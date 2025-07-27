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Над Ленобластью отражена атака дронов на промышленные и военные объекты - РИА Новости Крым, 27.07.2025
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Над Ленобластью отражена атака дронов на промышленные и военные объекты
Над Ленобластью отражена атака дронов на промышленные и военные объекты - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Над Ленобластью отражена атака дронов на промышленные и военные объекты
Беспрецедентную атаку беспилотников отразили в Ленинградской области – над регионом ликвидировали 51 дрон. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T20:32
2025-07-27T20:37
ленинградская область
александр дрозденко
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Беспрецедентную атаку беспилотников отразили в Ленинградской области – над регионом ликвидировали 51 дрон. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.И рассказал, что на пожаре, возникшем после падения обломков БПЛА, погиб мужчина. Еще три человека обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков.Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что в течение дня в воскресенье российская ПВО ликвидировала над регионами России и Азовским морем 72 украинских беспилотника.В ночь на воскресенье силы российской ПВО уничтожили и перехватили 99 украинских дронов над регионами РФ, четыре из них – над Крымом, два – над Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ленинградская область, александр дрозденко, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Над Ленобластью отражена атака дронов на промышленные и военные объекты

Над Ленобластью отражена беспрецедентная атака дронов на промышленные и военные объекты

20:32 27.07.2025 (обновлено: 20:37 27.07.2025)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Беспрецедентную атаку беспилотников отразили в Ленинградской области – над регионом ликвидировали 51 дрон. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Над Ленобластью сегодня отражена беспрецедентная атака БПЛА на промышленные и военные объекты. Все цели уничтожены, сбит 51 дрон", – проинформировал глава региона.
И рассказал, что на пожаре, возникшем после падения обломков БПЛА, погиб мужчина. Еще три человека обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков.
Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что в течение дня в воскресенье российская ПВО ликвидировала над регионами России и Азовским морем 72 украинских беспилотника.
В ночь на воскресенье силы российской ПВО уничтожили и перехватили 99 украинских дронов над регионами РФ, четыре из них – над Крымом, два – над Черным морем.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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