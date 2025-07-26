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Применим все средства: Патрушев об ответе на агрессию против Калининграда
Применим все средства: Патрушев об ответе на агрессию против Калининграда - РИА Новости Крым, 26.07.2025
Применим все средства: Патрушев об ответе на агрессию против Калининграда
Любое военное посягательство на Калининградскую область встретит немедленный и сокрушительный ответ с использованием всех доступных России сил и средств,... РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T13:08
2025-07-26T13:08
2025-07-26T13:08
калининград
николай патрушев
безопасность
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Любое военное посягательство на Калининградскую область встретит немедленный и сокрушительный ответ с использованием всех доступных России сил и средств, предусмотренных Военной доктриной и государственной политикой в сфере ядерного сдерживания. Об этом заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.Он подчеркнул, что у России есть все необходимые военные инструменты, чтобы гарантировать безопасность Калининградской области.Помощник российского лидера добавил, что угрозы в адрес Калининградской области являются очередным подтверждением устремлений государств-членов НАТО военным способом нарушить суверенитет и территориальную целостность России.Ранее командующий сухопутной армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью заявил, что что НАТО и союзники альянса имеют все возможности для уничтожения Калининградской области. По его словам, этот регион России окружен со всех сторон странами-членами НАТО, и теперь армия США и ее союзники имеют возможности "стереть его с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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калининград, николай патрушев, безопасность, новости, политика
Применим все средства: Патрушев об ответе на агрессию против Калининграда
РФ ответит всеми имеющимися силами на агрессию против Калининградской области - Патрушев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Любое военное посягательство на Калининградскую область встретит немедленный и сокрушительный ответ с использованием всех доступных России сил и средств, предусмотренных Военной доктриной и государственной политикой в сфере ядерного сдерживания. Об этом заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Калининградская область – это неотъемлемая часть России, и любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у нас сил и средств, предусмотренных Военной доктриной и Основами государственной политики в области ядерного сдерживания", - сказал Патрушев в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что у России есть все необходимые военные инструменты, чтобы гарантировать безопасность Калининградской области.
Помощник российского лидера добавил, что угрозы в адрес Калининградской области являются очередным подтверждением устремлений государств-членов НАТО военным способом нарушить суверенитет и территориальную целостность России.
Ранее командующий сухопутной армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью заявил, что что НАТО и союзники альянса имеют все возможности для уничтожения Калининградской области. По его словам, этот регион России окружен со всех сторон странами-членами НАТО, и теперь армия США и ее союзники имеют возможности "стереть его с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать".
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