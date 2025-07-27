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72 дрона ликвидировали за день над Азовским морем и восемью регионами РФ

72 дрона ликвидировали за день над Азовским морем и восемью регионами РФ - РИА Новости Крым, 27.07.2025

72 дрона ликвидировали за день над Азовским морем и восемью регионами РФ

В течение дня в воскресенье российская ПВО ликвидировала над регионами России и Азовским морем 72 украинских беспилотника, сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T20:14

2025-07-27T20:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В течение дня в воскресенье российская ПВО ликвидировала над регионами России и Азовским морем 72 украинских беспилотника, сообщили в Министерстве обороны РФ.Как сообщили в российском военном ведомстве, наибольшее количество было ликвидировано над территорией Ленинградской области – 51 беспилотник. Пять дронов были нейтрализованы над Брянской областью, четыре – над Калужской, по три – над Новгородской и Курской, по два – над Нижегородской областью и акваторией Азовского моря. По одному беспилотнику ликвидировали над Смоленской и Белгородской областями. Ранее сообщалось, что силы российской ПВО в ночь на воскресенье уничтожили и перехватили 99 украинских беспилотников над регионами России, четыре из них – над Крымом, два – над Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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