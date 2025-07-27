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День Военно-Морского Флота и пожары в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 27.07.2025
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День Военно-Морского Флота и пожары в Крыму – главное за день
День Военно-Морского Флота и пожары в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 27.07.2025
День Военно-Морского Флота и пожары в Крыму – главное за день
Несколько природных пожаров тушат в разных уголках полуострова. В России отмечают День Военно-Морского Флота и Крещения Руси. Уникальная выставка откроется в... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T22:12
2025-07-27T22:12
главное за день
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Несколько природных пожаров тушат в разных уголках полуострова. В России отмечают День Военно-Морского Флота и Крещения Руси. Уникальная выставка откроется в Севастополе. Возобновление поисковой экспедиции в Аджимушкайских каменоломнях.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пожары в жарком КрымуИз-за аномально высокой температуры воздуха при отсутствии осадков и человеческой неосторожности в разных регионах Крыма возникли ландшафтные пожары. Так, в Симферопольском районе полуострова, вдоль автодороги Евпатория – Симферополь загорелась сухая трава. Быстрому распространению огня способствовали ветер и аномальная жара. Спасателям удалось ликвидировать возгорание к семи часам вечера.По свидетельству очевидцев, на трассе произошли несколько аварий и скопились большие автомобильные пробки, видимость из-за дыма была сильно затруднена. На задымленной трассе произошли три массовых дорожно-транспортных происшествия.Одновременно авиации МЧС пришлось тушить пожар вблизи села Партизанское Симферопольского района. Там также загорелась трава. В дело борьбы с пожаром вступила авиация – было совершено шесть сбросов воды общим объемом в 18 тонн.Под Феодосией в бой с огнем также пришлось вступить авиации МЧС России. Как сообщили в ГУ МЧС по республике Крым, горит сухая растительность и лесная подстилка на земельных площадях, относящихся к Старокрымскому лесничеству. Огонь удалось остановить в ста метрах от Феодосии.Сухая трава на площади в 9 тысяч гектаров горела в Севастополе рядом с жилыми кварталами улицы Отрадной. Он также был локализован силами МЧС.Праздник российских моряковЕжегодно в последнее воскресенье июля Россия празднуют День Военно-Морского Флота.Верховный главнокомандующий Российской Федерации, президент Владимир Путин в поздравлении вспомнил всех, кто придал России статус великой морской державы, а также тех из морских офицеров и младшего состава, кто сейчас сражается на полях СВО."Сражаются дерзко, героически – за правду и справедливость, за безопасное, суверенное будущее нашего народа. Мужество более чем 50 тысяч матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 военных моряков удостоены звания Героя России", – сказал президент России.Президент сегодня в ходе своего визита в Санкт-Петербург ознакомился с ходом оперативных учений военно-морского флота России, выслушал доклады и пообщался с военачальниками, а также осмотрел часть стрельб. В программе его визита также было помещение Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.С праздником крымчан и севастопольцев поздравили глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Верховного совета Крыма Владимир Константинов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Последний совместно с командующим Черноморского флота Сергеем Пинчуком и другими лицами возложили цветы к вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.К памятной дате РИА Новости Крым создали инфографику, наглядно демонстрирующую цели и задачи российского флота в наши дни, а международная медиагруппа "Россия сегодня" – спецпроект, посвященный истории русского флота.Накануне Дня Крещения Руси28 июля все православные отмечают память крещения святым равноапостольным князем Владимиром Руси. По этому поводу в России и за рубежом проходят торжественные службы, богослужения также пройдут и в Новом Херсонесе. Празднование начнется в 22:30 со Всенощного бдения в Свято-Владимирском Херсонесском соборе, продолжится крестным ходом и ночной Божественной литургией в Храме-Парке Святой Троицы в 23:00, в 00:30 начнется праздничная литургия. После завершения богослужения всех гостей ждет праздничная трапеза в Византийском квартале.В Севастополе откроют уникальную выставкуПервая и уникальная выставка "Пространство памяти" откроется в Севастополе в здании Российской галереи искусств в декабре. По словам директора музейно-выставочного центра РГИ Виталия Зотова, выставку разместят в отдельном зале на пятом этаже здания музейного комплекса, где со временем сформируется постоянная экспозиция "Галерея героев Севастополя"."В этом зале мы будем говорить об истории Севастополя и его героях в самом широком смысле. Совместно с "Херсонесом Таврическим" сделаем растянутую на несколько лет экспозицию. Это будет несколько выставок, сменяющих друг друга, своего рода выставка-сериал из нескольких эпизодов. И за 3-4 года пройдем всю историю этого места", – рассказал Зотов.По его словам, первую экспозицию в рамках проекта представят в декабре 2025 года и посвятят предыстории Севастополя – эпохе древнегреческого полиса Херсонес Таврический.В Аджимушкайских каменоломнях возобновилась вахта памятиПрервавшаяся на два года старейшая в России поисковая экспедиция в каменоломнях Аджимушкая снова стартовала в эти выходные. Экспедиция проходила в каменоломнях с 1972 года с перерывом в 2003-24 годах. В ней, помимо крымчан, принимают участие поисковики Севастополя, Москвы, Тобольска, Республики Чечня, Тамбова, Астрахани, Архангельска и Ростова-на-Дону.В первые дни экспедиции поисковики заняты так называемой расконсервацией, то есть снятием породы, которой в последнем сезоне после окончания работ были перекрыты участки культурного слоя на так называемом "Лошадином завале".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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96
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главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
День Военно-Морского Флота и пожары в Крыму – главное за день

