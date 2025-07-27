https://crimea.ria.ru/20250727/prazdnik-vardavar-v-chest-preobrazheniya-gospodnya-istoriya-i-traditsii-armyan-1130062268.html
Праздник Вардавар в честь Преображения Господня: история и традиции армян
Праздник Вардавар в честь Преображения Господня: история и традиции армян - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Праздник Вардавар в честь Преображения Господня: история и традиции армян
Вардавар – праздник в честь Преображения Господня. О традициях и особенностях празднования на полуострове в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал настоятель... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T10:33
2025-07-27T10:33
2025-07-27T10:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Вардавар – праздник в честь Преображения Господня. О традициях и особенностях празднования на полуострове в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал настоятель церкви Сурб Акоб (Симферополь), иерей Нерсес Хананян.Армянский праздник в честь Преображения Господня – Вардавар, имеющий в своих народных традициях и языческие корни, был включен в пасхальный цикл и отмечается через 14 недель после Пасхи, выпадая в промежуток 28 июня – 1 августа. В 2025 году его отмечают 27 июля.По словам Хананяна, как и в любой традиционной христианской конфессии, этот праздник в армянской церковной истории является одним из величайших, поскольку связан со знаковым событием, описанным в Евангелиях. Речь о том, как явившийся на землю в образе человека Господь Иисус Христос впервые и явно продемонстрировал ученикам – двум из 12 будущих апостолов, Моисею и Илии, – свою божественную природу, пребывая с ними на горе Фавор."Сложно найти в календаре армянской церкви хотя бы один праздник, событие, которое не имело бы вместе со своим духовным смыслом каких-то народных традиций. Один из таких дней – День Преображения Господня, который в народе больше известен как праздник Вардавар. В этот день после праздничной литургии во дворах церквей, монастырей люди обливают друг друга водой, и принято на это не обижаться, несмотря на то, что могут даже незнакомые люди подойти и облить человека. Это многовековая традиция, которая утвердилась, и отчасти она символизирует в том числе некое омовение. То есть вода в этот день поднимается с благословения", – рассказал отец Нерсес.По его словам, согласно давней традиции, о которой свидетельствуют сохранившиеся архивные церковные записи священников, служивших в Крыму более 150 лет назад, в этот день крымские армяне всегда паломничали в монастырь Сурб Хач в городе Старый Крым.Также в этот день совершают благотворительные трапезы – матах. Согласно традиции, приготовленным угощением делятся не только с близкими, но и с посторонними людьми из числа нуждающихся. Это своего рода дар Богу в виде жертвования тем, кому необходима помощь – независимо от национальной и религиозной принадлежности, подчеркнул священник.В случае с армянской общиной в Крыму, соблюдать традиции для верующих "важно еще и для того, чтобы сохранить свою идентичность", хранительницей которой для всех представителей народа, проживающих за пределами исторической родины, является церковь, добавил он.И подчеркнул, что сегодня отношения Армении и Крыма как субъекта Российской Федерации "выходят на абсолютно новый уровень"."Буквально в конце этого месяца мы ожидаем приезд представителя Армении в Крым. Это уникальное, исключительное явление, потому что на протяжении нескольких лет были какие-то сомнения. Но сегодня, слава Богу, добрые отношения благодаря усилиям нашей общины выстраиваются между представителями власти. И, я думаю, что это будет не началом, а продолжением тех многовековых связей, которые объединяют армянский и русский народы", – заключил иерей.Читайте также на РИА Новости Крым:Армянский след: у подножия Чатыр-Дага нашли медаль "За боевые заслуги" Признать, чтобы не повторилось: в Крыму вспоминают жертв геноцида армян
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Праздник Вардавар в честь Преображения Господня: история и традиции армян
Как в Крыму армяне празднуют Вардавар в честь Преображения Господня: история и традиции
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым.
Вардавар – праздник в честь Преображения Господня. О традициях и особенностях празднования на полуострове в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал настоятель церкви Сурб Акоб (Симферополь), иерей Нерсес Хананян.
Армянский праздник в честь Преображения Господня – Вардавар, имеющий в своих народных традициях и языческие корни, был включен в пасхальный цикл и отмечается через 14 недель после Пасхи, выпадая в промежуток 28 июня – 1 августа. В 2025 году его отмечают 27 июля.
По словам Хананяна, как и в любой традиционной христианской конфессии, этот праздник в армянской церковной истории является одним из величайших, поскольку связан со знаковым событием, описанным в Евангелиях. Речь о том, как явившийся на землю в образе человека Господь Иисус Христос впервые и явно продемонстрировал ученикам – двум из 12 будущих апостолов, Моисею и Илии, – свою божественную природу, пребывая с ними на горе Фавор.
"Сложно найти в календаре армянской церкви хотя бы один праздник, событие, которое не имело бы вместе со своим духовным смыслом каких-то народных традиций. Один из таких дней – День Преображения Господня, который в народе больше известен как праздник Вардавар. В этот день после праздничной литургии во дворах церквей, монастырей люди обливают друг друга водой, и принято на это не обижаться, несмотря на то, что могут даже незнакомые люди подойти и облить человека. Это многовековая традиция, которая утвердилась, и отчасти она символизирует в том числе некое омовение. То есть вода в этот день поднимается с благословения", – рассказал отец Нерсес.
По его словам, согласно давней традиции, о которой свидетельствуют сохранившиеся архивные церковные записи священников, служивших в Крыму более 150 лет назад, в этот день крымские армяне всегда паломничали в монастырь Сурб Хач в городе Старый Крым.
"Там у нас есть три источника воды, где люди обливались. Конечно, любой верующий прихожанин, армянин, который в этот день по той или иной причине не может принять участие, он может у себя дома, во дворе, со своими членами семьи такой праздник обливания водой провести", – сказал Хананян.
Также в этот день совершают благотворительные трапезы – матах. Согласно традиции, приготовленным угощением делятся не только с близкими, но и с посторонними людьми из числа нуждающихся. Это своего рода дар Богу в виде жертвования тем, кому необходима помощь – независимо от национальной и религиозной принадлежности, подчеркнул священник.
"Это одно из самых важных проявлений нашей христианской веры: когда человек тратит свои средства и силы для того, чтобы накормить людей ему незнакомых, и такими образом совершить дело милосердия", – отметил Хананян.
В случае с армянской общиной в Крыму, соблюдать традиции для верующих "важно еще и для того, чтобы сохранить свою идентичность", хранительницей которой для всех представителей народа, проживающих за пределами исторической родины, является церковь, добавил он.
"И слава Богу, что мы, проживая в России, имеем возможность полноценно чувствовать себя приверженцами своей церкви, народа, истории и при этом быть полноценными гражданами той страны, в которой мы проживаем. В этом мы видим и большую культурную, и духовную, и народную составляющую, что дает нам возможность не забывать о том, кто мы", – сказал Хананян.
И подчеркнул, что сегодня отношения Армении и Крыма как субъекта Российской Федерации "выходят на абсолютно новый уровень".
"Буквально в конце этого месяца мы ожидаем приезд представителя Армении в Крым. Это уникальное, исключительное явление, потому что на протяжении нескольких лет были какие-то сомнения. Но сегодня, слава Богу, добрые отношения благодаря усилиям нашей общины выстраиваются между представителями власти. И, я думаю, что это будет не началом, а продолжением тех многовековых связей, которые объединяют армянский и русский народы", – заключил иерей.
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