https://crimea.ria.ru/20250727/afrikanskaya-zhara---pogoda-v-krymu-v-voskresene-1148084530.html

Африканская жара - погода в Крыму в воскресенье

Африканская жара - погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 26.07.2025

Африканская жара - погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму погода будет определяться влиянием Азорского антициклона. Мощный вынос тропического воздуха с северных районов Африки обусловит сухую и... РИА Новости Крым, 26.07.2025

2025-07-27T00:01

2025-07-27T00:01

2025-07-26T20:12

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

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алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погода будет определяться влиянием Азорского антициклона. Мощный вынос тропического воздуха с северных районов Африки обусловит сухую и очень жаркую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +36...38.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +22...24, днем +34...36 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +24...+26 градусов, днем +32...+37.В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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