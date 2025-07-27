https://crimea.ria.ru/20250727/12-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-i-dvumya-oblastyami-rossii-1148265705.html

12 беспилотников сбиты над Крымом и двумя областями России

12 беспилотников сбиты над Крымом и двумя областями России - РИА Новости Крым, 27.07.2025

12 беспилотников сбиты над Крымом и двумя областями России

Силы ПВО с 21.50 до полуночи уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T00:37

2025-07-27T00:37

2025-07-27T00:41

крым

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу на крым

всу (вооруженные силы украины)

безопасность республики крым и севастополя

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО с 21.50 до полуночи уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.Средства ПВО в ночь на субботу уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250725/zelenskiy-postavil-zadachu-primenyat-ne-menee-tysyachi-bespilotnikov-v-sutki-1148245358.html

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф