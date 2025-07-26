https://crimea.ria.ru/20250726/pri-atake-bpla-na-avtomobil-v-rostovskoy-oblasti-pogibli-dva-cheloveka-1148251630.html
При атаке БПЛА на автомобиль в Ростовской области погибли два человека
При атаке БПЛА на автомобиль в Ростовской области погибли два человека - РИА Новости Крым, 26.07.2025
При атаке БПЛА на автомобиль в Ростовской области погибли два человека
Украинский БПЛА атаковал автомобиль в Ростовской области, погибли два человека, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T07:30
2025-07-26T07:30
2025-07-26T07:32
ростовская область
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
всу (вооруженные силы украины)
юрий слюсарь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Украинский БПЛА атаковал автомобиль в Ростовской области, погибли два человека, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."В Зимовниковском районе возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста в результате атаки БПЛА сгорел автомобиль. Погибли два человека. Их личность сейчас устанавливается, на месте работают специалисты", - написал Слюсарь в Telegram-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины), юрий слюсарь
При атаке БПЛА на автомобиль в Ростовской области погибли два человека
При атаке БПЛА на автомобиль в Ростовской области погибли два человека - Слюсарь
07:30 26.07.2025 (обновлено: 07:32 26.07.2025)