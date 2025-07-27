Крымский мост: растет очередь со стороны Кубани
Крымский мост – со стороны Кубани проезда ждут 280 автомобилей
09:11 27.07.2025 (обновлено: 11:13 27.07.2025)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту продолжает расти очередь со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
Очередь перед мостовым переходом через Керченский пролив на въезде в Крым начала скапливаться с трех часов ночи воскресенья – тогда проезда ждали 90 транспортных средств, к семи утра их было 150.
"По состоянию на 9 утра в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 280 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова работают пункты выдачи питьевой воды.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
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