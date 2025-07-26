https://crimea.ria.ru/20250726/pri-atake-bpla-na-avtomobil-v-rostovskoy-oblasti-pogibli-dva-cheloveka-1148251630.html

При атаке БПЛА на автомобиль в Ростовской области погибли два человека

При атаке БПЛА на автомобиль в Ростовской области погибли два человека - РИА Новости Крым, 26.07.2025

При атаке БПЛА на автомобиль в Ростовской области погибли два человека

Украинский БПЛА атаковал автомобиль в Ростовской области, погибли два человека, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 26.07.2025

2025-07-26T07:30

2025-07-26T07:30

2025-07-26T07:32

ростовская область

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

всу (вооруженные силы украины)

юрий слюсарь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Украинский БПЛА атаковал автомобиль в Ростовской области, погибли два человека, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."В Зимовниковском районе возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста в результате атаки БПЛА сгорел автомобиль. Погибли два человека. Их личность сейчас устанавливается, на месте работают специалисты", - написал Слюсарь в Telegram-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250726/54-bpla-sbili-nad-krymom-i-regionami-rf--1148251495.html

ростовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины), юрий слюсарь