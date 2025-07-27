https://crimea.ria.ru/20250727/den-voenno-morskogo-flota-i-pozhary-v-krymu--glavnoe-za-den-1148280158.html

День Военно-Морского Флота и пожары в Крыму – главное за день

День Военно-Морского Флота и пожары в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 27.07.2025

День Военно-Морского Флота и пожары в Крыму – главное за день

Несколько природных пожаров тушат в разных уголках полуострова. В России отмечают День Военно-Морского Флота и Крещения Руси. Уникальная выставка откроется в... РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T22:12

2025-07-27T22:12

2025-07-27T22:12

главное за день

новости крыма

крым

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0c/1147906459_0:2:767:433_1920x0_80_0_0_6b46f4d8f8b1972b332b9785f355e6e1.png.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Несколько природных пожаров тушат в разных уголках полуострова. В России отмечают День Военно-Морского Флота и Крещения Руси. Уникальная выставка откроется в Севастополе. Возобновление поисковой экспедиции в Аджимушкайских каменоломнях.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пожары в жарком КрымуИз-за аномально высокой температуры воздуха при отсутствии осадков и человеческой неосторожности в разных регионах Крыма возникли ландшафтные пожары. Так, в Симферопольском районе полуострова, вдоль автодороги Евпатория – Симферополь загорелась сухая трава. Быстрому распространению огня способствовали ветер и аномальная жара. Спасателям удалось ликвидировать возгорание к семи часам вечера.По свидетельству очевидцев, на трассе произошли несколько аварий и скопились большие автомобильные пробки, видимость из-за дыма была сильно затруднена. На задымленной трассе произошли три массовых дорожно-транспортных происшествия.Одновременно авиации МЧС пришлось тушить пожар вблизи села Партизанское Симферопольского района. Там также загорелась трава. В дело борьбы с пожаром вступила авиация – было совершено шесть сбросов воды общим объемом в 18 тонн.Под Феодосией в бой с огнем также пришлось вступить авиации МЧС России. Как сообщили в ГУ МЧС по республике Крым, горит сухая растительность и лесная подстилка на земельных площадях, относящихся к Старокрымскому лесничеству. Огонь удалось остановить в ста метрах от Феодосии.Сухая трава на площади в 9 тысяч гектаров горела в Севастополе рядом с жилыми кварталами улицы Отрадной. Он также был локализован силами МЧС.Праздник российских моряковЕжегодно в последнее воскресенье июля Россия празднуют День Военно-Морского Флота.Верховный главнокомандующий Российской Федерации, президент Владимир Путин в поздравлении вспомнил всех, кто придал России статус великой морской державы, а также тех из морских офицеров и младшего состава, кто сейчас сражается на полях СВО."Сражаются дерзко, героически – за правду и справедливость, за безопасное, суверенное будущее нашего народа. Мужество более чем 50 тысяч матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 военных моряков удостоены звания Героя России", – сказал президент России.Президент сегодня в ходе своего визита в Санкт-Петербург ознакомился с ходом оперативных учений военно-морского флота России, выслушал доклады и пообщался с военачальниками, а также осмотрел часть стрельб. В программе его визита также было помещение Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.С праздником крымчан и севастопольцев поздравили глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Верховного совета Крыма Владимир Константинов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Последний совместно с командующим Черноморского флота Сергеем Пинчуком и другими лицами возложили цветы к вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.К памятной дате РИА Новости Крым создали инфографику, наглядно демонстрирующую цели и задачи российского флота в наши дни, а международная медиагруппа "Россия сегодня" – спецпроект, посвященный истории русского флота.Накануне Дня Крещения Руси28 июля все православные отмечают память крещения святым равноапостольным князем Владимиром Руси. По этому поводу в России и за рубежом проходят торжественные службы, богослужения также пройдут и в Новом Херсонесе. Празднование начнется в 22:30 со Всенощного бдения в Свято-Владимирском Херсонесском соборе, продолжится крестным ходом и ночной Божественной литургией в Храме-Парке Святой Троицы в 23:00, в 00:30 начнется праздничная литургия. После завершения богослужения всех гостей ждет праздничная трапеза в Византийском квартале.В Севастополе откроют уникальную выставкуПервая и уникальная выставка "Пространство памяти" откроется в Севастополе в здании Российской галереи искусств в декабре. По словам директора музейно-выставочного центра РГИ Виталия Зотова, выставку разместят в отдельном зале на пятом этаже здания музейного комплекса, где со временем сформируется постоянная экспозиция "Галерея героев Севастополя"."В этом зале мы будем говорить об истории Севастополя и его героях в самом широком смысле. Совместно с "Херсонесом Таврическим" сделаем растянутую на несколько лет экспозицию. Это будет несколько выставок, сменяющих друг друга, своего рода выставка-сериал из нескольких эпизодов. И за 3-4 года пройдем всю историю этого места", – рассказал Зотов.По его словам, первую экспозицию в рамках проекта представят в декабре 2025 года и посвятят предыстории Севастополя – эпохе древнегреческого полиса Херсонес Таврический.В Аджимушкайских каменоломнях возобновилась вахта памятиПрервавшаяся на два года старейшая в России поисковая экспедиция в каменоломнях Аджимушкая снова стартовала в эти выходные. Экспедиция проходила в каменоломнях с 1972 года с перерывом в 2003-24 годах. В ней, помимо крымчан, принимают участие поисковики Севастополя, Москвы, Тобольска, Республики Чечня, Тамбова, Астрахани, Архангельска и Ростова-на-Дону.В первые дни экспедиции поисковики заняты так называемой расконсервацией, то есть снятием породы, которой в последнем сезоне после окончания работ были перекрыты участки культурного слоя на так называемом "Лошадином завале".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250727/krupnyy-pozhar-v-zapovednike-kryma-proizoshel-iz-za-zagorevsheysya-mashiny-1148271783.html

https://crimea.ria.ru/20250727/ne-zabyvaetsya-i-ne-proschaetsya-den-pamyati-detey--zhertv-voyny-v-donbasse-1148269373.html

https://crimea.ria.ru/20250727/kak-v-krymu-sokhranyayut-armyanskuyu-kulturu-i-drevnie-khramy-1148250670.html

https://crimea.ria.ru/20250727/pri-remonte-tsarskogo-kurgana-v-kerchi-vypolnena-tolko-chast-proekta-1148164860.html

https://crimea.ria.ru/20250727/peregovory-v-stambule-i-zaderzhki-poezdov-iz-za-atak-dronov-top-nedeli-1148260066.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, россия, новости