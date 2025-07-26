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В чем значение освобождения Зеленого Гая в ДНР - РИА Новости Крым, 26.07.2025
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В чем значение освобождения Зеленого Гая в ДНР
В чем значение освобождения Зеленого Гая в ДНР - РИА Новости Крым, 26.07.2025
В чем значение освобождения Зеленого Гая в ДНР
Населенный пункт Зеленый Гай в ДНР был превращен в крупный опорный пункт украинских формирований на данном участке фронта и прикрывал подступы к... РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T13:25
2025-07-26T13:37
днепропетровская область
украина
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Населенный пункт Зеленый Гай в ДНР был превращен в крупный опорный пункт украинских формирований на данном участке фронта и прикрывал подступы к административной границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.26 июля оборонное ведомство сообщило об освобождении населенного пункта Зеленый Гай в ДНР военнослужащими группировки войск "Восток".Отмечается, что активную огневую поддержку штурмовикам оказывали расчеты артиллерии и операторы ударных БПЛА. В ходе боя украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить.Как отметили в МО, проведя зачистку зданий и сооружений, военнослужащие развернули российские флаги, а инженерные группы приступили к разминированию местности и прилегающей территории.Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта.Глава российского военного ведомства подчеркнул, что в самые сложные моменты воины-гвардейцы демонстрируют несгибаемую волю, высочайший профессионализм и настоящий боевой дух, а каждый их подвиг является доказательством безграничной любви к Родине и готовности стоять за нее до конца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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днепропетровская область, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф
В чем значение освобождения Зеленого Гая в ДНР

Зеленый Гай был крупным опорником ВСУ и прикрывал подступы к Днепропетровской области

13:25 26.07.2025 (обновлено: 13:37 26.07.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Населенный пункт Зеленый Гай в ДНР был превращен в крупный опорный пункт украинских формирований на данном участке фронта и прикрывал подступы к административной границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
26 июля оборонное ведомство сообщило об освобождении населенного пункта Зеленый Гай в ДНР военнослужащими группировки войск "Восток".
"Зеленый Гай был превращен в крупный опорный пункт украинских формирований на данном участке фронта и прикрывал подступы к административной границе с Днепропетровской областью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что активную огневую поддержку штурмовикам оказывали расчеты артиллерии и операторы ударных БПЛА. В ходе боя украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить.
Как отметили в МО, проведя зачистку зданий и сооружений, военнослужащие развернули российские флаги, а инженерные группы приступили к разминированию местности и прилегающей территории.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта.
Глава российского военного ведомства подчеркнул, что в самые сложные моменты воины-гвардейцы демонстрируют несгибаемую волю, высочайший профессионализм и настоящий боевой дух, а каждый их подвиг является доказательством безграничной любви к Родине и готовности стоять за нее до конца.
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Днепропетровская областьУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
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