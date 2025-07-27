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Крым в огне: на полуострове тушат ландшафтные пожары - РИА Новости Крым, 27.07.2025
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Крым в огне: на полуострове тушат ландшафтные пожары
Крым в огне: на полуострове тушат ландшафтные пожары - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Крым в огне: на полуострове тушат ландшафтные пожары
27 июля из-за аномально высокой температуры воздуха при отсутствии осадков и порой человеческой неосторожности в разных регионах Крыма возникают ландшафтные... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T17:46
2025-07-27T18:16
севастополь
феодосия
евпатория
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симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. 27 июля из-за аномально высокой температуры воздуха при отсутствии осадков и порой человеческой неосторожности в разных регионах Крыма возникают ландшафтные пожары.Так, 27 июля в Симферопольском районе полуострова, вдоль автодороги Евпатория – Симферополь загорелась сухая трава. Быстрому распространению огня способствовали ветер и аномальная жара. Горело 20 гектаров травы, по сведениям ГУ МЧС России по республике Крым, пожар был локализован около 17:00.На задымленной трассе произошло три массовых дорожно-транспортных происшествий.В настоящее время движение по автодороге "Евпатория – Симферополь" восстановлено и не затруднено, сообщили в ГАИ.Одновременно авиации МЧС пришлось тушить пожар вблизи села Партизанское Симферопольского района. Там также загорелась трава. В дело борьбы с пожаром вступила авиация. Авиацией МЧС России было совершено шесть сбросов воды общим объемом в 18 тонн. Пожар на шести гектарах был локализован в 17:30.Под Феодосией в бой с огнем также пришлось вступить авиации МЧС России. Как сообщили в ГУ МЧС по республике Крым, горит сухая растительность и лесная подстилка на земельных площадях, относящихся к Старокрымскому лесничеству.Всего на месте работают более 50 человек и 19 единиц техники.Сухая трава на площади в 9 тысяч гектаров горела в Севастополе рядом с жилыми кварталами улицы Отрадной. Он также был локализован силами МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250727/krupnyy-pozhar-v-zapovednike-kryma-proizoshel-iz-za-zagorevsheysya-mashiny-1148271783.html
севастополь
феодосия
евпатория
симферополь
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севастополь, феодосия, евпатория, симферополь, симферопольский район, пожар, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, "крым-спас", дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Крым в огне: на полуострове тушат ландшафтные пожары

Сразу с несколькими ландшафтными пожарами борются сотрудники МЧС в Крыму

17:46 27.07.2025 (обновлено: 18:16 27.07.2025)
 
© МЧС РоссииЛесной пожар
Лесной пожар
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. 27 июля из-за аномально высокой температуры воздуха при отсутствии осадков и порой человеческой неосторожности в разных регионах Крыма возникают ландшафтные пожары.
Так, 27 июля в Симферопольском районе полуострова, вдоль автодороги Евпатория – Симферополь загорелась сухая трава. Быстрому распространению огня способствовали ветер и аномальная жара. Горело 20 гектаров травы, по сведениям ГУ МЧС России по республике Крым, пожар был локализован около 17:00.
На задымленной трассе произошло три массовых дорожно-транспортных происшествий.

"В результате ДТП 15 транспортных средств получившие механические повреждения, два человека доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении прокуратуры Крыма.

В настоящее время движение по автодороге "Евпатория – Симферополь" восстановлено и не затруднено, сообщили в ГАИ.
Одновременно авиации МЧС пришлось тушить пожар вблизи села Партизанское Симферопольского района. Там также загорелась трава. В дело борьбы с пожаром вступила авиация. Авиацией МЧС России было совершено шесть сбросов воды общим объемом в 18 тонн. Пожар на шести гектарах был локализован в 17:30.
Под Феодосией в бой с огнем также пришлось вступить авиации МЧС России. Как сообщили в ГУ МЧС по республике Крым, горит сухая растительность и лесная подстилка на земельных площадях, относящихся к Старокрымскому лесничеству.
"По информации МЧС России, площадь пожара составляет 3000 квадратных метров. От МЧС Республики Крым привлечено три подразделения ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым" и два отряда ГКУ РК "Крым-Спас", – говорится в сообщении.
Всего на месте работают более 50 человек и 19 единиц техники.
Сухая трава на площади в 9 тысяч гектаров горела в Севастополе рядом с жилыми кварталами улицы Отрадной. Он также был локализован силами МЧС.
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