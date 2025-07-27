Крымский мост: очереди растут с двух сторон транспортного перехода
Крымский мост – проезда ждут 400 автомобилей с двух сторон транспортного перехода
11:11 27.07.2025 (обновлено: 11:17 27.07.2025)
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту в очереди с двух сторон транспортного перехода проезда ждут 400 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
Очередь перед мостовым переходом через Керченский пролив начала скапливаться на въезде в Крым с трех часов ночи воскресенья – тогда проезда ждали 90 транспортных средств, к семи утра их было 150, в девять утра проезда ждали уже 280 автомобилей.
"По состоянию на 11 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 290 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 110 транспортных средств", – сказано в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова работают пункты выдачи питьевой воды.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
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