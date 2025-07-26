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В Крыму назвали уровень загрузки отелей и санаториев региона в июле

В Крыму назвали уровень загрузки отелей и санаториев региона в июле - РИА Новости Крым, 26.07.2025

В Крыму назвали уровень загрузки отелей и санаториев региона в июле

Средний уровень загрузки работающих гостиниц, отелей и санаториев Крыма в июле превысил 74%, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 26.07.2025

2025-07-26T16:31

2025-07-26T16:31

2025-07-26T16:57

владимир константинов

крым

отдых

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туризм

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внутренний туризм

отели крыма

государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Средний уровень загрузки работающих гостиниц, отелей и санаториев Крыма в июле превысил 74%, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По его словам, туристы активно продолжают бронировать отдых на август и сентябрь.Константинов добавил, что средний уровень бронирования отелей и санаториев на август - 66%, на сентябрь - 53%, и этот показатель продолжает расти.Ранее власти Крыма сообщали, что в июне на полуострове отдохнули 830 тысяч туристов, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.Всего за первое полугодие 2025 года Крым посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидеры В Крыму удались туристические весна и лето – эксперты турбизнесаКрым в лидерах – какие города выбирают туристы в августе

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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