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72 дрона ликвидировали за день над Азовским морем и восемью регионами РФ
72 дрона ликвидировали за день над Азовским морем и восемью регионами РФ - РИА Новости Крым, 27.07.2025
72 дрона ликвидировали за день над Азовским морем и восемью регионами РФ
В течение дня в воскресенье российская ПВО ликвидировала над регионами России и Азовским морем 72 украинских беспилотника, сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T20:14
2025-07-27T20:14
2025-07-27T20:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В течение дня в воскресенье российская ПВО ликвидировала над регионами России и Азовским морем 72 украинских беспилотника, сообщили в Министерстве обороны РФ.Как сообщили в российском военном ведомстве, наибольшее количество было ликвидировано над территорией Ленинградской области – 51 беспилотник. Пять дронов были нейтрализованы над Брянской областью, четыре – над Калужской, по три – над Новгородской и Курской, по два – над Нижегородской областью и акваторией Азовского моря. По одному беспилотнику ликвидировали над Смоленской и Белгородской областями. Ранее сообщалось, что силы российской ПВО в ночь на воскресенье уничтожили и перехватили 99 украинских беспилотников над регионами России, четыре из них – над Крымом, два – над Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, азовское море, ленинградская область, брянская область, калужская область, новгородская область, курская область, нижегородская область, смоленская область, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон)
72 дрона ликвидировали за день над Азовским морем и восемью регионами РФ
72 беспилотника перехватили и уничтожили за день над Азовским морем и восемью регионами РФ
20:14 27.07.2025 (обновлено: 20:26 27.07.2025)