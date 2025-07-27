https://crimea.ria.ru/20250727/nad-lenoblastyu-otrazhena-ataka-dronov-na-promyshlennye-i-voennye-obekty-1148282968.html

Над Ленобластью отражена атака дронов на промышленные и военные объекты

Над Ленобластью отражена атака дронов на промышленные и военные объекты - РИА Новости Крым, 27.07.2025

Над Ленобластью отражена атака дронов на промышленные и военные объекты

Беспрецедентную атаку беспилотников отразили в Ленинградской области – над регионом ликвидировали 51 дрон. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T20:32

2025-07-27T20:32

2025-07-27T20:37

ленинградская область

александр дрозденко

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Беспрецедентную атаку беспилотников отразили в Ленинградской области – над регионом ликвидировали 51 дрон. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.И рассказал, что на пожаре, возникшем после падения обломков БПЛА, погиб мужчина. Еще три человека обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков.Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что в течение дня в воскресенье российская ПВО ликвидировала над регионами России и Азовским морем 72 украинских беспилотника.В ночь на воскресенье силы российской ПВО уничтожили и перехватили 99 украинских дронов над регионами РФ, четыре из них – над Крымом, два – над Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ленинградская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, александр дрозденко, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)