Рейтинг@Mail.ru
В Судаке стартовал традиционный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем" - РИА Новости Крым, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250726/v-sudake-startoval-traditsionnyy-rytsarskiy-festival-genuezskiy-shlem-1148258014.html
В Судаке стартовал традиционный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
В Судаке стартовал традиционный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем" - РИА Новости Крым, 26.07.2025
В Судаке стартовал традиционный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
В Судаке на территории музея-заповедника "Судакская крепость" в субботу открылся XXII международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем", сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T15:49
2025-07-26T15:53
генуэзский шлем
судак
крым
культура
общество
новости крыма
судакская крепость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1a/1148258208_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d930ca8de7543f5830fd1afae9a8960d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Судаке на территории музея-заповедника "Судакская крепость" в субботу открылся XXII международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем", сообщает пресс-служба учреждения.Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры Крыма и музея-заповедника "Судакская крепость".В рамках фестиваля по традиции на территории крепости пройдут рыцарские поединки, показательные выступления лучников, мастер-классы по средневековым ремеслам, театрализованные представления, выступления музыкантов и танцоров. Также на территории фестиваля работают "город мастеров" и ярмарка, на которой можно приобрести аутентичные сувениры ручной работы.Фестиваль пройдет в четыре блока: с 25 по27 июля, с 1 по 3 августа, с 8 по 10 августа и с 15 по 17 августа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250726/pyat-urovney-unikalnosti-rossiyskoy-galerei-iskusstv-v-sevastopole-1148208054.html
судак
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1a/1148258208_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_074afaeb2e773c6fced3119d55907d22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
генуэзский шлем, судак, крым, культура, общество, новости крыма, судакская крепость
В Судаке стартовал традиционный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"

В Судаке стартовал открылся международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"

15:49 26.07.2025 (обновлено: 15:53 26.07.2025)
 
© Музей - заповедник "Судакская крепость" XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
XXII Международный рыцарский фестиваль Генуэзский шлем
© Музей - заповедник "Судакская крепость"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Судаке на территории музея-заповедника "Судакская крепость" в субботу открылся XXII международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем", сообщает пресс-служба учреждения.
Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры Крыма и музея-заповедника "Судакская крепость".
© Музей - заповедник "Судакская крепость" XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
XXII Международный рыцарский фестиваль Генуэзский шлем
1 из 5
XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
© Музей - заповедник "Судакская крепость"
© Музей - заповедник "Судакская крепость" XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
XXII Международный рыцарский фестиваль Генуэзский шлем
2 из 5
XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
© Музей - заповедник "Судакская крепость"
© Музей - заповедник "Судакская крепость" XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
XXII Международный рыцарский фестиваль Генуэзский шлем
3 из 5
XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
© Музей - заповедник "Судакская крепость"
© Музей - заповедник "Судакская крепость" XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
XXII Международный рыцарский фестиваль Генуэзский шлем
4 из 5
XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
© Музей - заповедник "Судакская крепость"
© Музей - заповедник "Судакская крепость" XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
XXII Международный рыцарский фестиваль Генуэзский шлем
5 из 5
XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
© Музей - заповедник "Судакская крепость"
1 из 5
XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
© Музей - заповедник "Судакская крепость"
2 из 5
XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
© Музей - заповедник "Судакская крепость"
3 из 5
XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
© Музей - заповедник "Судакская крепость"
4 из 5
XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
© Музей - заповедник "Судакская крепость"
5 из 5
XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
© Музей - заповедник "Судакская крепость"
В рамках фестиваля по традиции на территории крепости пройдут рыцарские поединки, показательные выступления лучников, мастер-классы по средневековым ремеслам, театрализованные представления, выступления музыкантов и танцоров. Также на территории фестиваля работают "город мастеров" и ярмарка, на которой можно приобрести аутентичные сувениры ручной работы.
Фестиваль пройдет в четыре блока: с 25 по27 июля, с 1 по 3 августа, с 8 по 10 августа и с 15 по 17 августа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Стеклянный купол входной зоны музейного комплекса Российской галереи искусств в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
07:03Эксклюзивы РИА Новости Крым
Пять уровней уникальности Российской галереи искусств в Севастополе - ВИДЕО
 
Генуэзский шлемСудакКрымКультураОбществоНовости КрымаСудакская крепость
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:02В Евпатории откроют бесплатную детскую школу единоборств Джеффа Монсона
15:49В Судаке стартовал традиционный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
15:25Новый пожар в Крыму - в селе Кировского района горит сухая растительность
15:06Крымский мост сейчас - обстановка на пунктах досмотра и очереди
14:41Орбан сделал заявление о судьбе Украины
14:21Крупный природный пожар в Крыму полностью потушен - МЧС
14:13300 человек оказались заблокированы в горах из-за схода оползня в Японии
13:53Ребенок погиб в ДТП с грузовиком на трассе "Джубга-Сочи"
13:44Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 5 кг золота и 22 млн рублей
13:32Захарова предложила учредить международный день борьбы с русофобией
13:25В чем значение освобождения Зеленого Гая в ДНР
13:08Применим все средства: Патрушев об ответе на агрессию против Калининграда
12:46Горят БТРы и танки: Киев потерял за сутки более 1300 боевиков
12:23Групповой удар по Украине сегодня – какие объекты уничтожены
12:09Армия России освободили два населенных пункта
12:07В России оценили искренность намерений Запада достичь мира на Украине
11:31Катастрофа Ан-24 в Приамурье: специалисты осмотрели "черные ящики"
11:03Теракт в Иране: как минимум 5 человек погибли и 13 ранены
10:52Увеличилось число погибших в результате взрыва газа в Саратове
10:17В Севастополе на Кадыковском карьере спасли двух охотниц за селфи
Лента новостейМолния