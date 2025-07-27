Крымский мост: в очереди на досмотр более тысячи машин
Крымский мост – проезда ждут более 1000 автомобилей с двух сторон транспортного перехода
15:10 27.07.2025 (обновлено: 15:16 27.07.2025)
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом в очереди с двух сторон транспортного перехода проезда ждут более 1000 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
Очередь перед мостовым переходом через Керченский пролив начала скапливаться на въезде в Крым с трех часов ночи воскресенья – тогда проезда ждали 90 транспортных средств. К семи утра очередь со стороны Керчи выросла до 150 машин, в девять утра проезда ждали уже 280 автомобилей. К 11 часам в очереди с обеих сторон транспортного перехода скопились 400 авто.
"По состоянию на 15 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 900 транспортных средств. Ожидание около трех часов", – сказано в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова работают пункты выдачи питьевой воды.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
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