День ВМФ в России и серия ландшафтных пожарищ в Крыму – главное за день

22:12 27.07.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Симферопольском районе Крыма
Пожар в Симферопольском районе Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Несколько природных пожаров тушат в разных уголках полуострова. В России отмечают День Военно-Морского Флота и Крещения Руси. Уникальная выставка откроется в Севастополе. Возобновление поисковой экспедиции в Аджимушкайских каменоломнях.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Пожары в жарком Крыму

Из-за аномально высокой температуры воздуха при отсутствии осадков и человеческой неосторожности в разных регионах Крыма возникли ландшафтные пожары. Так, в Симферопольском районе полуострова, вдоль автодороги Евпатория – Симферополь загорелась сухая трава. Быстрому распространению огня способствовали ветер и аномальная жара. Спасателям удалось ликвидировать возгорание к семи часам вечера.
По свидетельству очевидцев, на трассе произошли несколько аварий и скопились большие автомобильные пробки, видимость из-за дыма была сильно затруднена. На задымленной трассе произошли три массовых дорожно-транспортных происшествия.
Одновременно авиации МЧС пришлось тушить пожар вблизи села Партизанское Симферопольского района. Там также загорелась трава. В дело борьбы с пожаром вступила авиация – было совершено шесть сбросов воды общим объемом в 18 тонн.
Под Феодосией в бой с огнем также пришлось вступить авиации МЧС России. Как сообщили в ГУ МЧС по республике Крым, горит сухая растительность и лесная подстилка на земельных площадях, относящихся к Старокрымскому лесничеству. Огонь удалось остановить в ста метрах от Феодосии.
Сухая трава на площади в 9 тысяч гектаров горела в Севастополе рядом с жилыми кварталами улицы Отрадной. Он также был локализован силами МЧС.
Машина стала причиной крупного пожара в природном заповеднике Крыма
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Крупный пожар в заповеднике Крыма произошел из-за загоревшейся машины

Праздник российских моряков

Ежегодно в последнее воскресенье июля Россия празднуют День Военно-Морского Флота.
Верховный главнокомандующий Российской Федерации, президент Владимир Путин в поздравлении вспомнил всех, кто придал России статус великой морской державы, а также тех из морских офицеров и младшего состава, кто сейчас сражается на полях СВО.
"Сражаются дерзко, героически – за правду и справедливость, за безопасное, суверенное будущее нашего народа. Мужество более чем 50 тысяч матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 военных моряков удостоены звания Героя России", – сказал президент России.
Президент сегодня в ходе своего визита в Санкт-Петербург ознакомился с ходом оперативных учений военно-морского флота России, выслушал доклады и пообщался с военачальниками, а также осмотрел часть стрельб. В программе его визита также было помещение Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.
С праздником крымчан и севастопольцев поздравили глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Верховного совета Крыма Владимир Константинов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Последний совместно с командующим Черноморского флота Сергеем Пинчуком и другими лицами возложили цветы к вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.
К памятной дате РИА Новости Крым создали инфографику, наглядно демонстрирующую цели и задачи российского флота в наши дни, а международная медиагруппа "Россия сегодня" – спецпроект, посвященный истории русского флота.
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Не забывается и не прощается: День памяти детей – жертв войны в Донбассе

