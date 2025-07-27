Крым в огне: на полуострове тушат ландшафтные пожары
Сразу с несколькими ландшафтными пожарами борются сотрудники МЧС в Крыму
17:46 27.07.2025 (обновлено: 18:16 27.07.2025)
© МЧС РоссииЛесной пожар
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. 27 июля из-за аномально высокой температуры воздуха при отсутствии осадков и порой человеческой неосторожности в разных регионах Крыма возникают ландшафтные пожары.
Так, 27 июля в Симферопольском районе полуострова, вдоль автодороги Евпатория – Симферополь загорелась сухая трава. Быстрому распространению огня способствовали ветер и аномальная жара. Горело 20 гектаров травы, по сведениям ГУ МЧС России по республике Крым, пожар был локализован около 17:00.
На задымленной трассе произошло три массовых дорожно-транспортных происшествий.
"В результате ДТП 15 транспортных средств получившие механические повреждения, два человека доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении прокуратуры Крыма.
В настоящее время движение по автодороге "Евпатория – Симферополь" восстановлено и не затруднено, сообщили в ГАИ.
Одновременно авиации МЧС пришлось тушить пожар вблизи села Партизанское Симферопольского района. Там также загорелась трава. В дело борьбы с пожаром вступила авиация. Авиацией МЧС России было совершено шесть сбросов воды общим объемом в 18 тонн. Пожар на шести гектарах был локализован в 17:30.
Под Феодосией в бой с огнем также пришлось вступить авиации МЧС России. Как сообщили в ГУ МЧС по республике Крым, горит сухая растительность и лесная подстилка на земельных площадях, относящихся к Старокрымскому лесничеству.
"По информации МЧС России, площадь пожара составляет 3000 квадратных метров. От МЧС Республики Крым привлечено три подразделения ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым" и два отряда ГКУ РК "Крым-Спас", – говорится в сообщении.
Всего на месте работают более 50 человек и 19 единиц техники.
Сухая трава на площади в 9 тысяч гектаров горела в Севастополе рядом с жилыми кварталами улицы Отрадной. Он также был локализован силами МЧС.
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