https://crimea.ria.ru/20250726/v-chem-znachenie-osvobozhdeniya-zelenogo-gaya-v-dnr-1148256145.html

В чем значение освобождения Зеленого Гая в ДНР

В чем значение освобождения Зеленого Гая в ДНР - РИА Новости Крым, 26.07.2025

В чем значение освобождения Зеленого Гая в ДНР

Населенный пункт Зеленый Гай в ДНР был превращен в крупный опорный пункт украинских формирований на данном участке фронта и прикрывал подступы к... РИА Новости Крым, 26.07.2025

2025-07-26T13:25

2025-07-26T13:25

2025-07-26T13:37

днепропетровская область

украина

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Населенный пункт Зеленый Гай в ДНР был превращен в крупный опорный пункт украинских формирований на данном участке фронта и прикрывал подступы к административной границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.26 июля оборонное ведомство сообщило об освобождении населенного пункта Зеленый Гай в ДНР военнослужащими группировки войск "Восток".Отмечается, что активную огневую поддержку штурмовикам оказывали расчеты артиллерии и операторы ударных БПЛА. В ходе боя украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить.Как отметили в МО, проведя зачистку зданий и сооружений, военнослужащие развернули российские флаги, а инженерные группы приступили к разминированию местности и прилегающей территории.Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта.Глава российского военного ведомства подчеркнул, что в самые сложные моменты воины-гвардейцы демонстрируют несгибаемую волю, высочайший профессионализм и настоящий боевой дух, а каждый их подвиг является доказательством безграничной любви к Родине и готовности стоять за нее до конца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

днепропетровская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днепропетровская область, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф