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12 беспилотников сбиты над Крымом и двумя областями России - РИА Новости Крым, 27.07.2025
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12 беспилотников сбиты над Крымом и двумя областями России
12 беспилотников сбиты над Крымом и двумя областями России - РИА Новости Крым, 27.07.2025
12 беспилотников сбиты над Крымом и двумя областями России
Силы ПВО с 21.50 до полуночи уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T00:37
2025-07-27T00:41
крым
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО с 21.50 до полуночи уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.Средства ПВО в ночь на субботу уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250725/zelenskiy-postavil-zadachu-primenyat-ne-menee-tysyachi-bespilotnikov-v-sutki-1148245358.html
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крым, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф
12 беспилотников сбиты над Крымом и двумя областями России

12 беспилотников сбиты над Крымом и двумя областями России

00:37 27.07.2025 (обновлено: 00:41 27.07.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки
Боевая работа расчета зенитной установки - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО с 21.50 до полуночи уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.
"С 21.50 мск 26 июля до 00.00 мск 27 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь - над территорией Ростовской области и по два - над территориями Брянской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.
Средства ПВО в ночь на субботу уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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