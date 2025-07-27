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12 беспилотников сбиты над Крымом и двумя областями России
12 беспилотников сбиты над Крымом и двумя областями России - РИА Новости Крым, 27.07.2025
12 беспилотников сбиты над Крымом и двумя областями России
Силы ПВО с 21.50 до полуночи уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T00:37
2025-07-27T00:37
2025-07-27T00:41
крым
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО с 21.50 до полуночи уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.Средства ПВО в ночь на субботу уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф
12 беспилотников сбиты над Крымом и двумя областями России
12 беспилотников сбиты над Крымом и двумя областями России
00:37 27.07.2025 (обновлено: 00:41 27.07.2025)