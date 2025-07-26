https://crimea.ria.ru/20250726/v-sudake-startoval-traditsionnyy-rytsarskiy-festival-genuezskiy-shlem-1148258014.html

В Судаке стартовал традиционный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"

В Судаке стартовал традиционный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем" - РИА Новости Крым, 26.07.2025

В Судаке стартовал традиционный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"

В Судаке на территории музея-заповедника "Судакская крепость" в субботу открылся XXII международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем", сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 26.07.2025

2025-07-26T15:49

2025-07-26T15:49

2025-07-26T15:53

генуэзский шлем

судак

крым

культура

общество

новости крыма

судакская крепость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1a/1148258208_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d930ca8de7543f5830fd1afae9a8960d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Судаке на территории музея-заповедника "Судакская крепость" в субботу открылся XXII международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем", сообщает пресс-служба учреждения.Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры Крыма и музея-заповедника "Судакская крепость".В рамках фестиваля по традиции на территории крепости пройдут рыцарские поединки, показательные выступления лучников, мастер-классы по средневековым ремеслам, театрализованные представления, выступления музыкантов и танцоров. Также на территории фестиваля работают "город мастеров" и ярмарка, на которой можно приобрести аутентичные сувениры ручной работы.Фестиваль пройдет в четыре блока: с 25 по27 июля, с 1 по 3 августа, с 8 по 10 августа и с 15 по 17 августа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250726/pyat-urovney-unikalnosti-rossiyskoy-galerei-iskusstv-v-sevastopole-1148208054.html

судак

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генуэзский шлем, судак, крым, культура, общество, новости крыма, судакская крепость