Рейтинг@Mail.ru
Спасение от огня села в Крыму: пожар удалось остановить - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250726/pozhar-pod-sudakom-udalos-lokalizovat-na-pyati-gektarakh-1148251772.html
Спасение от огня села в Крыму: пожар удалось остановить - ВИДЕО
Спасение от огня села в Крыму: пожар удалось остановить - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 26.07.2025
Спасение от огня села в Крыму: пожар удалось остановить - ВИДЕО
Пожар под Судаком удалось локализовать на пяти гектарах. Об этом соощили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T07:48
2025-07-26T08:08
пожар
судак
крым
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1a/1148251960_0:25:1297:755_1920x0_80_0_0_1e4a8d6d955bc2c0ea78033b0eac333d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Пожар под Судаком удалось локализовать на пяти гектарах. Об этом соощили в ГУ МЧС России по РК.Пожар в селе Краснокаменка под Судаком вспыхнул ранее в пятницу – загорелась лесная подстилка и сухая растительность. В МЧС сообщали, что из-за жары и ветра существует угроза распространения огня в сторону населенного пункта. Позже в МЧС сообщили, что площадь пожара выросла до пяти гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250725/spasateli-zaschischayut-ot-ognya-poselok-pod-sudakom-1148241449.html
судак
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1a/1148251960_129:0:1169:780_1920x0_80_0_0_79c2998de2c3966ae0fde15c712b8bb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, судак, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, видео
Спасение от огня села в Крыму: пожар удалось остановить - ВИДЕО

Пожар под Судаком удалось локализовать на пяти гектарах - МЧС

07:48 26.07.2025 (обновлено: 08:08 26.07.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Пожар под Судаком удалось локализовать на пяти гектарах. Об этом соощили в ГУ МЧС России по РК.
"В 07:00 лесной пожар в ГО Судак локализован на площади 5 га. Увеличения площади пожара за ночь не допущено", – отметили в ведомстве.
Пожар в селе Краснокаменка под Судаком вспыхнул ранее в пятницу – загорелась лесная подстилка и сухая растительность. В МЧС сообщали, что из-за жары и ветра существует угроза распространения огня в сторону населенного пункта. Позже в МЧС сообщили, что площадь пожара выросла до пяти гектаров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Вчера, 17:16
Вертолеты защищают от огня поселок под Судаком
 
ПожарСудакКрымНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:31Катастрофа Ан-24 в Приамурье: специалисты осмотрели "черные ящики"
11:03Теракт в Иране: как минимум 5 человек погибли и 13 ранены
10:52Увеличилось число погибших в результате взрыва газа в Саратове
10:17В Севастополе на Кадыковском карьере спасли двух охотниц за селфи
09:50Над Москвой сбиты два беспилотника - Собянин
09:44В Керчи на два дня отключат воду из-за реконструкции сетей
09:16Начало пути: национальный мессенджер Max – эксперт о перспективах
08:32Ребенка унесло течением после ДТП с тремя машинами в Дагестане
08:13Крымский мост сейчас - что происходит на пунктах досмотра
07:48Спасение от огня села в Крыму: пожар удалось остановить - ВИДЕО
07:30При атаке БПЛА на автомобиль в Ростовской области погибли два человека
07:1454 БПЛА сбили над Крымом и регионами РФ
07:03Пять уровней уникальности Российской галереи искусств в Севастополе
00:01Воздух из Африки добрался до Крыма: чего ждать от погоды в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 26 июля
22:55Взрыв газа в Саратове и снижение ключевой ставки – главное за день
22:42Пяти селам под Симферополем дважды отключат свет в ночь на субботу
22:21Рекордная жара в Турции: на термометрах до +50
22:03Крымский мост: информация об очередях к вечеру пятницы
21:47Побег из зоопарка: в Евпатории два дня ловили обезьяну Дуняшу
Лента новостейМолния