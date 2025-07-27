https://crimea.ria.ru/20250727/k-chemu-privedet-raskol-v-armenii-vlasti-i-tserkvi--mnenie-svyaschennika-1148250461.html

К чему приведет раскол в Армении власти и церкви – мнение священника

К чему приведет раскол в Армении власти и церкви – мнение священника - РИА Новости Крым, 27.07.2025

К чему приведет раскол в Армении власти и церкви – мнение священника

Антицерковное движение властей Армении в лице премьера Никола Пашиняна и его окружения приведет к усилению Армянской апостольской церкви (ААЦ) и сплочению... РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T18:52

2025-07-27T18:52

2025-07-27T18:41

радио "спутник в крыму"

армения

мнения

религия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143353158_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_9a9f06dd81088fd0db53b344a4badc78.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Антицерковное движение властей Армении в лице премьера Никола Пашиняна и его окружения приведет к усилению Армянской апостольской церкви (ААЦ) и сплочению вокруг нее армянских диаспор по всему миру, в том числе в Крыму. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал представитель ААЦ, настоятель церкви Сурб Акоб в Симферополе, иерей Нерсес Хананян.По словам Хананяна, усиливающийся раскол между властью и церковью в Армении после оскорблений в адрес ААЦ со стороны премьер-министра республики Никола Пашиняна сложно назвать конфликтом.В частности, председатель армянской национально-культурной автономии Симферополя Георгий Акопян от лица армянской общины выразил обеспокоенность тем, что подобные антицерковные настроения в Армении проявляются именно со стороны руководства республики, отметил Хананян.Армяне Крыма едины во мнении, что такое поведение со стороны армянских властей непозволительно, поскольку Армянская апостольская церковь является не только духовным центром народа, подчеркнул он."В условиях, когда армянская государственность находилась в сложной ситуации, Армянская церковь брала на себя управление и государством, и национальной жизнью. И сегодня Армянская церковь объединяет армян не только в Армении, а по всему миру", – сказал иерей.В этой связи любые нападки и необоснованная критика в адрес ААЦ – это нападки не только на институт церкви, а на самобытность армянского народа, заявил священник."И мы молимся о том, чтобы руководство Республики Армения, осознав ошибку, которую совершило, принесло извинения в адрес священноначалия Армянской Церкви и доказало на деле, что понимает ее исключительную роль в жизни армянского народа", – сказал Хананян.Ханянан считает, что сложившаяся ситуация разрешится примирением церкви и власти, однако произошедшее не останется бесплодным.В конце мая премьер-министр Армении Никол Пашинян разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позже он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль Республики Армения.Отношения между властями Армении и церковью резко обострились.17 июня в Ереване был задержан вступившийся за церковь бизнесмен и меценат Самвел Карапетян. Это вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру.По словам главы Союза армян России Ары Абрамяна, по инициативе окружения премьера Пашиняна уже возбуждено порядка 150 уголовных дел против политиков и бизнесменов, способных помешать ему и его окружению остаться у власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.Читайте также на РИА Новости Крым:Армяне Крыма выступили с заявлением в связи с арестом Самвела КарапетянаКамни и люди: армяне в КрымуПашинян пояснил Путину позицию Армении в отношении Евросоюза

https://crimea.ria.ru/20250727/kak-v-krymu-sokhranyayut-armyanskuyu-kulturu-i-drevnie-khramy-1148250670.html

армения

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, мнения, религия, общество