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Воздух из Африки добрался до Крыма: чего ждать от погоды в субботу - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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Воздух из Африки добрался до Крыма: чего ждать от погоды в субботу
Воздух из Африки добрался до Крыма: чего ждать от погоды в субботу - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Воздух из Африки добрался до Крыма: чего ждать от погоды в субботу
В субботу высотный барический гребень Азорского антициклона, мощный вынос на полуостров тропического воздуха с северных районов Африки обусловят в Крыму сухую и РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-26T00:01
2025-07-25T19:55
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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судак
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крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В субботу высотный барический гребень Азорского антициклона, мощный вынос на полуостров тропического воздуха с северных районов Африки обусловят в Крыму сухую и очень жаркую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +35...+37 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +33...+35.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +24 до +27, днем от +33 до +36 градусов.В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250725/anomalnaya-zhara-v-krymu-temperatura-budet-vyshe-normy-na-9-gradusov-1148221564.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Воздух из Африки добрался до Крыма: чего ждать от погоды в субботу

В Крыму в субботу до +37 градусов и без осадков

00:01 26.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта
Алушта - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В субботу высотный барический гребень Азорского антициклона, мощный вынос на полуостров тропического воздуха с северных районов Африки обусловят в Крыму сухую и очень жаркую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +21…+26 градусов, днем +32…37", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +35...+37 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +33...+35.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +24 до +27, днем от +33 до +36 градусов.
В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Алушта - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Вчера, 12:47
Аномальная жара в Крыму: температура будет выше нормы на 9 градусов
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Воздух из Африки добрался до Крыма: чего ждать от погоды в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 26 июля
22:55Взрыв газа в Саратове и снижение ключевой ставки – главное за день
22:42Пяти селам под Симферополем дважды отключат свет в ночь на субботу
22:21Рекордная жара в Турции: на термометрах до +50
22:03Крымский мост: информация об очередях к вечеру пятницы
21:47Побег из зоопарка: в Евпатории два дня ловили обезьяну Дуняшу
21:31Пожарные спасли от огня село под Судаком – что известно к этому часу
21:14В село Симферопольского района тянут газопровод высокого давления
20:54Жара атакует: прогноз погоды в Крыму на выходные
20:28Севастополь примет спортивный фестиваль Юга и Северного Кавказа
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