https://crimea.ria.ru/20250726/vozdukh-iz-afriki-dobralsya-do-kryma-chego-zhdat-ot-pogody-v-subbotu-1148084411.html

Воздух из Африки добрался до Крыма: чего ждать от погоды в субботу

Воздух из Африки добрался до Крыма: чего ждать от погоды в субботу - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Воздух из Африки добрался до Крыма: чего ждать от погоды в субботу

В субботу высотный барический гребень Азорского антициклона, мощный вынос на полуостров тропического воздуха с северных районов Африки обусловят в Крыму сухую и РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-26T00:01

2025-07-26T00:01

2025-07-25T19:55

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В субботу высотный барический гребень Азорского антициклона, мощный вынос на полуостров тропического воздуха с северных районов Африки обусловят в Крыму сухую и очень жаркую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +35...+37 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +33...+35.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +24 до +27, днем от +33 до +36 градусов.В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250725/anomalnaya-zhara-v-krymu-temperatura-budet-vyshe-normy-na-9-gradusov-1148221564.html

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судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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