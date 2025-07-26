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В Керчи на два дня отключат воду из-за реконструкции сетей
В Керчи на два дня отключат воду из-за реконструкции сетей - РИА Новости Крым, 26.07.2025
В Керчи на два дня отключат воду из-за реконструкции сетей
С 28 по 29 июля в ряде микрорайонов Керчи будет отключено водоснабжение в связи с реконструкцией разводящих сетей и переподключению внутриквартальных сетей. Об... РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T09:44
2025-07-26T09:44
2025-07-26T09:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. С 28 по 29 июля в ряде микрорайонов Керчи будет отключено водоснабжение в связи с реконструкцией разводящих сетей и переподключению внутриквартальных сетей. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на местный филиал предприятия "Вода Крыма".По данным властей, с 05:00 28 июля будет ограничено водоснабжение в микрорайонах Луч, Промбаза, завода Войкова, 3-й Самострой, Джанкой-Каменка, Стройгородок, Опасное, Капканы, Аджимушкай.С подробным списком улиц, которых коснется ограничение, можно ознакомиться по ссылке: https://t.me/kerch_administration/36550Населению и предприятиям рекомендовали запастись водой на двое суток. На время проведения работ будет организован подвоз воды спецтранспортом. График подвоза будет размещен дополнительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Керчи на два дня отключат воду из-за реконструкции сетей
В Керчи в девяти микрорайонах города на два дня отключат воду из-за реконструкции сетей
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. С 28 по 29 июля в ряде микрорайонов Керчи будет отключено водоснабжение в связи с реконструкцией разводящих сетей и переподключению внутриквартальных сетей. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на местный филиал предприятия "Вода Крыма".
По данным властей, с 05:00 28 июля будет ограничено водоснабжение в микрорайонах Луч, Промбаза, завода Войкова, 3-й Самострой, Джанкой-Каменка, Стройгородок, Опасное, Капканы, Аджимушкай.
С подробным списком улиц, которых коснется ограничение, можно ознакомиться по ссылке: https://t.me/kerch_administration/36550
"Работы планируется завершить ориентировочно к 22:00 28 июля, после чего будет осуществляться заполнение системы для дальнейшей стабилизации водоснабжения. Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 21:00 29 июля", - говорится в сообщении.
Населению и предприятиям рекомендовали запастись водой на двое суток. На время проведения работ будет организован подвоз воды спецтранспортом. График подвоза будет размещен дополнительно.
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