https://crimea.ria.ru/20250727/okolo-sela-partizanskoe-v-predgore-kryma-aviatsiya-tushit-landshaftnyy-pozhar-1148276703.html

Около села Партизанское в предгорье Крыма авиация тушит ландшафтный пожар

Около села Партизанское в предгорье Крыма авиация тушит ландшафтный пожар - РИА Новости Крым, 27.07.2025

Около села Партизанское в предгорье Крыма авиация тушит ландшафтный пожар

Вблизи села Партизанское Симферопольского района авиация МЧС России тушит загоревшуюся траву. В настоящее время площадь пожара составляет 6 гектаров, сообщает... РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T16:16

2025-07-27T16:16

2025-07-27T17:25

пожар

симферопольский район

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новости крыма

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Вблизи села Партизанское Симферопольского района авиация МЧС России тушит загоревшуюся траву. В настоящее время площадь пожара составляет 6 гектаров, сообщает ГУ МЧС по РК.Всего в тушении задействованы 157 специалистов и 30 единиц техники, из них от МЧС России 71 человек, 15 единиц техники.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе вдоль автодороги Евпатория – Симферополь, горит сухая трава. Ландшафтный пожар, по данным ГУ МЧС России по республике Крым, затрагивает, по предварительным данным, 20 га. Быстрому распространению огня способствуют ветер и аномальная жара.Очевидцы в соцсетях выкладывают кадры, на которых видно, что проезд по трассе очень затруднен: видимость ограничена дымом от огня, а на трассе уже, по их данным, из-за плохой видимости, произошли несколько аварий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферопольский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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