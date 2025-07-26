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В Крыму назвали уровень загрузки отелей и санаториев региона в июле - РИА Новости Крым, 26.07.2025
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В Крыму назвали уровень загрузки отелей и санаториев региона в июле
В Крыму назвали уровень загрузки отелей и санаториев региона в июле - РИА Новости Крым, 26.07.2025
В Крыму назвали уровень загрузки отелей и санаториев региона в июле
Средний уровень загрузки работающих гостиниц, отелей и санаториев Крыма в июле превысил 74%, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T16:31
2025-07-26T16:57
владимир константинов
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туризм в крыму
внутренний туризм
отели крыма
государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Средний уровень загрузки работающих гостиниц, отелей и санаториев Крыма в июле превысил 74%, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По его словам, туристы активно продолжают бронировать отдых на август и сентябрь.Константинов добавил, что средний уровень бронирования отелей и санаториев на август - 66%, на сентябрь - 53%, и этот показатель продолжает расти.Ранее власти Крыма сообщали, что в июне на полуострове отдохнули 830 тысяч туристов, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.Всего за первое полугодие 2025 года Крым посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидеры В Крыму удались туристические весна и лето – эксперты турбизнесаКрым в лидерах – какие города выбирают туристы в августе
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владимир константинов, крым, отдых, отдых в крыму, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отели крыма, государственный совет рк (госсовет)
В Крыму назвали уровень загрузки отелей и санаториев региона в июле

В Крыму уровень загрузки отелей и санаториев в июле составил 74% - власти

16:31 26.07.2025 (обновлено: 16:57 26.07.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоАлупка
Алупка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Средний уровень загрузки работающих гостиниц, отелей и санаториев Крыма в июле превысил 74%, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"Средний уровень загрузки работающих средств размещения составляет более 74%", - приводит РИА Новости слова главы крымского парламента.
По его словам, туристы активно продолжают бронировать отдых на август и сентябрь.
Константинов добавил, что средний уровень бронирования отелей и санаториев на август - 66%, на сентябрь - 53%, и этот показатель продолжает расти.
Ранее власти Крыма сообщали, что в июне на полуострове отдохнули 830 тысяч туристов, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Всего за первое полугодие 2025 года Крым посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.
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