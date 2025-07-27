https://crimea.ria.ru/20250727/kak-v-krymu-sokhranyayut-armyanskuyu-kulturu-i-drevnie-khramy-1148250670.html
Как в Крыму сохраняют армянскую культуру и древние храмы
Как в Крыму сохраняют армянскую культуру и древние храмы - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Как в Крыму сохраняют армянскую культуру и древние храмы
У армянской общины в российском Крыму есть все необходимые возможности для сохранения своей самобытной культуры и языка – поддержка государства абсолютна. Об... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T17:30
2025-07-27T17:30
2025-07-27T17:30
радио "спутник в крыму"
армения
религия
мнения
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. У армянской общины в российском Крыму есть все необходимые возможности для сохранения своей самобытной культуры и языка – поддержка государства абсолютна. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил представитель Армянской апостольской церкви, настоятель церкви Сурб Акоб в Симферополе, иерей Нерсес Хананян.По словам Хананяна, армянская община в Крыму не живет только ради самой себя, а вносит вклад в жизнь всего крымского общества. При этом она пользуется абсолютной поддержкой государства.Государственная поддержка, в частности, на уровне руководства респубилки, проявляется в разных аспектах, в том числе в издании официального печатного органа армянской общины – журнала "Голос Масиса", который в этом году отмечает свое 170-летие, сказал Хананян.И подчеркнул, что у общины есть все необходимые возможности для сохранения культуры – практически во всех городах Крыма действуют воскресные школы либо при общинах курсы по изучению армянского языка.Кроме того, армянская община в Крыму за последние несколько лет смогла получить в собственность и пользование свои храмы – древние и современные, которые долгое время были от нее оторваны, сказал священник."А в Крыму очень много армянских храмов. Мы возвращаем их и занимаемся ремонтом и реставрацией", – заметил Хананян.По его словам, самая молодая армянская церковь Сурб Акоп (святого Якова) была построена в 1997 году в Симферополе, а еще одно культовое сооружение, армянский храм в Ялте, – 1917 года постройки. Большинство же средневековые, и их сохранение – большой вызов для армянской общины, но совместными усилиями все продвигается вперед.Один из примеров – церковь святого Иоанна Богослова в Феодосии, в районе Карантин, которая была обретена армянской общиной два года назад и где уже проведены необходимые работы, чтобы территория была благоустроена, в храме было освещение и проводились богослужения, сказал Хананян.Также община держит на контроле состояние церкви святого Саркиса, на территории которой находится могила Ивана Айвазовского, и храм святого Георгия в Феодосии."И совершены крупные работы в церкви в Ялте. Все это те случаи, когда возможна реставрация, и она технически более доступна. По остальным храмам, учитывая их состояние и историю, сейчас находятся в разработке проекты, которые помогут нам законсервировать их, а в дальнейшем при возможности провести реставрационные работы", – рассказал Хананян.По его словам, есть и такие объекты, которые восстановить практически невозможно из-за сильных разрушений, при этом не имеет это и смысла, учитывая в том числе тот факт, что в тех местах, где они находятся, не проживает ни одного представителя армянской общины.Священник подчеркнул, что, хотя Армянская апостольская церковь имеет с Русской православной церковью богословские и обрядовые различия, обе они едины в главном, и, говоря словами митрополита Антония Сурожского, нас разделяет не вера, а история.Армянская община в Крыму по численности занимает четвертое место после русской, украинской и крымско-татарской. По официальным данным в Крыму проживают 15 тысяч армян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Камни и люди: армяне в КрымуАрмянин с печальными глазами: смешной и грустный Фрунзик МкртчянАрмяне Крыма выступили с заявлением в связи с арестом Самвела Карапетяна
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армения, религия, мнения, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым.
У армянской общины в российском Крыму есть все необходимые возможности для сохранения своей самобытной культуры и языка – поддержка государства абсолютна. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил представитель Армянской апостольской церкви, настоятель церкви Сурб Акоб в Симферополе, иерей Нерсес Хананян.
По словам Хананяна, армянская община в Крыму не живет только ради самой себя, а вносит вклад в жизнь всего крымского общества. При этом она пользуется абсолютной поддержкой государства.
"По отношению к армянской, как и другим общинам, есть особое внимание со стороны государства. И можно говорить о том, что постепенно мы возвращаемся к тому образу жизни, который был в лучшие годы проживания здесь, на Крымском полуострове. Можно взять любой район в Крыму – ни один вопрос, связанный с деятельностью армянской общины не остается без внимания", – сказал гость эфира.
Государственная поддержка, в частности, на уровне руководства респубилки, проявляется в разных аспектах, в том числе в издании официального печатного органа армянской общины – журнала "Голос Масиса", который в этом году отмечает свое 170-летие, сказал Хананян.
И подчеркнул, что у общины есть все необходимые возможности для сохранения культуры – практически во всех городах Крыма действуют воскресные школы либо при общинах курсы по изучению армянского языка.
Кроме того, армянская община в Крыму за последние несколько лет смогла получить в собственность и пользование свои храмы – древние и современные, которые долгое время были от нее оторваны, сказал священник.
"А в Крыму очень много армянских храмов. Мы возвращаем их и занимаемся ремонтом и реставрацией", – заметил Хананян.
По его словам, самая молодая армянская церковь Сурб Акоп (святого Якова) была построена в 1997 году в Симферополе, а еще одно культовое сооружение, армянский храм в Ялте, – 1917 года постройки. Большинство же средневековые, и их сохранение – большой вызов для армянской общины, но совместными усилиями все продвигается вперед.
Один из примеров – церковь святого Иоанна Богослова в Феодосии, в районе Карантин, которая была обретена армянской общиной два года назад и где уже проведены необходимые работы, чтобы территория была благоустроена, в храме было освещение и проводились богослужения, сказал Хананян.
"Монастырь Сурб-Хач постоянно находится в нашем внимании. И мы делаем все возможное, чтобы и территория монастыря, и сам храм, и гостевой дом, и кельи монашеские были восстановлены. И постепенно этот самый главный объект у нас восстанавливается", – добавил гость эфира.
Также община держит на контроле состояние церкви святого Саркиса, на территории которой находится могила Ивана Айвазовского, и храм святого Георгия в Феодосии.
"И совершены крупные работы в церкви в Ялте. Все это те случаи, когда возможна реставрация, и она технически более доступна. По остальным храмам, учитывая их состояние и историю, сейчас находятся в разработке проекты, которые помогут нам законсервировать их, а в дальнейшем при возможности провести реставрационные работы", – рассказал Хананян.
По его словам, есть и такие объекты, которые восстановить практически невозможно из-за сильных разрушений, при этом не имеет это и смысла, учитывая в том числе тот факт, что в тех местах, где они находятся, не проживает ни одного представителя армянской общины.
Священник подчеркнул, что, хотя Армянская апостольская церковь имеет с Русской православной церковью богословские и обрядовые различия, обе они едины в главном, и, говоря словами митрополита Антония Сурожского, нас разделяет не вера, а история.
"И те разномыслия, которые у нас есть, носят такой характер, который указывает, что мы нуждаемся в диалоге.... Такую возможность для диалога мы обретем и многие вопросы для нас получат более ясный ответ", – подытожил гость эфира.
Армянская община в Крыму по численности занимает четвертое место после русской, украинской и крымско-татарской. По официальным данным в Крыму проживают 15 тысяч армян.
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