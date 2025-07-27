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Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота - РИА Новости Крым, 27.07.2025
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Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота
Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ходом оперативных учений военно-морского флота России, приуроченных ко Дню ВМФ РФ. РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T12:44
2025-07-27T13:08
владимир путин (политик)
новости
санкт-петербург
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ходом оперативных учений военно-морского флота России, приуроченных ко Дню ВМФ РФ.Сегодня глава государства приехал в Главное адмиралтейство в Санкт-Петербурге и поздравил личный состав ВМФ с профессиональным праздником.Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин в ходе осмотра хода учений выслушает доклады и пообщается с военачальниками, а также осмотрит часть стрельб и посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.Глава государства поздравил участников учений ВМФ России с Днем Военно-Морского флота, отметив, что их проведение нацелено на проверку боевой готовности флота. Президент назвал основной целью текущих учений детальную отработку действий частей и соединений при отражении нападения с моря, а также решение комплекса нестандартных, приближенных к боевым оперативных и тактических задач, в том числе с учетом опыта спецоперации.Пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии в ближайшее время, две из них – уже в 2025-м, что качественно повысит их ударную мощь и боевые возможности, заявил Путин. Он также отметил, что российский флот будет оснащаться самыми современными техникой и вооружением, чтобы гарантированно обеспечить безопасность РФ, защитить суверенитет и национальные интересы страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250723/ot-baltiki-do-kaspiya-vmf-rossii-nachal-masshtabnye-ucheniya-iyulskiy-shtorm-1148148787.html
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владимир путин (политик), новости, санкт-петербург, армия и флот, вмф
Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота

Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота

12:44 27.07.2025 (обновлено: 13:08 27.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ходом оперативных учений военно-морского флота России, приуроченных ко Дню ВМФ РФ.
Сегодня глава государства приехал в Главное адмиралтейство в Санкт-Петербурге и поздравил личный состав ВМФ с профессиональным праздником.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин в ходе осмотра хода учений выслушает доклады и пообщается с военачальниками, а также осмотрит часть стрельб и посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.
Глава государства поздравил участников учений ВМФ России с Днем Военно-Морского флота, отметив, что их проведение нацелено на проверку боевой готовности флота. Президент назвал основной целью текущих учений детальную отработку действий частей и соединений при отражении нападения с моря, а также решение комплекса нестандартных, приближенных к боевым оперативных и тактических задач, в том числе с учетом опыта спецоперации.
Пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии в ближайшее время, две из них – уже в 2025-м, что качественно повысит их ударную мощь и боевые возможности, заявил Путин. Он также отметил, что российский флот будет оснащаться самыми современными техникой и вооружением, чтобы гарантированно обеспечить безопасность РФ, защитить суверенитет и национальные интересы страны.
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