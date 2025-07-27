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Из-за пожара в многоэтажке Симферополя эвакуировали 17 человек

Из-за пожара в многоэтажке Симферополя эвакуировали 17 человек - РИА Новости Крым, 27.07.2025

Из-за пожара в многоэтажке Симферополя эвакуировали 17 человек

17 человек, в том числе пятерых детей, эвакуировали из-за пожара в многоэтажке Симферополя. О происшествии рассказали в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T11:32

2025-07-27T11:32

2025-07-27T11:23

новости крыма

симферополь

симферопольский район

гу мчс рф по республике крым

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. 17 человек, в том числе пятерых детей, эвакуировали из-за пожара в многоэтажке Симферополя. О происшествии рассказали в республиканском главке МЧС России.В Симферополе накануне произошло возгорание квартиры 9-ти этажного жилого дома.Также в Симферополе сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание сухой травы на открытой территории на площади 800 квадратных метров, сообщили спасатели.В Симферопольском районе горел гараж на территории частного домовладения. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, проинформировали в МЧС.В субботу течение дня в Крыму потушили два крупных пожара: в Феодосии в районе сел Виноградное и Насыпное на площади 0,5 гектара и в Кировском районе в районе Владиславовки площадью 10 гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

симферопольский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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