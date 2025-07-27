https://crimea.ria.ru/20250727/300-chelovek-primut-uchastie-v-krymskom-chempionate-po-massazhu-1148272020.html

300 человек примут участие в крымском чемпионате по массажу

300 человек примут участие в крымском чемпионате по массажу - РИА Новости Крым, 27.07.2025

300 человек примут участие в крымском чемпионате по массажу

На Южном берегу Крыма состоится 12-й чемпионат по массажу, реабилитации, спа и здоровому образу жизни, сообщают в министерстве курортов и туризма Крыма. В... РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T21:14

2025-07-27T21:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма состоится 12-й чемпионат по массажу, реабилитации, спа и здоровому образу жизни, сообщают в министерстве курортов и туризма Крыма. В течение двух дней, 16 и 17 августа участники из разных городов России посетят мастер-классы от ведущих преподавателей международных и отечественных школ массажа.Также в рамках чемпионата состоится профессиональный фестиваль – научно-практическая конференция для специалистов в области массажа, реабилитации и физической культуры.В программу включены мастер-классы по авторским методикам массажа: точечному, виброаккустическому поющими чашами, гавайскому Ломи – Ломи, трансовому. Кроме того, темами занятий станут: классический медицинский массаж, реолифтинг лица, фасциальное здоровье, психология тела и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Грязи хватит на века": Крым становится сердцем российской бальнеологииВместо двух реаниматологов: в Крыму создали уникальный мобильный аппаратГде любят отдыхать в Крыму и что главное в отпуске – опрос

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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