Накануне Дня Крещения Руси

28 июля все православные отмечают память крещения святым равноапостольным князем Владимиром Руси. По этому поводу в России и за рубежом проходят торжественные службы, богослужения также пройдут и в Новом Херсонесе. Празднование начнется в 22:30 со Всенощного бдения в Свято-Владимирском Херсонесском соборе, продолжится крестным ходом и ночной Божественной литургией в Храме-Парке Святой Троицы в 23:00, в 00:30 начнется праздничная литургия. После завершения богослужения всех гостей ждет праздничная трапеза в Византийском квартале.
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17:30Радио "Спутник в Крыму"
Как в Крыму сохраняют армянскую культуру и древние храмы

В Севастополе откроют уникальную выставку

Первая и уникальная выставка "Пространство памяти" откроется в Севастополе в здании Российской галереи искусств в декабре. По словам директора музейно-выставочного центра РГИ Виталия Зотова, выставку разместят в отдельном зале на пятом этаже здания музейного комплекса, где со временем сформируется постоянная экспозиция "Галерея героев Севастополя".
"В этом зале мы будем говорить об истории Севастополя и его героях в самом широком смысле. Совместно с "Херсонесом Таврическим" сделаем растянутую на несколько лет экспозицию. Это будет несколько выставок, сменяющих друг друга, своего рода выставка-сериал из нескольких эпизодов. И за 3-4 года пройдем всю историю этого места", – рассказал Зотов.
По его словам, первую экспозицию в рамках проекта представят в декабре 2025 года и посвятят предыстории Севастополя – эпохе древнегреческого полиса Херсонес Таврический.
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При ремонте Царского кургана в Керчи выполнена только часть проекта

В Аджимушкайских каменоломнях возобновилась вахта памяти

Прервавшаяся на два года старейшая в России поисковая экспедиция в каменоломнях Аджимушкая снова стартовала в эти выходные. Экспедиция проходила в каменоломнях с 1972 года с перерывом в 2003-24 годах. В ней, помимо крымчан, принимают участие поисковики Севастополя, Москвы, Тобольска, Республики Чечня, Тамбова, Астрахани, Архангельска и Ростова-на-Дону.
В первые дни экспедиции поисковики заняты так называемой расконсервацией, то есть снятием породы, которой в последнем сезоне после окончания работ были перекрыты участки культурного слоя на так называемом "Лошадином завале".
Третий раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
15:51
Переговоры в Стамбуле и задержки поездов из-за атак дронов: топ недели
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Заголовок открываемого материала
22:12День Военно-Морского Флота и пожары в Крыму – главное за день
22:00Крымский мост: обстановка вечером в воскресенье
21:43В девяти микрорайонах Керчи на два дня ограничат подачу воды
21:31Незарегистрированные пчелы жили у пасечников в Бахчисарайском районе
21:14300 человек примут участие в крымском чемпионате по массажу
20:54Ждать ли ослабления жары в Крыму на следующей неделе
20:32Над Ленобластью отражена атака дронов на промышленные и военные объекты
20:1472 дрона ликвидировали за день над Азовским морем и восемью регионами РФ
20:05Спасатели остановили огонь в 100 метрах от Феодосии
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19:51Какие инфекции туристы чаще всего привозят из-за границы
19:31Почему пить спиртное в жару смертельно опасно
19:10Как крымские медики справляются с наплывом туристов
18:52К чему приведет раскол в Армении власти и церкви – мнение священника
18:31В Башкирии опрокинулся автобус с 40 пассажирами – пострадали 20 человек
18:10Пошлины за регистрацию маломерных судов выросли: для кого и на сколько
17:52Три массовых ДТП произошли на трассе Симферополь – Евпатория
17:46Крым в огне: на полуострове тушат ландшафтные пожары
17:37Возле Феодосии авиация тушит лесной пожар на 3000 "квадратах"
17:30Как в Крыму сохраняют армянскую культуру и древние храмы
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