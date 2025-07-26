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В Керчи на два дня отключат воду из-за реконструкции сетей

В Керчи на два дня отключат воду из-за реконструкции сетей - РИА Новости Крым, 26.07.2025

В Керчи на два дня отключат воду из-за реконструкции сетей

С 28 по 29 июля в ряде микрорайонов Керчи будет отключено водоснабжение в связи с реконструкцией разводящих сетей и переподключению внутриквартальных сетей. Об... РИА Новости Крым, 26.07.2025

2025-07-26T09:44

2025-07-26T09:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. С 28 по 29 июля в ряде микрорайонов Керчи будет отключено водоснабжение в связи с реконструкцией разводящих сетей и переподключению внутриквартальных сетей. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на местный филиал предприятия "Вода Крыма".По данным властей, с 05:00 28 июля будет ограничено водоснабжение в микрорайонах Луч, Промбаза, завода Войкова, 3-й Самострой, Джанкой-Каменка, Стройгородок, Опасное, Капканы, Аджимушкай.С подробным списком улиц, которых коснется ограничение, можно ознакомиться по ссылке: https://t.me/kerch_administration/36550Населению и предприятиям рекомендовали запастись водой на двое суток. На время проведения работ будет организован подвоз воды спецтранспортом. График подвоза будет размещен дополнительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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