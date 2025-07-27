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Из-за пожара в многоэтажке Симферополя эвакуировали 17 человек - РИА Новости Крым, 27.07.2025
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Из-за пожара в многоэтажке Симферополя эвакуировали 17 человек
Из-за пожара в многоэтажке Симферополя эвакуировали 17 человек - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Из-за пожара в многоэтажке Симферополя эвакуировали 17 человек
17 человек, в том числе пятерых детей, эвакуировали из-за пожара в многоэтажке Симферополя. О происшествии рассказали в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T11:32
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новости крыма
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. 17 человек, в том числе пятерых детей, эвакуировали из-за пожара в многоэтажке Симферополя. О происшествии рассказали в республиканском главке МЧС России.В Симферополе накануне произошло возгорание квартиры 9-ти этажного жилого дома.Также в Симферополе сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание сухой травы на открытой территории на площади 800 квадратных метров, сообщили спасатели.В Симферопольском районе горел гараж на территории частного домовладения. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, проинформировали в МЧС.В субботу течение дня в Крыму потушили два крупных пожара: в Феодосии в районе сел Виноградное и Насыпное на площади 0,5 гектара и в Кировском районе в районе Владиславовки площадью 10 гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, симферополь, симферопольский район, гу мчс рф по республике крым, пожар
Из-за пожара в многоэтажке Симферополя эвакуировали 17 человек

17 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке Симферополя

11:32 27.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. 17 человек, в том числе пятерых детей, эвакуировали из-за пожара в многоэтажке Симферополя. О происшествии рассказали в республиканском главке МЧС России.
В Симферополе накануне произошло возгорание квартиры 9-ти этажного жилого дома.
"Площадь пожара составила 25 квадратных метров. На пожаре 17 человек эвакуированы, из них 5 детей", – проинформировали в МЧС.
Также в Симферополе сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание сухой травы на открытой территории на площади 800 квадратных метров, сообщили спасатели.
В Симферопольском районе горел гараж на территории частного домовладения. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, проинформировали в МЧС.
В субботу течение дня в Крыму потушили два крупных пожара: в Феодосии в районе сел Виноградное и Насыпное на площади 0,5 гектара и в Кировском районе в районе Владиславовки площадью 10 гектаров.
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Новости КрымаСимферопольСимферопольский районГУ МЧС РФ по Республике КрымПожар
 
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