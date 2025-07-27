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Крымский мост: информация об очередях на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 27.07.2025
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Крымский мост: информация об очередях на утро воскресенья
Крымский мост: информация об очередях на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Крымский мост: информация об очередях на утро воскресенья
В воскресенье утром проезда по Крымскому мосту ждут 150 авто со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T07:07
2025-07-27T07:07
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье утром проезда по Крымскому мосту ждут 150 авто со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова работают пункты выдачи питьевой воды.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: информация об очередях на утро воскресенья

Крымский мост – проезда ждут 150 автомобилей со стороны Кубани

07:07 27.07.2025
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье утром проезда по Крымскому мосту ждут 150 авто со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 150 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на семь утра.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова работают пункты выдачи питьевой воды.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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