https://crimea.ria.ru/20250726/pozhar-pod-sudakom-udalos-lokalizovat-na-pyati-gektarakh-1148251772.html

Спасение от огня села в Крыму: пожар удалось остановить - ВИДЕО

Спасение от огня села в Крыму: пожар удалось остановить - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 26.07.2025

Спасение от огня села в Крыму: пожар удалось остановить - ВИДЕО

Пожар под Судаком удалось локализовать на пяти гектарах. Об этом соощили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 26.07.2025

2025-07-26T07:48

2025-07-26T07:48

2025-07-26T08:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Пожар под Судаком удалось локализовать на пяти гектарах. Об этом соощили в ГУ МЧС России по РК.Пожар в селе Краснокаменка под Судаком вспыхнул ранее в пятницу – загорелась лесная подстилка и сухая растительность. В МЧС сообщали, что из-за жары и ветра существует угроза распространения огня в сторону населенного пункта. Позже в МЧС сообщили, что площадь пожара выросла до пяти гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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