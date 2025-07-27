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Около села Партизанское в предгорье Крыма авиация тушит ландшафтный пожар
Около села Партизанское в предгорье Крыма авиация тушит ландшафтный пожар - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Около села Партизанское в предгорье Крыма авиация тушит ландшафтный пожар
Вблизи села Партизанское Симферопольского района авиация МЧС России тушит загоревшуюся траву. В настоящее время площадь пожара составляет 6 гектаров, сообщает... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T16:16
2025-07-27T16:16
2025-07-27T17:25
пожар
симферопольский район
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Вблизи села Партизанское Симферопольского района авиация МЧС России тушит загоревшуюся траву. В настоящее время площадь пожара составляет 6 гектаров, сообщает ГУ МЧС по РК.Всего в тушении задействованы 157 специалистов и 30 единиц техники, из них от МЧС России 71 человек, 15 единиц техники.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе вдоль автодороги Евпатория – Симферополь, горит сухая трава. Ландшафтный пожар, по данным ГУ МЧС России по республике Крым, затрагивает, по предварительным данным, 20 га. Быстрому распространению огня способствуют ветер и аномальная жара.Очевидцы в соцсетях выкладывают кадры, на которых видно, что проезд по трассе очень затруднен: видимость ограничена дымом от огня, а на трассе уже, по их данным, из-за плохой видимости, произошли несколько аварий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Около села Партизанское в предгорье Крыма авиация тушит ландшафтный пожар
В Симферопольском районе авиация МЧС России тушит пожар
16:16 27.07.2025 (обновлено: 17:25 27.07.2025)