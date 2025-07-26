https://crimea.ria.ru/20250726/primenim-vse-sredstva-patrushev-ob-otvete-na-agressiyu-protiv-kaliningrada-1148256026.html

Применим все средства: Патрушев об ответе на агрессию против Калининграда

Применим все средства: Патрушев об ответе на агрессию против Калининграда - РИА Новости Крым, 26.07.2025

Применим все средства: Патрушев об ответе на агрессию против Калининграда

Любое военное посягательство на Калининградскую область встретит немедленный и сокрушительный ответ с использованием всех доступных России сил и средств,... РИА Новости Крым, 26.07.2025

2025-07-26T13:08

2025-07-26T13:08

2025-07-26T13:08

калининград

николай патрушев

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Любое военное посягательство на Калининградскую область встретит немедленный и сокрушительный ответ с использованием всех доступных России сил и средств, предусмотренных Военной доктриной и государственной политикой в сфере ядерного сдерживания. Об этом заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.Он подчеркнул, что у России есть все необходимые военные инструменты, чтобы гарантировать безопасность Калининградской области.Помощник российского лидера добавил, что угрозы в адрес Калининградской области являются очередным подтверждением устремлений государств-членов НАТО военным способом нарушить суверенитет и территориальную целостность России.Ранее командующий сухопутной армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью заявил, что что НАТО и союзники альянса имеют все возможности для уничтожения Калининградской области. По его словам, этот регион России окружен со всех сторон странами-членами НАТО, и теперь армия США и ее союзники имеют возможности "стереть его с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

калининград

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калининград, николай патрушев, безопасность, новости, политика