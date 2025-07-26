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Воздух из Африки добрался до Крыма: чего ждать от погоды в субботу
Воздух из Африки добрался до Крыма: чего ждать от погоды в субботу - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Воздух из Африки добрался до Крыма: чего ждать от погоды в субботу
В субботу высотный барический гребень Азорского антициклона, мощный вынос на полуостров тропического воздуха с северных районов Африки обусловят в Крыму сухую и РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-26T00:01
2025-07-26T00:01
2025-07-25T19:55
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крымская погода
симферополь
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В субботу высотный барический гребень Азорского антициклона, мощный вынос на полуостров тропического воздуха с северных районов Африки обусловят в Крыму сухую и очень жаркую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +35...+37 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +33...+35.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +24 до +27, днем от +33 до +36 градусов.В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Воздух из Африки добрался до Крыма: чего ждать от погоды в субботу
В Крыму в субботу до +37 градусов и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В субботу высотный барический гребень Азорского антициклона, мощный вынос на полуостров тропического воздуха с северных районов Африки обусловят в Крыму сухую и очень жаркую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +21…+26 градусов, днем +32…37", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +35...+37 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +33...+35.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +24 до +27, днем от +33 до +36 градусов.
В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
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