередь министр обороны Российской Федерации Андрея Белоусов также упомянул, что матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы и прапорщики, офицеры ВМФ с зоне СВО действует четко и грамотно."Уверен, что военнослужащие Военно-Морского Флота и в дальнейшем будут совершенствовать свои профессиональные навыки, способствовать укреплению обороноспособности государства. Особую признательность выражаю ветеранам, чья доблестная служба является примером для молодого поколения защитников Отечества", - поздравил он с праздником всех, кто имеет отношение к российскому Военно-Морскому Флоту.

https://crimea.ria.ru/20250727/den-voenno-morskogo-flota-rossii-1139173087.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), вмф, герои сво, андрей белоусов, армия и флот, подводный флот россии, арктический флот, северный флот, военно-морской флот рф, тихоокеанский флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)