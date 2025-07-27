https://crimea.ria.ru/20250727/krupnyy-pozhar-v-zapovednike-kryma-proizoshel-iz-za-zagorevsheysya-mashiny-1148271783.html

Крупный пожар в заповеднике Крыма произошел из-за загоревшейся машины

Крупный пожар в заповеднике Крыма произошел из-за загоревшейся машины - РИА Новости Крым, 27.07.2025

Крупный пожар в заповеднике Крыма произошел из-за загоревшейся машины

Загоревшийся автомобиль стал причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма, сообщила министр экологи и природных ресурсов РК Ольга Шевцова. РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T14:07

2025-07-27T14:07

2025-07-27T14:05

новости крыма

ольга (шевцова) славгородская

ленинский район

происшествия

заповедники

автомобиль

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Загоревшийся автомобиль стал причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма, сообщила министр экологи и природных ресурсов РК Ольга Шевцова.Вчера вечером спасатели потушили пожар в Караларском парке Ленинского района, который охватил территорию площадью около десяти гектаров, сообщила Шевцова.Министр отметила, что возгорание возникло из-за нарушения режима посещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Посетители на автомобиле съехали с установленного маршрута, в результате машина начала буксовать и вскоре воспламенилась.И призвала всех беречь природу, ️соблюдать установленные режимы, передвигаться только по установленным маршрутам и не разводить костры там, где это запрещено.В субботу течение дня в Крыму потушили два крупных пожара: в Феодосии в районе сел Виноградное и Насыпное на площади 0,5 гектара и в Кировском районе в районе Владиславовки площадью 10 гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250724/sgorel-do-tla-i-vyzval-pozhar-porshe-vspykhnul-na-plato-ay-petri-v-krymu-1148201683.html

ленинский район

заповедники

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, ольга (шевцова) славгородская, ленинский район, происшествия, заповедники, автомобиль, пожар