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Крупный пожар в заповеднике Крыма произошел из-за загоревшейся машины - РИА Новости Крым, 27.07.2025
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Крупный пожар в заповеднике Крыма произошел из-за загоревшейся машины
Крупный пожар в заповеднике Крыма произошел из-за загоревшейся машины - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Крупный пожар в заповеднике Крыма произошел из-за загоревшейся машины
Загоревшийся автомобиль стал причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма, сообщила министр экологи и природных ресурсов РК Ольга Шевцова. РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T14:07
2025-07-27T14:05
новости крыма
ольга (шевцова) славгородская
ленинский район
происшествия
заповедники
автомобиль
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Загоревшийся автомобиль стал причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма, сообщила министр экологи и природных ресурсов РК Ольга Шевцова.Вчера вечером спасатели потушили пожар в Караларском парке Ленинского района, который охватил территорию площадью около десяти гектаров, сообщила Шевцова.Министр отметила, что возгорание возникло из-за нарушения режима посещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Посетители на автомобиле съехали с установленного маршрута, в результате машина начала буксовать и вскоре воспламенилась.И призвала всех беречь природу, ️соблюдать установленные режимы, передвигаться только по установленным маршрутам и не разводить костры там, где это запрещено.В субботу течение дня в Крыму потушили два крупных пожара: в Феодосии в районе сел Виноградное и Насыпное на площади 0,5 гектара и в Кировском районе в районе Владиславовки площадью 10 гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, ольга (шевцова) славгородская, ленинский район, происшествия, заповедники, автомобиль, пожар
Крупный пожар в заповеднике Крыма произошел из-за загоревшейся машины

Крупный пожар произошел в заповеднике Крыма из-за загоревшейся машины

14:07 27.07.2025
 
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымМашина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Загоревшийся автомобиль стал причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма, сообщила министр экологи и природных ресурсов РК Ольга Шевцова.
Вчера вечером спасатели потушили пожар в Караларском парке Ленинского района, который охватил территорию площадью около десяти гектаров, сообщила Шевцова.
Министр отметила, что возгорание возникло из-за нарушения режима посещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Посетители на автомобиле съехали с установленного маршрута, в результате машина начала буксовать и вскоре воспламенилась.
"️10 га Караларского парка пройдено огнем, с нарушителями работают правоохранительные органы. Пожар ликвидирован", – проинформировала Шевцова.
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымМашина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
1 из 6
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымМашина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
2 из 6
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымМашина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
3 из 6
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымМашина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
4 из 6
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымМашина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
5 из 6
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымМашина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
6 из 6
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
1 из 6
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
2 из 6
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
3 из 6
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
4 из 6
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
5 из 6
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
6 из 6
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
И призвала всех беречь природу, ️соблюдать установленные режимы, передвигаться только по установленным маршрутам и не разводить костры там, где это запрещено.
В субботу течение дня в Крыму потушили два крупных пожара: в Феодосии в районе сел Виноградное и Насыпное на площади 0,5 гектара и в Кировском районе в районе Владиславовки площадью 10 гектаров.
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