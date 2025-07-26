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Спасение от огня села в Крыму: пожар удалось остановить - ВИДЕО
Спасение от огня села в Крыму: пожар удалось остановить - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 26.07.2025
Спасение от огня села в Крыму: пожар удалось остановить - ВИДЕО
Пожар под Судаком удалось локализовать на пяти гектарах. Об этом соощили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T07:48
2025-07-26T07:48
2025-07-26T08:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Пожар под Судаком удалось локализовать на пяти гектарах. Об этом соощили в ГУ МЧС России по РК.Пожар в селе Краснокаменка под Судаком вспыхнул ранее в пятницу – загорелась лесная подстилка и сухая растительность. В МЧС сообщали, что из-за жары и ветра существует угроза распространения огня в сторону населенного пункта. Позже в МЧС сообщили, что площадь пожара выросла до пяти гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Спасение от огня села в Крыму: пожар удалось остановить - ВИДЕО
Пожар под Судаком удалось локализовать на пяти гектарах - МЧС
07:48 26.07.2025 (обновлено: 08:08 26.07.2025)