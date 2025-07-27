https://crimea.ria.ru/20250727/krym-v-ogne-na-poluostrove-tushat-landshaftnye-pozhary-1148278705.html

Крым в огне: на полуострове тушат ландшафтные пожары

Крым в огне: на полуострове тушат ландшафтные пожары - РИА Новости Крым, 27.07.2025

Крым в огне: на полуострове тушат ландшафтные пожары

27 июля из-за аномально высокой температуры воздуха при отсутствии осадков и порой человеческой неосторожности в разных регионах Крыма возникают ландшафтные... РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T17:46

2025-07-27T17:46

2025-07-27T18:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. 27 июля из-за аномально высокой температуры воздуха при отсутствии осадков и порой человеческой неосторожности в разных регионах Крыма возникают ландшафтные пожары.Так, 27 июля в Симферопольском районе полуострова, вдоль автодороги Евпатория – Симферополь загорелась сухая трава. Быстрому распространению огня способствовали ветер и аномальная жара. Горело 20 гектаров травы, по сведениям ГУ МЧС России по республике Крым, пожар был локализован около 17:00.На задымленной трассе произошло три массовых дорожно-транспортных происшествий.В настоящее время движение по автодороге "Евпатория – Симферополь" восстановлено и не затруднено, сообщили в ГАИ.Одновременно авиации МЧС пришлось тушить пожар вблизи села Партизанское Симферопольского района. Там также загорелась трава. В дело борьбы с пожаром вступила авиация. Авиацией МЧС России было совершено шесть сбросов воды общим объемом в 18 тонн. Пожар на шести гектарах был локализован в 17:30.Под Феодосией в бой с огнем также пришлось вступить авиации МЧС России. Как сообщили в ГУ МЧС по республике Крым, горит сухая растительность и лесная подстилка на земельных площадях, относящихся к Старокрымскому лесничеству.Всего на месте работают более 50 человек и 19 единиц техники.Сухая трава на площади в 9 тысяч гектаров горела в Севастополе рядом с жилыми кварталами улицы Отрадной. Он также был локализован силами МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250727/krupnyy-pozhar-v-zapovednike-kryma-proizoshel-iz-za-zagorevsheysya-mashiny-1148271783.html

севастополь

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симферопольский район

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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