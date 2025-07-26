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В России оценили искренность намерений Запада достичь мира на Украине - РИА Новости Крым, 26.07.2025
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В России оценили искренность намерений Запада достичь мира на Украине
В России оценили искренность намерений Запада достичь мира на Украине - РИА Новости Крым, 26.07.2025
В России оценили искренность намерений Запада достичь мира на Украине
Мирные переговоры и урегулирование конфликта на Украине никогда не были истинным трендом или философией, иначе он перестал бы поставлять Киеву вооружение. Об... РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T12:07
2025-07-26T12:07
марина захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
политика
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Мирные переговоры и урегулирование конфликта на Украине никогда не были истинным трендом или философией, иначе он перестал бы поставлять Киеву вооружение. Об этом журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, "нет ни одной предпосылки говорить о том, что коллективный Запад и НАТО серьезно понимают ценность мира или стремятся установить его на Украине или хоть как-то снизить там напряженность"."Если бы Запад хотел мира на Украине, наверное, они бы перестали поставлять вооружение. Наверное, они перестали бы спонсировать террористические акты. Наверное, они бы сделали так, чтобы киевский режим не реализовывал и не распространял экстремистскую идеологию. Но ничего из этого они не делают", - добавила дипломат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили итоги третьего раунда переговоров с Украиной Миллиарды для Украины - сколько даст Запад и поможет ли это "Занес ногу над капканом": Трампу предрекли незавидное будущее
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марина захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, политика, новости сво, украина
В России оценили искренность намерений Запада достичь мира на Украине

Урегулирование на Украине никогда не было истинным трендом Запада – Захарова

12:07 26.07.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Мирные переговоры и урегулирование конфликта на Украине никогда не были истинным трендом или философией, иначе он перестал бы поставлять Киеву вооружение. Об этом журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нужно смотреть в корень и понимать, что слова "мирные переговоры", "вообще переговоры", "политико-дипломатическое регулирование" никогда не было истинным трендом или истинной философией Запада, коллективного ли Запада, натовского ли Запада, отдельных его членов", - цитирует Захарову РИА Новости.

По ее словам, "нет ни одной предпосылки говорить о том, что коллективный Запад и НАТО серьезно понимают ценность мира или стремятся установить его на Украине или хоть как-то снизить там напряженность".
"Если бы Запад хотел мира на Украине, наверное, они бы перестали поставлять вооружение. Наверное, они перестали бы спонсировать террористические акты. Наверное, они бы сделали так, чтобы киевский режим не реализовывал и не распространял экстремистскую идеологию. Но ничего из этого они не делают", - добавила дипломат.
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Марина ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияПолитикаНовости СВОУкраина
 
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