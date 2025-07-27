https://crimea.ria.ru/20250727/krymskiy-most-ocheredi-rastut-s-dvukh-storon-transportnogo-perekhoda-1148268938.html

Крымский мост: очереди растут с двух сторон транспортного перехода

Крымский мост: очереди растут с двух сторон транспортного перехода - РИА Новости Крым, 27.07.2025

Крымский мост: очереди растут с двух сторон транспортного перехода

На подъездах к Крымскому мосту в очереди с двух сторон транспортного перехода проезда ждут 400 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T11:11

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крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту в очереди с двух сторон транспортного перехода проезда ждут 400 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Очередь перед мостовым переходом через Керченский пролив начала скапливаться на въезде в Крым с трех часов ночи воскресенья – тогда проезда ждали 90 транспортных средств, к семи утра их было 150, в девять утра проезда ждали уже 280 автомобилей.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова работают пункты выдачи питьевой воды.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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керчь

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краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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