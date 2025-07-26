https://crimea.ria.ru/20250726/osvobozhdenie-zelenogo-gaya-i-otvet-na-ugrozu-kaliningradu-glavnoe-za-den-1148262319.html

Освобождение Зеленого Гая и ответ на угрозу Калининграду: главное за день

Освобождение Зеленого Гая и ответ на угрозу Калининграду: главное за день - РИА Новости Крым, 26.07.2025

Освобождение Зеленого Гая и ответ на угрозу Калининграду: главное за день

Российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР, являвшийся важным опорным пунктом ВСУ на границе с Днепропетровской областью. Помощник президента РФ Николай... РИА Новости Крым, 26.07.2025

2025-07-26T21:33

2025-07-26T21:33

2025-07-26T19:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР, являвшийся важным опорным пунктом ВСУ на границе с Днепропетровской областью. Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Россия ответит всеми имеющимися у нее средствами на возможную агрессию НАТО против Калининградской области. В Ростовской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль – погибли два человека. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) осмотрели "черные ящики" разбившегося в Приамурье Ан-24. Крупный лесной пожар в Судаке полностью потушили.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Освобождение Зеленого Гая и Малиевки в зоне СВОБойцы группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области.Как отметили в Минобороны РФ, Зеленый Гай был превращен в крупный опорный пункт украинских формирований на данном участке фронта и прикрывал подступы к административной границе с Днепропетровской областью.При освобождении населенного пункта активную огневую поддержку штурмовикам оказывали расчеты артиллерии и операторы ударных БПЛА. В ходе боя украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить.Ответ России в случае агрессии против КалининградаПомощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью РИА Новости заявил, что любое военное посягательство на Калининградскую область встретит немедленный и сокрушительный ответ с использованием всех доступных России сил и средств, предусмотренных Военной доктриной и государственной политикой в сфере ядерного сдерживания.Он подчеркнул, что у России есть все необходимые военные инструменты, чтобы гарантировать безопасность Калининградской области.Гибель людей в Ростовской областиДва мирных жителя погибли в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в Ростовской области.Трагедия произошла в Зимовниковском районе возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста.Личности погибших устанавливаются.Осмотр "черных ящиков" Ан-24Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) осмотрели бортовые самописцы потерпевшего крушение в Приамурье самолета Ан-24.Магнитная лента "черных ящиков" уничтожена пожаром, но информация речевого самописца сохранилась.На данный момент специалисты проводят анализ записи. До момента столкновения самолета с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано, отметили в МАК.Ликвидация лесного пожара в СудакеЛесной пожар в селе Краснокаменка в Судаке удалось полностью потушить. О ликвидации возгорания крымский главк МЧС сообщил в субботу в 14:00.Пожар в Краснокаменке вспыхнул ранее в пятницу – загорелась лесная подстилка и сухая растительность.

https://crimea.ria.ru/20250726/v-evpatorii-otkroyut-besplatnuyu-detskuyu-shkolu-edinoborstv-dzheffa-monsona-1148259070.html

https://crimea.ria.ru/20250726/v-sudake-startoval-traditsionnyy-rytsarskiy-festival-genuezskiy-shlem-1148258014.html

https://crimea.ria.ru/20250726/sportsmenka-iz-kryma-pobedila-na-chempionate-mira-po-tkhekvondo-v-emiratakh-1148259756.html

https://crimea.ria.ru/20250726/pape-rimskomu-rasskazali-o-goneniyakh-na-ukrainskuyu-pravoslavnuyu-tserkov-1148260632.html

https://crimea.ria.ru/20250726/pozhar-v-kirovskom-rayone-kryma-polnostyu-potushen-1148263074.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, общество, крым, в мире, новости