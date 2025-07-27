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Новости СВО: что нового на фронтах - РИА Новости Крым, 27.07.2025
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Новости СВО: что нового на фронтах
Новости СВО: что нового на фронтах - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Новости СВО: что нового на фронтах
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T12:20
2025-07-27T12:20
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
потери всу
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Согласно сводке минобороны, подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Кондратовка и Могрица Сумской области. Также на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гатище, Меловое и Чугуновка Харьковской области, где ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и восемь артиллерийских орудий, в том числе одно западного производства, а также уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств.Там потери противника составили более 225 военнослужащих, уничтожены девять складов боеприпасов, артиллерия и другая техника в большом количестве, в том числе производства США.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.В районах населенных пунктов Закотное, Клебан-Бык, Константиновка, Кривая Лука и Северск Донецкой Народной Республики противник потерял до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий, в том числе одно западного производства, сказано в сводке.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гродовка, Димитров, Красноармейск, Розы Люксембург и Сухой Яр ДНР."Потери украинских вооруженных формирований составили более 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Новопетровское Днепропетровской области, Культурное, Темировка Запорожской области и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики. Там ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов и два склада материальных средств.В свою очередь подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Антоновка Херсонской области."Уничтожены свыше 60 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и пять станций радиоэлектронной борьбы. Поражены два склада боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сводке минобороны России.За минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил Российской Федерации нанесли поражение по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, потери всу , украина
Новости СВО: что нового на фронтах

Армия России продолжает продвижение в глубину обороны противника под Днепропетровском

12:20 27.07.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа САУ Мста-С ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
Согласно сводке минобороны, подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Кондратовка и Могрица Сумской области. Также на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гатище, Меловое и Чугуновка Харьковской области, где ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и восемь артиллерийских орудий, в том числе одно западного производства, а также уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дробышево, Карповка, Шандриголово Донецкой Народной Республики и Купянск Харьковской области", - говорится в приведенной военной статистике.
Там потери противника составили более 225 военнослужащих, уничтожены девять складов боеприпасов, артиллерия и другая техника в большом количестве, в том числе производства США.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.
В районах населенных пунктов Закотное, Клебан-Бык, Константиновка, Кривая Лука и Северск Донецкой Народной Республики противник потерял до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий, в том числе одно западного производства, сказано в сводке.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гродовка, Димитров, Красноармейск, Розы Люксембург и Сухой Яр ДНР.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Новопетровское Днепропетровской области, Культурное, Темировка Запорожской области и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики. Там ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов и два склада материальных средств.
В свою очередь подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Антоновка Херсонской области.
"Уничтожены свыше 60 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и пять станций радиоэлектронной борьбы. Поражены два склада боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сводке минобороны России.
За минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил Российской Федерации нанесли поражение по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня "Vampire" чешского производства, а также 291 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сообщают в профильном министерстве.
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Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФПотери ВСУУкраина
 
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