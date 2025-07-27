Рейтинг@Mail.ru
Африканская жара - погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250727/afrikanskaya-zhara---pogoda-v-krymu-v-voskresene-1148084530.html
Африканская жара - погода в Крыму в воскресенье
Африканская жара - погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 26.07.2025
Африканская жара - погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму погода будет определяться влиянием Азорского антициклона. Мощный вынос тропического воздуха с северных районов Африки обусловит сухую и... РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-27T00:01
2025-07-26T20:12
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119866210_0:53:1620:964_1920x0_80_0_0_6f52245fe6da848644a3fc0d84df4235.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погода будет определяться влиянием Азорского антициклона. Мощный вынос тропического воздуха с северных районов Африки обусловит сухую и очень жаркую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +36...38.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +22...24, днем +34...36 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +24...+26 градусов, днем +32...+37.В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119866210_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_4c19c8af5975de703d0ac009c09725a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Африканская жара - погода в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 27.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа пляже в Алуште
На пляже в Алуште - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погода будет определяться влиянием Азорского антициклона. Мощный вынос тропического воздуха с северных районов Африки обусловит сухую и очень жаркую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, юго-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +20…25, на южном и восточном побережье до +28; днем +32…37, в степных и предгорных районах воздух прогреется до +38…40, в горах +27…30", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +36...38.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +22...24, днем +34...36 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +24...+26 градусов, днем +32...+37.
В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:3712 беспилотников сбиты над Крымом и двумя областями России
00:01Африканская жара - погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 27 июля
22:13В Крыму вспыхнул очередной пожар
21:33Освобождение Зеленого Гая и ответ на угрозу Калининграду: главное за день
21:02Крымский мост сейчас - ситуация к вечеру субботы
20:38Вредоносное ПО в телефоне – как определить и что делать
20:20Как пережить аномальную жару в Крыму без вреда для здоровья: пять правил
19:41Крым продолжает гореть: еще один крупный пожар ликвидирован МЧС - ВИДЕО
19:15Пожар в Кировском районе Крыма полностью потушен
18:48Когда отменят сезонные летние поезда в Крым и из Крыма
18:27Большая головная боль Киева: эксперт о 3 раунде переговоров РФ и Украины
17:50Пожар в Кировском районе Крыма локализовали на 10 гектарах
17:45Папе Римскому рассказали о гонениях на Украинскую православную церковь
17:33На Украине жители заблокировали авто ТЦК и помогли сбежать мобилизованным
17:10Спортсменка из Крыма победила на чемпионате мира по тхэквондо в Эмиратах
16:51Новая экспозиция и ярмарка: как в Крыму отпразднуют День Крещения Руси
16:31В Крыму назвали уровень загрузки отелей и санаториев региона в июле
16:02В Евпатории откроют бесплатную детскую школу единоборств Джеффа Монсона
15:49В Судаке стартовал традиционный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
Лента новостейМолния