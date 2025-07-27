Крупный пожар в заповеднике Крыма произошел из-за загоревшейся машины
Крупный пожар произошел в заповеднике Крыма из-за загоревшейся машины
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымМашина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Загоревшийся автомобиль стал причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма, сообщила министр экологи и природных ресурсов РК Ольга Шевцова.
Вчера вечером спасатели потушили пожар в Караларском парке Ленинского района, который охватил территорию площадью около десяти гектаров, сообщила Шевцова.
Министр отметила, что возгорание возникло из-за нарушения режима посещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Посетители на автомобиле съехали с установленного маршрута, в результате машина начала буксовать и вскоре воспламенилась.
"️10 га Караларского парка пройдено огнем, с нарушителями работают правоохранительные органы. Пожар ликвидирован", – проинформировала Шевцова.
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымМашина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
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Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымМашина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
2 из 6
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымМашина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
3 из 6
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымМашина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
4 из 6
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымМашина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
5 из 6
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымМашина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
6 из 6
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
1 из 6
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
2 из 6
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
3 из 6
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
4 из 6
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
5 из 6
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
6 из 6
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
И призвала всех беречь природу, ️соблюдать установленные режимы, передвигаться только по установленным маршрутам и не разводить костры там, где это запрещено.
В субботу течение дня в Крыму потушили два крупных пожара: в Феодосии в районе сел Виноградное и Насыпное на площади 0,5 гектара и в Кировском районе в районе Владиславовки площадью 10 гектаров.
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