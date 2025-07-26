В Судаке стартовал традиционный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
В Судаке стартовал открылся международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
15:49 26.07.2025 (обновлено: 15:53 26.07.2025)
© Музей - заповедник "Судакская крепость" XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
© Музей - заповедник "Судакская крепость"
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Судаке на территории музея-заповедника "Судакская крепость" в субботу открылся XXII международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем", сообщает пресс-служба учреждения.
Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры Крыма и музея-заповедника "Судакская крепость".
© Музей - заповедник "Судакская крепость" XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
1 из 5
XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
© Музей - заповедник "Судакская крепость"
© Музей - заповедник "Судакская крепость" XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
2 из 5
XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
© Музей - заповедник "Судакская крепость"
© Музей - заповедник "Судакская крепость" XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
3 из 5
XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
© Музей - заповедник "Судакская крепость"
© Музей - заповедник "Судакская крепость" XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
4 из 5
XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
© Музей - заповедник "Судакская крепость"
© Музей - заповедник "Судакская крепость" XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
5 из 5
XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
© Музей - заповедник "Судакская крепость"
1 из 5
XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
© Музей - заповедник "Судакская крепость"
2 из 5
XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
© Музей - заповедник "Судакская крепость"
3 из 5
XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
© Музей - заповедник "Судакская крепость"
4 из 5
XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
© Музей - заповедник "Судакская крепость"
5 из 5
XXII Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
© Музей - заповедник "Судакская крепость"
В рамках фестиваля по традиции на территории крепости пройдут рыцарские поединки, показательные выступления лучников, мастер-классы по средневековым ремеслам, театрализованные представления, выступления музыкантов и танцоров. Также на территории фестиваля работают "город мастеров" и ярмарка, на которой можно приобрести аутентичные сувениры ручной работы.
Фестиваль пройдет в четыре блока: с 25 по27 июля, с 1 по 3 августа, с 8 по 10 августа и с 15 по 17 августа.
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