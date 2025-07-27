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Пошлины за регистрацию маломерных судов выросли: для кого и на сколько - РИА Новости Крым, 27.07.2025
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Пошлины за регистрацию маломерных судов выросли: для кого и на сколько
Пошлины за регистрацию маломерных судов выросли: для кого и на сколько - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Пошлины за регистрацию маломерных судов выросли: для кого и на сколько
В России с сегодняшнего дня судовой билет владельцам маломерных судом можно получить бесплатно. Это следует из изменений в некоторые статьи части второй... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T18:10
2025-07-27T18:10
гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)
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налоги
пошлина
закон и право
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В России с сегодняшнего дня судовой билет владельцам маломерных судом можно получить бесплатно. Это следует из изменений в некоторые статьи части второй Налогового кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24.06.2025 г. № 179-ФЗ, предупреждают в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России.С сегодняшнего дня при получении услуг в подразделении ГИМС МЧС России придется заплатить больше. Изменения были приняты Государственной Думой 17 июня 2025 года, одобрены Советом Федерации и подписаны президентом Владимиром Путиным 24 июня 2025 года.Ранее стало известно, что за нарушение эксплуатации маломерных судов в Крыму с начала курортного сезона инспекторы собрали с отдыхающих почти четверть миллиона штрафов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), налоги, пошлина, закон и право, морской транспорт, новости
Пошлины за регистрацию маломерных судов выросли: для кого и на сколько

Новые пошлины за регистрацию маломерных судов назвали в инспекции по маломерным судам

18:10 27.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРыбаки во время прибрежного лова черноморской рыбы в Севастополе
Рыбаки во время прибрежного лова черноморской рыбы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В России с сегодняшнего дня судовой билет владельцам маломерных судом можно получить бесплатно. Это следует из изменений в некоторые статьи части второй Налогового кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24.06.2025 г. № 179-ФЗ, предупреждают в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России.
С сегодняшнего дня при получении услуг в подразделении ГИМС МЧС России придется заплатить больше.

Так, госпошлина за регистрацию маломерных судов в реестре – 1 800 рублей вместо 1600; госпошлина за внесение изменений в реестр маломерных судов – 400 рублей вместо 200; госпошлина за регистрацию ограничений прав на маломерное судно – 1 000 рублей вместо 800.

Изменения были приняты Государственной Думой 17 июня 2025 года, одобрены Советом Федерации и подписаны президентом Владимиром Путиным 24 июня 2025 года.
Ранее стало известно, что за нарушение эксплуатации маломерных судов в Крыму с начала курортного сезона инспекторы собрали с отдыхающих почти четверть миллиона штрафов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России)МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НалогиПошлинаЗакон и правоМорской транспортНовости
 
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