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Африканская жара - погода в Крыму в воскресенье
Африканская жара - погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 26.07.2025
Африканская жара - погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму погода будет определяться влиянием Азорского антициклона. Мощный вынос тропического воздуха с северных районов Африки обусловит сухую и... РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-27T00:01
2025-07-27T00:01
2025-07-26T20:12
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
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евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погода будет определяться влиянием Азорского антициклона. Мощный вынос тропического воздуха с северных районов Африки обусловит сухую и очень жаркую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +36...38.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +22...24, днем +34...36 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +24...+26 градусов, днем +32...+37.В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Африканская жара - погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погода будет определяться влиянием Азорского антициклона. Мощный вынос тропического воздуха с северных районов Африки обусловит сухую и очень жаркую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, юго-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +20…25, на южном и восточном побережье до +28; днем +32…37, в степных и предгорных районах воздух прогреется до +38…40, в горах +27…30", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +36...38.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +22...24, днем +34...36 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +24...+26 градусов, днем +32...+37.
В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
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