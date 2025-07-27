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300 человек примут участие в крымском чемпионате по массажу
300 человек примут участие в крымском чемпионате по массажу - РИА Новости Крым, 27.07.2025
300 человек примут участие в крымском чемпионате по массажу
На Южном берегу Крыма состоится 12-й чемпионат по массажу, реабилитации, спа и здоровому образу жизни, сообщают в министерстве курортов и туризма Крыма. В... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T21:14
2025-07-27T21:14
2025-07-27T20:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма состоится 12-й чемпионат по массажу, реабилитации, спа и здоровому образу жизни, сообщают в министерстве курортов и туризма Крыма. В течение двух дней, 16 и 17 августа участники из разных городов России посетят мастер-классы от ведущих преподавателей международных и отечественных школ массажа.Также в рамках чемпионата состоится профессиональный фестиваль – научно-практическая конференция для специалистов в области массажа, реабилитации и физической культуры.В программу включены мастер-классы по авторским методикам массажа: точечному, виброаккустическому поющими чашами, гавайскому Ломи – Ломи, трансовому. Кроме того, темами занятий станут: классический медицинский массаж, реолифтинг лица, фасциальное здоровье, психология тела и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Грязи хватит на века": Крым становится сердцем российской бальнеологииВместо двух реаниматологов: в Крыму создали уникальный мобильный аппаратГде любят отдыхать в Крыму и что главное в отпуске – опрос
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300 человек примут участие в крымском чемпионате по массажу
В Крыму пройдет чемпионат по массажу
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма состоится 12-й чемпионат по массажу, реабилитации, спа и здоровому образу жизни, сообщают в министерстве курортов и туризма Крыма. В течение двух дней, 16 и 17 августа участники из разных городов России посетят мастер-классы от ведущих преподавателей международных и отечественных школ массажа.
"Ожидается, что в течение двух дней в событии примут участие 300 специалистов более чем из 20 городов России", – говорится в сообщении.
Также в рамках чемпионата состоится профессиональный фестиваль – научно-практическая конференция для специалистов в области массажа, реабилитации и физической культуры.
В программу включены мастер-классы по авторским методикам массажа: точечному, виброаккустическому поющими чашами, гавайскому Ломи – Ломи, трансовому. Кроме того, темами занятий станут: классический медицинский массаж, реолифтинг лица, фасциальное здоровье, психология тела и другие.
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